Джек Булл, 1999

Мирл Реддинг – честный и трудолюбивый торговец лошадьми. Герой живет обычной жизнью со своим сыном Кейджем, женой Корой и хорошими друзьями. Однажды Мирл ссорится с крупным землевладельцем Генри Баллардом из-за заявки Вайоминга на государственность. Если Вайоминг останется территорией, Генри Баллард сможет продолжать покупать больше земли и в конечном итоге выселить его жителей, но если Вайоминг станет штатом, его права на землю будут ограничены. Чтобы попортить Мирлу жизнь, Баллард калечит двух его лошадей. Реддинг обращается в суд, чтобы восстановить справедливость, но подкупленный судья оправдывает Балларда. Понимая, что он не сможет добиться справедливости законными путями, Мирл начинает войну…