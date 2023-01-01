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Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории, 2018: актеры и роли
Solo: A Star Wars Story
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
2018 / США
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7.2
Оцените
103
голоса
Рейтинг IMDb: 6.9
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Хан Соло: Звёздные Войны. Истории, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Рон Ховард
Ron Howard
В ролях
Олден Эйренрайк
Alden Ehrenreich
Эмилия Кларк
Emilia Clarke
Дональд Гловер
Donald Glover
Вуди Харрельсон
Woody Harrelson
Тэнди Ньютон
Thandiwe Newton
Фиби Уоллер-Бридж
Phoebe Waller-Bridge
Йонас Суотамо
Joonas Suotamo
Йен Кенни
Ian Kenny
Пол Беттани
Paul Bettany
Уорвик Дэвис
Warwick Davis
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