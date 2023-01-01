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Хан Соло: Звёздные Войны. Истории Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Киноафиша Фильмы Хан Соло: Звёздные Войны. Истории Хан Соло: Звёздные Войны. Истории, 2018: актеры и роли
Solo: A Star Wars Story Хан Соло: Звёздные Войны. Истории 2018 / США
7.2 Оцените
103 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
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Хан Соло: Звёздные Войны. Истории, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Рон Ховард Рон Ховард Ron Howard
В ролях
Олден Эйренрайк Олден Эйренрайк Alden Ehrenreich Эмилия Кларк Эмилия Кларк Emilia Clarke Дональд Гловер Дональд Гловер Donald Glover Вуди Харрельсон Вуди Харрельсон Woody Harrelson Тэнди Ньютон Тэнди Ньютон Thandiwe Newton Фиби Уоллер-Бридж Фиби Уоллер-Бридж Phoebe Waller-Bridge Йонас Суотамо Йонас Суотамо Joonas Suotamo Йен Кенни Йен Кенни Ian Kenny Пол Беттани Пол Беттани Paul Bettany Уорвик Дэвис Уорвик Дэвис Warwick Davis
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