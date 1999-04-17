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Джек Булл Джек Булл
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The Jack Bull

Джек Булл, 1999

1999 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мирл Реддинг – честный и трудолюбивый торговец лошадьми. Герой живет обычной жизнью со своим сыном Кейджем, женой Корой и хорошими друзьями. Однажды Мирл ссорится с крупным землевладельцем Генри Баллардом из-за заявки Вайоминга на государственность. Если Вайоминг останется территорией, Генри Баллард сможет продолжать покупать больше земли и в конечном итоге выселить его жителей, но если Вайоминг станет штатом, его права на землю будут ограничены. Чтобы попортить Мирлу жизнь, Баллард калечит двух его лошадей. Реддинг обращается в суд, чтобы восстановить справедливость, но подкупленный судья оправдывает Балларда. Понимая, что он не сможет добиться справедливости законными путями, Мирл начинает войну…

  • Название фильма происходит от названий двух пород собак – джек рассел и бульдог. В фильме горожане несколько раз упоминают, что Мирл Реддинг обладает упорством джека рассела и силой бульдога, когда злится. Кроме того, на государственном флаге Вайоминга изображен бизон (бык – bull), а слово «джек» – архаичный термин для обозначения флага; ранняя версия флага Соединенных Штатов появляется в фильме.
  • Джон Кьюсак, исполнивший главную роль, также выступил автором сценария фильма. 
  • Фильм снимался на ранчо CL и в деревне Heritage Park в Калгари, штат Альберта.

Америка конца XIX века. На западных территориях, где все еще могли развернуться предприимчивые авантюристы, царил закон сильнейшего. Богатый землевладелец Баллард решил хорошенько проучить нахального соседа Реддинга, посмевшего ему прекословить.

Но урок Реддингу не понравился, и он обратился в суд на обидчика. Не добившись правды в суде, ссора переросла в смертельную вражду, в которую оказались вовлечены соседи...

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 1999
Премьера онлайн 29 августа 2021
Премьера в мире 17 апреля 1999
Возраст 12+
MPAA R
Режиссер
Джон Бэдэм
Джон Бэдэм
В ролях
Джон Кьюсак
Джон Кьюсак
Джон Гудман
Джон Гудман
Л.К. Джонс
Миранда Отто
Миранда Отто
Джон Сэвэдж
Джон Сэвэдж
Все актеры и съемочная группа
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
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