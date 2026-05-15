Детский дом — место, где начинаются тысячи непростых судеб. Здесь дети, оставшиеся без попечения родителей, ищут свою дорогу в жизни, мечтают о семье и пытаются сохранить веру в людей. Кинематограф часто обращается к этой теме, показывая и боль потерь, и радость обретения дома, и сложности взросления в казённых стенах.

В этой подборке мы собрали лучшие фильмы про детский дом — от советской классики до современных российских и зарубежных драм. Здесь вы найдёте и трогательные истории об усыновлении, и жёсткие социальные драмы о буднях приютов, и вдохновляющие картины о том, как дети находят свой путь во взрослой жизни.