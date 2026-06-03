«Энола Холмс» — это популярная детективная франшиза от Netflix, основанная на серии книг Нэнси Спрингер о младшей сестре великого Шерлока Холмса . В центре сюжета — яркая, независимая и невероятно сообразительная девушка, которая доказывает, что быть Холмсом — значит обладать острым умом и смелостью, а не носить фамилию брата.
В этой подборке собраны все фильмы франшизы, от знакомства с героиней до её самого опасного дела.
Первая часть, в которой мы знакомимся с 16-летней Энолой (Милли Бобби Браун). В день своего рождения она обнаруживает, что её мать (Хелена Бонем Картер) таинственно исчезла. Не желая отправляться в пансион под надзор старших братьев Шерлока (Генри Кавилл) и Майкрофта (Сэм Клафлин), Энола сбегает в Лондон. Там её путь пересекается с юным лордом Тьюксбери (Луи Партридж), который скрывается от таинственных убийц. Вместе они распутывают заговор, угрожающий всей стране, и Энола проявляет себя как прирождённый детектив .
Прямое продолжение. Энола теперь официально открыла своё детективное агентство, но клиентов всё нет — слишком юная и неопытная, по мнению окружающих. Наконец, к ней приходит первая клиентка — бедная работница спичечной фабрики, просящая найти её пропавшую сестру. Расследование приводит Энолу к столкновению с могущественными людьми и к масштабному заговору, вдохновлённому реальными историческими событиями — забастовкой спичечниц 1888 года. В этом деле Эноле и её брату Шерлоку, расследующему финансовую аферу, предстоит объединить усилия, чтобы победить общего врага .
Создатели обещают, что третий фильм станет самым тёмным и зрелым в серии.
Действие разворачивается на живописной Мальте . Энола и её возлюбленный, лорд Тьюксбери, готовятся к свадьбе, но личные планы вновь пересекаются с профессиональной деятельностью. Эноле предстоит столкнуться с делом «более запутанным и опасным, чем все, с чем она сталкивалась прежде» .
В отличие от многих экранизаций, франшиза «Энола Холмс» не является строгой адаптацией одной конкретной книги. Первый фильм основан на первой книге Нэнси Спрингер «Энола Холмс и маркиз в мышеловке», а второй и третий представляют собой оригинальные сюжеты, вдохновлённые персонажами и историческим контекстом .
Последнее обновление подборки: 03.06.2026