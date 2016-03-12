Преисподняя, 2016

Немецкий режиссёр Мартин Кулховен выпускает в широкий прокат свой новый фильм «Преисподняя». До этого у себя на родине он снял такие картины, как «Амнезия», «Зима в военное время» и «Бонни и слон». Сценаристом выступил он же, а вот среди продюсеров числится значимая фигура Уве Шотта, ответственного за «Облачный атлас» и «Любовь». Также финансовой стороной занялась Эльс Вандерворст, несколько раз сотрудничавшая с Ларсом фон Триером. В главных ролях снялись сразу два актёра из «Игры престолов»: Кит Харрингтон, он же Джон Сноу, и Кэрис ван Хаутен, то есть леди Мелиссандра. Помимо них, в картине задействованы и другие известные актёры, в числе которых Дакота Фаннинг («Я – Сэм», «Гнев»), Пол Андерсон («Острые козырьки») и Гай Пирс («Помни»).

В центре сюжета фильма «Преисподняя» окажется немая девушка Лиз, которая живёт в небольшом городке вместе с семьёй. Неожиданно она попадает под взор пастыря с недобрыми намерениями, который недавно объявился в округе. Он всеми силами пытается сделать так, чтобы жизнь для героини превратилась в сущий ад и пускается в кровавое преследование за ней. Однако хрупкая на первый взгляд девушка не намерена сдаваться и даёт отпор злодею.