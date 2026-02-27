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Постер фильма Полный такос
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5.4

Полный такос

, 2026
Operation Taco Gary's
США / боевик, комедия, фантастика
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Постер фильма Полный такос
5.4
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Не пойду 0

О фильме

Встреча двух братьев, одержимого теориями заговоров Дэнни и убеждённого реалиста Люка, вынуждает их отправиться в путешествие через всю страну. То, что начиналось как семейная поездка, быстро превращается в психологический триллер, где грань между реальностью и бредом стирается с каждой милей. Пока Дэнни втягивает их в опасные игры, скрываясь от невидимых преследователей, Люку предстоит мучительный выбор: избавиться от сумасшедшего брата или поверить в безумные теории и признать, что мир совсем не такой, каким кажется.

В ролях

Cаймон Рекс
Danny
Дастин Миллиган
Дастин Миллиган
Luke
Бренда Сонг
Бренда Сонг
Allison
Джейсон Биггс
Джейсон Биггс
As Self
Артуро Кастро
Артуро Кастро
Tiago
Тони Кавалеро
Klyle
Даг Джонс
Даг Джонс
Elder
Rebecca Koon
Sandy
Tim Perez-Ross
Cop Garyson
Andy Bethea
Билл Дос
Elder 2
Брукс Уилан
Officer Mike
Сценарист Mikey K
Композитор Jason Lazarus
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 27 февраля 2026
Дата выхода
27 февраля 2026 США

Где посмотреть фильм

ОККО
Производство Rotten Science, Mosaic
Другие названия
Operation Taco Gary's, Operation Taco Johns, Полный такос

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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