Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Встреча двух братьев, одержимого теориями заговоров Дэнни и убеждённого реалиста Люка, вынуждает их отправиться в путешествие через всю страну. То, что начиналось как семейная поездка, быстро превращается в психологический триллер, где грань между реальностью и бредом стирается с каждой милей. Пока Дэнни втягивает их в опасные игры, скрываясь от невидимых преследователей, Люку предстоит мучительный выбор: избавиться от сумасшедшего брата или поверить в безумные теории и признать, что мир совсем не такой, каким кажется.
|27 февраля 2026
|США