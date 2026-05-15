Как выбрать для себя фильм на вечер

Для разных настроений

Это подборка - это не просто список. Это возможность найти то, что подходит именно сейчас. Свежие фильмы на вечер из этой подборки уже получили оценки зрителей, и среди них есть настоящие открытия.

Если хочется лёгкости и смеха — обратите внимание на «Вот это драма!» с Зендеей и Паттинсоном или на приключенческую комедию Гая Ричи «Источник вечной молодости».

Если душа требует драйва и экшна — «Новичок» с Рами Малеком, «Новокаин» и «Балерина» станут отличным выбором. Все три фильма держат в напряжении с первых минут.

Для любителей пощекотать нервы — «Пункт назначения: Узы крови», «Компаньон» и безумная «Смерть единорога» — коктейль из комедии и ужасов.

А если хочется посмотреть что-то серьёзное — «Похищенная» с Кейт Бекинсейл и «Вторая жертва» — это интересные фильмы на вечер 2025, которые останутся с вами надолго.

Любителям фантастики и необычных миров — «Микки 17» от режиссёра «Паразитов», южнокорейский «Всеведущий читатель» и мрачное фэнтези «Человек, который смеётся». А российская историческая драма «Злой город» подарит масштабный эпик сражений.

Последнее обновление подборки: 15.05.2026