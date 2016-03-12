Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Преисподняя Преисподняя
Киноафиша Фильмы Преисподняя
Brimstone

Преисподняя, 2016

2016 / Нидерланды / Франция
7.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Немецкий режиссёр Мартин Кулховен выпускает в широкий прокат свой новый фильм «Преисподняя». До этого у себя на родине он снял такие картины, как «Амнезия», «Зима в военное время» и «Бонни и слон». Сценаристом выступил он же, а вот среди продюсеров числится значимая фигура Уве Шотта, ответственного за «Облачный атлас» и «Любовь». Также финансовой стороной занялась Эльс Вандерворст, несколько раз сотрудничавшая с Ларсом фон Триером. В главных ролях снялись сразу два актёра из «Игры престолов»: Кит Харрингтон, он же Джон Сноу, и Кэрис ван Хаутен, то есть леди Мелиссандра. Помимо них, в картине задействованы и другие известные актёры, в числе которых Дакота Фаннинг («Я – Сэм», «Гнев»), Пол Андерсон («Острые козырьки») и Гай Пирс («Помни»).

В центре сюжета фильма «Преисподняя» окажется немая девушка Лиз, которая живёт в небольшом городке вместе с семьёй. Неожиданно она попадает под взор пастыря с недобрыми намерениями, который недавно объявился в округе. Он всеми силами пытается сделать так, чтобы жизнь для героини превратилась в сущий ад и пускается в кровавое преследование за ней. Однако хрупкая на первый взгляд девушка не намерена сдаваться и даёт отпор злодею.

- Изначально в фильме должны были сыграть Миа Васиковска и Роберт Паттинсон

- Кит Харрингтон и Кэрис ван Хаутен не только играли вместе в сериале «Игра престолов», но и имеют там общую сюжетную линию

- Во время съёмок Кэрис ван Хаутен и Гай Пирс вступили в романтические отношения. Они также пропустили премьеру картины на Венецианском фестивале из-за рождения ребёнка, которого назвали Монте

- Режиссёру Мартину Кулховену предлагали снимать фильм под эгидой американской студии, однако он отказался, чтобы никто не вмешивался в финальный монтаж. Вместо этого картина снималась в независимой копродукции восьми европейских стран

- Большинство членов съёмочной группы нидерландского происхождения, несмотря на практически полностью состоящий из англоговорящих актёров каст

- Мартин Кулховен готовился снимать «Преисподнюю» в течение пяти лет, а в общей сложности весь процесс занял семь

- «Преисподняя» - это самый дорогой нидерландский фильм после «Чёрной книги» Пола Верховена

- Картина снималась в Венгрии, Испании, Австрии и Германии

История о девушке по имени Лиз, которая пытается сбежать от своего темного прошлого и скрывается от преследования дьявольского проповедника.

7.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 28 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 12 января 2017
Премьера в мире 12 марта 2016
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Мартин Кулховен
Мартин Кулховен
В ролях
Дакота Фаннинг
Дакота Фаннинг
Кит Харингтон
Кит Харингтон
Пол Андерсон
Пол Андерсон
Гай Пирс
Гай Пирс
Кэрис ван Хаутен
Кэрис ван Хаутен
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про жестокость Фильмы про жестокость
Фильмы про изнасилование Фильмы про изнасилование
Психологические фильмы Психологические фильмы
Постер фильма Преисподняя 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Преисподняя смотреть онлайн

Преисподняя
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В прокат выходит триллер-вестерн «Преисподняя» Мартина Кулховена, который в 2016 году был номинирован на «Золотого льва» в Венеции. Картина была названа критиками одной из самых жестоких на киносмотре, суровее оказалась лишь документальная лента «Сафари». И такое клеймо фильму дали не без оснований.  В центре сюжета – немая девушка Лиз, которая живёт с семьёй в небольшом городке и принимает роды у соседских женщин. Однажды в местную церковь…
Читать
Вячеслав Кузюрин 22 января 2017, 18:03
Уютный фильм!! в нём можно жить....и не думать не о чём не нужном ..я восторге! 😇 🚀
Юлия Сергеева 26 января 2017, 18:51
Потрясающий фильм!!! Мы были в восторге! Он очень тяжёлый, там пугающая правда жизни. Несправедливость. Жестокость. Издевательства. Унижения. Ты… Читать дальше…
Отзывы Написать
17 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Преисподняя
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Фильм «Ученик» отправляется покорять мировые кинофестивали С 13 по 27 октября пройдёт Международный Чикагский кинофестиваль, где в рамках международного конкурса полнометражных фильмов заявлена картина Кирилла Серебренникова «Ученик». Также на
Написать
3 октября 2016 13:08
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Приложение киноафиши