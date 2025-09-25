Агент Интерпола Айжан преследует международного экстремиста, разрабатывающего синтетические наркотики и химическое оружие. Она подозревает предательство и никому не доверяет. Ей помогает простодушный балагур-таксист Азамат, сын друзей ее семьи. Айжан не знает, что Азамат действующий сотрудник МВД. Вдвоем они идут по следу. Погони, перестрелки, рукопашные схватки не на жизнь, а на смерть. Трудности сближают, они влюбляются друг в друга. Но нельзя построить отношения на лжи, рано или поздно правда откроется.
|25 сентября 2025
|Казахстан
|16+