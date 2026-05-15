Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Подборки Все части фильма "Дьявол носит Prada"

Все части фильма "Дьявол носит Prada"

Добро пожаловать в мир высокой моды, интриг и безупречного стиля!

Собрали для вас ВСЕ фильмы «Дьявол носит Prada»! От легендарной встречи Энди и Миранды до их возвращения спустя 20 лет!

Оба фильма сняты режиссёром Дэвидом Фрэнкелом по сценарию Алин Брош Маккенны.

По году
Сбросить
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
комедия, драма 2026, США
7.0
Дьявол носит Prada
Дьявол носит Prada
комедия, драма 2006, США
7.0
Сбросить
Жанр
Страна
Год

«Свободны, ужасны, незаменимы»!

Все фильмы «Дьявол носит Prada» в одной подборке.

Часть 1 - «Дьявол носит Prada» (2006)

Классика, изменившая всё. Энди Сакс против Миранды Пристли. Энди, Миранда, Эмили, Найджел и мир, где мода — это серьёзно. Энн Хэтэуэй, Мерил Стрип и Эмили Блант создали магию, которую мы пересматриваем до сих пор.

Часть 2 - «Дьявол носит Prada 2» (2026)

20 лет спустя.

Долгожданное возвращение! Все звёзды в сборе, плюс Леди Гага и Кеннет Брана. Миранда спасает Runway, а Энди возвращается.

Смотрите всю историю о моде, амбициях и цене успеха.

Выбор редакции
С большого экрана на малый: 11 сериалов от режиссеров с мировым именем
С большого экрана на малый: 11 сериалов от режиссеров с мировым именем
Будущие хиты малых экранов: главные релизы российских онлайн-кинотеатров 2026 года
Будущие хиты малых экранов: главные релизы российских онлайн-кинотеатров 2026 года
10 сериалов, похожих на «Джинни и Джорджию», которые можно посмотреть в ожидании третьего сезона
10 сериалов, похожих на «Джинни и Джорджию», которые можно посмотреть в ожидании третьего сезона
Можно ли клеить свежие обои поверх старых: одна ошибка — и новые полотна сползут со стены уже через 24 часа
Не выбрасываю ёршик каждые 2 месяца: замачиваю на 30 минут в этом чудо-растворе — и он снова белоснежный, без налёта и вони
Ложку кукурузы в воду — и постельное белье белее, чем в люксовом отеле: хрустит, как альпийский снег поутру
Досмотрели «След Чикатило»? Включайте еще 5 похожих сериалов про маньяков: у всех оценки не ниже 7.1
Так вот почему у Леголаса никогда не заканчивались стрелы: просто Джексон напортачил, а вот Толкин расписал все до мелочей
«Герой – шизофреник?»: 8+ миллионов зрителей кинулись смотреть этот русский фильм о войне – половина пожалели (даже «Т-34» круче)
«Так оно и бывает, к сожалению»: шеф-повар назвала самый правдивый фильм о работе на кухне – комедия с Огузком курит в сторонке
Российская версия «Отбросов» даже хуже финала оригинала: британский шедевр пересняли кадр в кадр – ремейк увидели единицы
Мэри Поппинс узнают многие, а что насчет еще 6 героинь в шляпках? Вспомните, из какого фильма СССР каждая (тест)
Прокачка закончилась, но рекорды ставить только начинает: это аниме уже метит на трон «Истребителя демонов»
Свежий сериал Netflix со звездой «Олдбоя» уже оценили на 7.9: «с первых серий увлекает и не дает заскучать»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше