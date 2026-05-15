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Сериалы про девяностые: от криминала до романтики

990-е годы в России — время, которое до сих пор вызывает жаркие споры, ностальгию и неподдельный интерес. Это десятилетие вместило в себя всё: рождение капитализма, криминальные войны, расцвет поп-культуры, первые челночные рынки, надежды и разочарования целого поколения. Неудивительно, что 90-е стали одной из главных тем для российского кино и сериалов.

В этой подборке мы собрали лучшие сериалы про девяностые, но в отличие от узких подборок о бандитских группировках, здесь вы найдёте всё многообразие взглядов на эпоху. Это и культовая криминальная классика («Бригада», «Слово пацана», «Лихие»), и ностальгические драмы о взрослении («Мир! Дружба! Жвачка!», «Дети перемен»), и байопики о звёздах 90-х («Комбинация»), и истории о простых людях («Челночницы», «Аутсорс»), и даже комедийный взгляд на десятилетие («90-е. Весело и громко», «Лада Голд»).

По году
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Аутсорс
Аутсорс
драма 2025, Россия
7.0
Лихие
Лихие
криминал, драма 2024, Россия
7.0
Комбинация
Комбинация
драма, музыка, комедия 2024, Россия
7.0
Дети перемен
Дети перемен
драма 2024, Россия
6.0
Неприличные деньги
Неприличные деньги
комедия, драма, криминал, мини-сериал 2023, Россия
7.0
Фишер
Фишер
драма, триллер, детектив, криминал 2023, Россия
7.0
Слово пацана. Кровь на асфальте
Слово пацана. Кровь на асфальте
драма 2023, Россия
7.0
Лада Голд
Лада Голд
комедия, приключения, криминал 2023, Россия
6.0
Отмороженные
Отмороженные
фантастика, комедия 2023, Россия
6.0
Мир! Дружба! Жвачка!
Мир! Дружба! Жвачка!
драма, комедия 2020, Россия
7.0
90-е. Весело и громко
90-е. Весело и громко
комедия, мюзикл 2019, Россия
5.0
Желтый глаз тигра
Желтый глаз тигра
боевик, криминал 2018, Россия
6.0
Ненастье
Ненастье
драма, мини-сериал 2018, Россия
6.0
Челночницы
Челночницы
мелодрама 2016, Россия
6.0
Бригада
Бригада
драма, боевик, криминал 2002, Россия
7.0
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Сериалы про 90-е годы в России: выбирайте по настроению

В подборке собраны российские сериалы, действие которых происходит в 1990-е годы. Чтобы вам было проще ориентироваться, мы разделили их по ключевым тематикам. Обратите внимание: если вы ищете строго криминальные сериалы о бандитских группировках, у нас есть отдельная подборка «Русские сериалы про братву 90-х». Здесь же — более широкий взгляд на десятилетие.

Ностальгические драмы и байопики

Эти сериалы смотрят на 90-е через призму музыки, взросления и повседневной жизни. «Комбинация» — история создания легендарной поп-группы, чьи песни стали саундтреком десятилетия.

  • «Мир! Дружба! Жвачка!» — ностальгическая драма о подростках, которые ищут себя в хаотичном мире.
  • «Челночницы» — редкий взгляд на женщин, которые возили товары из-за границы, став символом новой экономики.
  • «90-е. Весело и громко» — комедийное путешествие в культуру, моду и быт эпохи.

Криминальные драмы и бандитские 90-е

Жанр, который стал визитной карточкой десятилетия.

  • «Бригада» — легендарная сага о друзьях, прошедших путь от уличной шпаны до криминальных авторитетов.
  • «Слово пацана. Кровь на асфальте» — феномен последних лет, честный взгляд на казанский феномен и подростковые группировки.
  • «Лихие» расширяет географию бандитских 90-х на Дальний Восток.

Детективы и триллеры по реальным событиям

  • «Фишер» — напряжённый детектив о маньяке, орудовавшем в Подмосковье в начале 1990-х. Сериал основан на реальных событиях и погружает в атмосферу страха и бессилия правоохранительной системы того времени.
  • «Желтый глаз тигра» — ещё одна история о преступлениях в переломную эпоху.

Социальные и психологические драмы

Эти сериалы показывают 90-е глазами тех, кто оказался на обочине новой реальности.

  • «Аутсорс» — о людях, которых новая экономика выбросила на дно.
  • «Ненастье» — драма о жизни в маленьком городке после распада СССР, о попытке сохранить человеческое лицо.
  • «Дети перемен» — о молодых людях, взрослеющих в 90-е, о выборе пути и цене успеха.
  • «Неприличные деньги» — комедийная драма о первых российских миллионерах, кооперативах и новой экономической реальности.

В список вошли ключевые российские сериалы о 1990-х — от культовой классики до свежих премьер.

Последнее обновление подборки: 30.03.2026

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