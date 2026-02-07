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Постер фильма Безрассудный
5.2
Киноафиша Фильмы Безрассудный
5.2

Безрассудный

, 2026
Reckless
США / боевик, комедия, криминал
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Постер фильма Безрассудный
5.2
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Не пойду 0

О фильме

После условно-досрочного освобождения бывший заключённый пытается вернуться к нормальной жизни, но прошлое не даёт ему покоя. Несколько лет назад он участвовал в ограблении, и его доля до сих пор скрыта в надёжном месте. Теперь, оказавшись на свободе, он намерен вернуть причитающееся, однако за каждым его шагом внимательно следит полиция. Любое неверное движение может отправить его обратно за решётку, поэтому ему приходится действовать осторожно и просчитывать каждый шаг. Ситуация осложняется тем, что старые сообщники и правоохранители не теряют к нему интереса. Чтобы получить свою долю и не оказаться снова в тюрьме, ему нужно перехитрить систему и сыграть в опасную игру.

В ролях

Скотт Эдкинс
Скотт Эдкинс
Devon
Винни Джонс
Винни Джонс
Trent
Крис Джонсон
Jackson
Адам Дикон
Адам Дикон
Kyle
Джордан Лонг
George
Марк Стрейндж
Bishop
Kirsty J. Curtis
Veronica
Sarina Taylor
Раффаэлло Дегруттола
Hélder Fernandes
Miroslav Marinov
Lockhart Ogilvie
Режиссер Elliott Montello
Сценарист Стю Смолл, Matthew Robert Kelly
Композитор Jonathan Bartz
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 7 февраля 2026
Премьера в мире 7 февраля 2026

Где посмотреть фильм

ОККО
Производство Sky Originals, Anything but Ordinary
Другие названия
Reckless, Bandyta bez szczęścia, Безрассудный

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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