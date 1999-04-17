Джек Булл, 1999

Мирл Реддинг – честный и трудолюбивый торговец лошадьми. Герой живет обычной жизнью со своим сыном Кейджем, женой Корой и хорошими друзьями. Однажды Мирл ссорится с крупным землевладельцем Генри Баллардом из-за заявки Вайоминга на государственность. Если Вайоминг останется территорией, Генри Баллард сможет продолжать покупать больше земли и в конечном итоге выселить его жителей, но если Вайоминг станет штатом, его права на землю будут ограничены. Чтобы попортить Мирлу жизнь, Баллард калечит двух его лошадей. Реддинг обращается в суд, чтобы восстановить справедливость, но подкупленный судья оправдывает Балларда. Понимая, что он не сможет добиться справедливости законными путями, Мирл начинает войну…
Америка конца XIX века. На западных территориях, где все еще могли развернуться предприимчивые авантюристы, царил закон сильнейшего. Богатый землевладелец Баллард решил хорошенько проучить нахального соседа Реддинга, посмевшего ему прекословить.
Но урок Реддингу не понравился, и он обратился в суд на обидчика. Не добившись правды в суде, ссора переросла в смертельную вражду, в которую оказались вовлечены соседи...