Добро пожаловать в мир высокой моды, интриг и безупречного стиля!
Собрали для вас ВСЕ фильмы «Дьявол носит Prada»! От легендарной встречи Энди и Миранды до их возвращения спустя 20 лет!
Оба фильма сняты режиссёром Дэвидом Фрэнкелом по сценарию Алин Брош Маккенны.
«Свободны, ужасны, незаменимы»!
Все фильмы «Дьявол носит Prada» в одной подборке.
Классика, изменившая всё. Энди Сакс против Миранды Пристли. Энди, Миранда, Эмили, Найджел и мир, где мода — это серьёзно. Энн Хэтэуэй, Мерил Стрип и Эмили Блант создали магию, которую мы пересматриваем до сих пор.
20 лет спустя.
Долгожданное возвращение! Все звёзды в сборе, плюс Леди Гага и Кеннет Брана. Миранда спасает Runway, а Энди возвращается.
Смотрите всю историю о моде, амбициях и цене успеха.