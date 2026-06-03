Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «На деревню дедушке 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Подборки Все части фильма "Энола Холмс"

Все части фильма "Энола Холмс"

«Энола Холмс» — это популярная детективная франшиза от Netflix, основанная на серии книг Нэнси Спрингер о младшей сестре великого Шерлока Холмса . В центре сюжета — яркая, независимая и невероятно сообразительная девушка, которая доказывает, что быть Холмсом — значит обладать острым умом и смелостью, а не носить фамилию брата.

По году
Сбросить
Энола Холмс 3
Энола Холмс 3
криминал 2026, Великобритания
6.0
Энола Холмс 2
Энола Холмс 2
боевик, приключения, криминал 2022, Великобритания / США
7.0
Энола Холмс
Энола Холмс
драма, детектив 2020, США
6.0
Сбросить
Жанр
Страна
Год

В этой подборке собраны все фильмы франшизы, от знакомства с героиней до её самого опасного дела.

«Энола Холмс» (2020)

Первая часть, в которой мы знакомимся с 16-летней Энолой (Милли Бобби Браун). В день своего рождения она обнаруживает, что её мать (Хелена Бонем Картер) таинственно исчезла. Не желая отправляться в пансион под надзор старших братьев Шерлока (Генри Кавилл) и Майкрофта (Сэм Клафлин), Энола сбегает в Лондон. Там её путь пересекается с юным лордом Тьюксбери (Луи Партридж), который скрывается от таинственных убийц. Вместе они распутывают заговор, угрожающий всей стране, и Энола проявляет себя как прирождённый детектив .

«Энола Холмс 2» (2022)

Прямое продолжение. Энола теперь официально открыла своё детективное агентство, но клиентов всё нет — слишком юная и неопытная, по мнению окружающих. Наконец, к ней приходит первая клиентка — бедная работница спичечной фабрики, просящая найти её пропавшую сестру. Расследование приводит Энолу к столкновению с могущественными людьми и к масштабному заговору, вдохновлённому реальными историческими событиями — забастовкой спичечниц 1888 года. В этом деле Эноле и её брату Шерлоку, расследующему финансовую аферу, предстоит объединить усилия, чтобы победить общего врага .

«Энола Холмс 3» (2026)

Создатели обещают, что третий фильм станет самым тёмным и зрелым в серии.

Действие разворачивается на живописной Мальте . Энола и её возлюбленный, лорд Тьюксбери, готовятся к свадьбе, но личные планы вновь пересекаются с профессиональной деятельностью. Эноле предстоит столкнуться с делом «более запутанным и опасным, чем все, с чем она сталкивалась прежде» .

О чём фильмы

В отличие от многих экранизаций, франшиза «Энола Холмс» не является строгой адаптацией одной конкретной книги. Первый фильм основан на первой книге Нэнси Спрингер «Энола Холмс и маркиз в мышеловке», а второй и третий представляют собой оригинальные сюжеты, вдохновлённые персонажами и историческим контекстом .

Последнее обновление подборки: 03.06.2026

Выбор редакции
Что смотреть на выходных: «Солнце моё», приключения Человека-муравья и Осы и романтический боевик с Крисом Эвансом
Что смотреть на выходных: «Солнце моё», приключения Человека-муравья и Осы и романтический боевик с Крисом Эвансом
Фанфик за миллионы долларов: что нужно знать о сериале «Ведьмак: Происхождение»?
Фанфик за миллионы долларов: что нужно знать о сериале «Ведьмак: Происхождение»?
Главные премьеры апреля: что смотреть на стримингах
Главные премьеры апреля: что смотреть на стримингах
Сливочное, оливковое или подсолнечное? Вот на каком масле жарить яйца - повара поставили жирную точку в этом споре
«За этим будущее»: российским детям официально запретят соцсети и даже ИИ — в Госдуме уже назвали сроки
Выкинула грязный ершик на помойку и перекрестилась: новый тренд 2026 года оказался намного гигиеничнее привычного способа
«Бесславные ублюдки» + «Назад в будущее» = эта забытая экранизация Кинга: «Ничего лучше так и не сняли за 10 лет»
Нового русского «Графа Монте-Кристо» на ночь лучше не смотреть: главная злодейка «будет сниться многим в страшных снах»
Японцы добрались до советского «Шерлока»: «Половину времени ржешь, половину – сходишь с ума» – хвалят сильнее, чем шедевр BBC
«Понял только 30 лет спустя»: иностранцы включили «Кин-Дза-Дза» и уронили челюсть — комедия Данелии «предсказала будущее, и я не шучу»
Свежий российский сериал напоминает «"Людей в черном" на минималках»: почти 160 000 зрителей поставили ему 7.8
Раздобыли эксклюзивные фото со съемок «Самого секретного сериала России»: первые кадры «Красной Шамбалы»
«Какая гадость эта ваша заливная рыба! А вот тест хорош!»: сможете узнать все 10 советских фильмов по культовым цитатам?
«Первый отдел» люблю, но уже устала от детективов: включила этот фильм с Колесниковым – всего 2 часа, а впечатлений море
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше