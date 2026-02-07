После условно-досрочного освобождения бывший заключённый пытается вернуться к нормальной жизни, но прошлое не даёт ему покоя. Несколько лет назад он участвовал в ограблении, и его доля до сих пор скрыта в надёжном месте. Теперь, оказавшись на свободе, он намерен вернуть причитающееся, однако за каждым его шагом внимательно следит полиция. Любое неверное движение может отправить его обратно за решётку, поэтому ему приходится действовать осторожно и просчитывать каждый шаг. Ситуация осложняется тем, что старые сообщники и правоохранители не теряют к нему интереса. Чтобы получить свою долю и не оказаться снова в тюрьме, ему нужно перехитрить систему и сыграть в опасную игру.