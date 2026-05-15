990-е годы в России — время, которое до сих пор вызывает жаркие споры, ностальгию и неподдельный интерес. Это десятилетие вместило в себя всё: рождение капитализма, криминальные войны, расцвет поп-культуры, первые челночные рынки, надежды и разочарования целого поколения. Неудивительно, что 90-е стали одной из главных тем для российского кино и сериалов.
В этой подборке мы собрали лучшие сериалы про девяностые, но в отличие от узких подборок о бандитских группировках, здесь вы найдёте всё многообразие взглядов на эпоху. Это и культовая криминальная классика («Бригада», «Слово пацана», «Лихие»), и ностальгические драмы о взрослении («Мир! Дружба! Жвачка!», «Дети перемен»), и байопики о звёздах 90-х («Комбинация»), и истории о простых людях («Челночницы», «Аутсорс»), и даже комедийный взгляд на десятилетие («90-е. Весело и громко», «Лада Голд»).
В подборке собраны российские сериалы, действие которых происходит в 1990-е годы. Чтобы вам было проще ориентироваться, мы разделили их по ключевым тематикам. Обратите внимание: если вы ищете строго криминальные сериалы о бандитских группировках, у нас есть отдельная подборка «Русские сериалы про братву 90-х». Здесь же — более широкий взгляд на десятилетие.
Эти сериалы смотрят на 90-е через призму музыки, взросления и повседневной жизни. «Комбинация» — история создания легендарной поп-группы, чьи песни стали саундтреком десятилетия.
Жанр, который стал визитной карточкой десятилетия.
Эти сериалы показывают 90-е глазами тех, кто оказался на обочине новой реальности.
В список вошли ключевые российские сериалы о 1990-х — от культовой классики до свежих премьер.
Последнее обновление подборки: 30.03.2026