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Все фильмы «Дьявол носит Prada» в одной подборке.

Часть 1 - «Дьявол носит Prada» (2006)

Классика, изменившая всё. Энди Сакс против Миранды Пристли. Энди, Миранда, Эмили, Найджел и мир, где мода — это серьёзно. Энн Хэтэуэй, Мерил Стрип и Эмили Блант создали магию, которую мы пересматриваем до сих пор.

Часть 2 - «Дьявол носит Prada 2» (2026)

20 лет спустя.

Долгожданное возвращение! Все звёзды в сборе, плюс Леди Гага и Кеннет Брана. Миранда спасает Runway, а Энди возвращается.

Смотрите всю историю о моде, амбициях и цене успеха.