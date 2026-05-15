Детский дом — место, где начинаются тысячи непростых судеб. Здесь дети, оставшиеся без попечения родителей, ищут свою дорогу в жизни, мечтают о семье и пытаются сохранить веру в людей. Кинематограф часто обращается к этой теме, показывая и боль потерь, и радость обретения дома, и сложности взросления в казённых стенах.
В этой подборке мы собрали лучшие фильмы про детский дом — от советской классики до современных российских и зарубежных драм. Здесь вы найдёте и трогательные истории об усыновлении, и жёсткие социальные драмы о буднях приютов, и вдохновляющие картины о том, как дети находят свой путь во взрослой жизни.
Да. В фильме «Недетский дом» большинство детей-актёров — бывшие воспитанники детских домов.
В фильме «Королевство» почти все главные роли исполнили реальные выпускники.
Это добрые, трогательные картины, подходящие для семейного просмотра.
Фильмы про детский дом часто пересекаются с темой усыновления — обретением семьи, поиском новых родителей и адаптацией в приёмных семьях. У нас есть отдельная подборка, посвящённая именно этой стороне вопроса.
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Последнее обновление подборки: 15.04.2026