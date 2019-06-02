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Малыш лев
The Lion Kid
Малыш лев, 2019
2019
6.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Жанр:
анимация
семейный
вестерн
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6.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность
1 час 22 минуты
Год выпуска
2019
Премьера онлайн
8 ноября 2021
Премьера в мире
2 июня 2019
2 постера
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