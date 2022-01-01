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Кровавая гора
Eminence Hill
Кровавая гора, 2019
2019 / США
4.6
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.6
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Жанр:
вестерн
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О фильме
Жажда мести приводит известного киллера и законника в городок фанатиков.
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4.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2019
Возраст
16+
Режиссер
Роберт Конуэй
В ролях
Бэрри Корбин
Доминик Суэйн
Лэнс Хенриксен
Анна Харр
Бринк Стивенс
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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