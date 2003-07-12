Плохие и хорошие ковбои, преступники и шерифы, лошади и револьверы, и всё это под палящим солнцем Аризоны, – вестерн «На том стоим» трепетно следует канонам жанра: колоритным и беспроигрышным. Десять из двадцати назначенных лет стареющий охотник за головами Джон МакКей провел в заключении. Следующее десятилетие ему предстоит прозябать под крышами «адовой» тюрьмы в Юме, откуда не принято выходить живым. Но его последнее путешествие в компании других арестантов прерывается бандитской облавой: шайка осужденного головореза Баклина освобождает своего предводителя. У Джона тоже появляется шанс на спасение: его старый враг, шериф Хатчинсон, просит его содействия в поимке Баклина. А для пущей убедительности шериф ввязывает в это рискованное и кровавое дело МакКея-младшего, который унаследовал немало талантов своего отца.