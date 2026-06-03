В этой подборке собраны все фильмы франшизы, от знакомства с героиней до её самого опасного дела.

«Энола Холмс» (2020)

Первая часть, в которой мы знакомимся с 16-летней Энолой (Милли Бобби Браун). В день своего рождения она обнаруживает, что её мать (Хелена Бонем Картер) таинственно исчезла. Не желая отправляться в пансион под надзор старших братьев Шерлока (Генри Кавилл) и Майкрофта (Сэм Клафлин), Энола сбегает в Лондон. Там её путь пересекается с юным лордом Тьюксбери (Луи Партридж), который скрывается от таинственных убийц. Вместе они распутывают заговор, угрожающий всей стране, и Энола проявляет себя как прирождённый детектив .

«Энола Холмс 2» (2022)

Прямое продолжение. Энола теперь официально открыла своё детективное агентство, но клиентов всё нет — слишком юная и неопытная, по мнению окружающих. Наконец, к ней приходит первая клиентка — бедная работница спичечной фабрики, просящая найти её пропавшую сестру. Расследование приводит Энолу к столкновению с могущественными людьми и к масштабному заговору, вдохновлённому реальными историческими событиями — забастовкой спичечниц 1888 года. В этом деле Эноле и её брату Шерлоку, расследующему финансовую аферу, предстоит объединить усилия, чтобы победить общего врага .

«Энола Холмс 3» (2026)

Создатели обещают, что третий фильм станет самым тёмным и зрелым в серии.

Действие разворачивается на живописной Мальте . Энола и её возлюбленный, лорд Тьюксбери, готовятся к свадьбе, но личные планы вновь пересекаются с профессиональной деятельностью. Эноле предстоит столкнуться с делом «более запутанным и опасным, чем все, с чем она сталкивалась прежде» .

О чём фильмы

В отличие от многих экранизаций, франшиза «Энола Холмс» не является строгой адаптацией одной конкретной книги. Первый фильм основан на первой книге Нэнси Спрингер «Энола Холмс и маркиз в мышеловке», а второй и третий представляют собой оригинальные сюжеты, вдохновлённые персонажами и историческим контекстом .

Последнее обновление подборки: 03.06.2026