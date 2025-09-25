Меню
Agent & Irbis

Agent & Irbis

Agent & Irbis
О фильме

Агент Интерпола Айжан преследует международного экстремиста, разрабатывающего синтетические наркотики и химическое оружие. Она подозревает предательство и никому не доверяет. Ей помогает простодушный балагур-таксист Азамат, сын друзей ее семьи. Айжан не знает, что Азамат действующий сотрудник МВД. Вдвоем они идут по следу. Погони, перестрелки, рукопашные схватки не на жизнь, а на смерть. Трудности сближают, они влюбляются друг в друга. Но нельзя построить отношения на лжи, рано или поздно правда откроется.

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2025
Премьера в мире 25 сентября 2025
Дата выхода
25 сентября 2025 Казахстан 16+
Режиссер
Бауыржан Абишев
В ролях
Берик Айтжанов
Берик Айтжанов
Чингиз Капин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
0 голосов
