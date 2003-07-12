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Постер фильма На том стоим
5.7
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5.7

На том стоим

, 2003
Hard Ground
США / приключения, вестерн / 18+
Постер фильма На том стоим
5.7

О фильме

Плохие и хорошие ковбои, преступники и шерифы, лошади и револьверы, и всё это под палящим солнцем Аризоны, – вестерн «На том стоим» трепетно следует канонам жанра: колоритным и беспроигрышным. Десять из двадцати назначенных лет стареющий охотник за головами Джон МакКей провел в заключении. Следующее десятилетие ему предстоит прозябать под крышами «адовой» тюрьмы в Юме, откуда не принято выходить живым. Но его последнее путешествие в компании других арестантов прерывается бандитской облавой: шайка осужденного головореза Баклина освобождает своего предводителя. У Джона тоже появляется шанс на спасение: его старый враг, шериф Хатчинсон, просит его содействия в поимке Баклина. А для пущей убедительности шериф ввязывает в это рискованное и кровавое дело МакКея-младшего, который унаследовал немало талантов своего отца.

В ролях

Мартин Коув
Флойд
Брюс Дерн
Брюс Дерн
Sheriff Hutch Hutchinson
Майкл Шамус Уайлз
Майкл Шамус Уайлз
Mundo
Дэвид Фильоли
Билли Баклин
Дэвид Эткинсон
Берт Рейнольдс
Берт Рейнольдс
John 'Chill' McKay
Amy Jo Johnson
Elizabeth Kennedy
Сет Петерсон
Joshua
Ларри Хэнкин
Ларри Хэнкин
Toothless
Билл Хендерсон
Junior Gunn
Серджио Калдерон
General Jesus Navarro
Режиссер Фрэнк К. Доббс
Сценарист Фрэнк К. Доббс, David S. Cass Sr.
Композитор Джо Крэймер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в мире 12 июля 2003
Дата выхода
12 июля 2003 США
Производство Hallmark Entertainment, Alpine Medien Productions, Larry Levinson Productions
Другие названия
Hard Ground, Ameilikti dikaiosyni, Hard Ground - La vendetta di McKay, Rideg valóság, Terreno peligroso, Trilha Indomável, На том стоим, Сурова земя, Тверда земля

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb

Отзывы о фильме

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