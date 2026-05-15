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Киноафиша Подборки Фильмы на вечер: самые стоящие новинки

Фильмы на вечер: самые стоящие новинки

Выбрать интересный фильм на вечер — задача не такая простая, как кажется. Хочется найти что-то свежее, о чём ещё не все говорят, но уже можно составить собственное мнение. Не шедевр на все века, а просто хорошее кино: без долгих вступлений, без скуки, чтобы затянуло с первых минут.

В этой подборке мы собрали свежие фильмы на вечер — новинки 2025–2026 годов, которые уже получили высокие оценки зрителей. Здесь есть и драйвовые боевики, и лёгкие комедии, и атмосферные триллеры, и трогательные драмы. Это современные фильмы на вечер для разных настроений — осталось только включить и наслаждаться.

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Властелины Вселенной
Властелины Вселенной
фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2026, США
6.0
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный 2026, США
7.0
На помощь!
На помощь!
ужасы, триллер 2026, США
7.0
Вот это драма!
Вот это драма!
мелодрама, комедия, драма 2026, США
6.0
Человек, который смеется
Человек, который смеется
комедия 2026, Россия
5.0
Опасные отношения
Опасные отношения
триллер, боевик, комедия 2026, США / Канада
7.0
Убежище
Убежище
боевик, триллер 2026, США
7.0
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
криминал, триллер, драма 2026, США
7.0
Капкан времени
Капкан времени
боевик, драма, фантастика 2026, США
4.0
Балерина
Балерина
боевик, триллер 2025, США
7.0
Микки 17
Микки 17
приключения, драма, фантастика 2025, США
7.0
Злой город
Злой город
боевик, драма, исторический 2025, Россия
7.0
Источник вечной молодости
Источник вечной молодости
детектив 2025, Великобритания / США
5.0
Грязные деньги
Грязные деньги
боевик, триллер 2025, Великобритания / США
7.0
Новокаин
Новокаин
боевик, триллер 2025, США
6.0
Новичок
Новичок
боевик, триллер 2025, США
6.0
Пункт назначения: Узы крови
Пункт назначения: Узы крови
ужасы 2025, США
7.0
Компаньон
Компаньон
фантастика, триллер 2025, США
6.0
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
криминал, драма 2025, США
7.0
Горничная
Горничная
триллер 2025, США
7.0
Смерть единорога
Смерть единорога
комедия, ужасы 2025, США
6.0
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
боевик, приключения, драма 2025, Южная Корея
7.0
Bторая жертва
Bторая жертва
драма 2025, Дания
7.0
Похищенная
Похищенная
боевик, приключения, драма 2025, США
6.0
Джекпот
Джекпот
боевик 2025, США
6.0
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Как выбрать для себя фильм на вечер

Для разных настроений

Это подборка - это не просто список. Это возможность найти то, что подходит именно сейчас. Свежие фильмы на вечер из этой подборки уже получили оценки зрителей, и среди них есть настоящие открытия.

Если хочется лёгкости и смеха — обратите внимание на «Вот это драма!» с Зендеей и Паттинсоном или на приключенческую комедию Гая Ричи «Источник вечной молодости».

Если душа требует драйва и экшна — «Новичок» с Рами Малеком, «Новокаин» и «Балерина» станут отличным выбором. Все три фильма держат в напряжении с первых минут.

Для любителей пощекотать нервы — «Пункт назначения: Узы крови», «Компаньон» и безумная «Смерть единорога» — коктейль из комедии и ужасов.

А если хочется посмотреть что-то серьёзное — «Похищенная» с Кейт Бекинсейл и «Вторая жертва» — это интересные фильмы на вечер 2025, которые останутся с вами надолго.

Любителям фантастики и необычных миров — «Микки 17» от режиссёра «Паразитов», южнокорейский «Всеведущий читатель» и мрачное фэнтези «Человек, который смеётся». А российская историческая драма «Злой город» подарит масштабный эпик сражений.

Последнее обновление подборки: 15.05.2026

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