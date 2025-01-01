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Киноафиша Фильмы Хан Соло: Звёздные Войны. Истории Цитаты из фильма Хан Соло: Звёздные Войны. Истории

Цитаты из фильма Хан Соло: Звёздные Войны. Истории

Лэндо Калриссиан Я тебя ненавижу.
Хан Соло Я знаю.
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Han Solo С каких пор ты умеешь летать?
[Чуи что-то воет]
Han Solo 190 лет?
[Чуи воет снова]
Han Solo Отлично выглядишь!
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Beckett Хочешь знать, как я выжил так долго? Я никому не доверяю. Считай, что тебя предаст каждый, и ты никогда не разочаруешься.
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Lando Calrissian Мне это не нравится, я с этим не согласен, но я принимаю это.
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Opening Scroll Это время беззакония. Преступные синдикаты борются за ресурсы — пищу, лекарства и гипертопливо. На кораблестроительной планете Кореллия злобная Леди Прокcима принуждает беглецов к жизни в преступном мире в обмен на кров и защиту. На этих жёстких улицах молодой человек борется за выживание, но мечтает летать среди звёзд...
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Lando Calrissian Хочешь чего-нибудь?
L3-37 Равные права?
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Han Solo Только что пролетел Кессельский маршрут за 12 парсек!
Chewbacca [воет на Хана]
Han Solo Если округлять в меньшую сторону — нет.
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[из трейлера]
Han Solo Я слышал о тебе историю. Интересно, правда ли это.
Lando Calrissian Всё, что ты обо мне слышал — правда.
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[из трейлера]
Beckett Эй, парень, я собираю команду. Ты с нами?
[Чубакка подтверждает рычанием]
Han Solo Значит, да.
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Хан Соло [Несту во время противостояния] Ты заметил тот грузовой корабль внизу? Знаешь, кто на нём? Около тридцати наёмников. Мне только нужно дать им сигнал — и вы окажетесь в окружении.
[«Сокол» взлетает]
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Dryden Vos Тебе нужна невероятно быстрая штука и отличный пилот.
Han Solo Пилота мы уже нашли.
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Han Solo Так как тебя зовут, собственно?
Chewbacca Ррррррррррр!
Han Solo Тебе нужен кличка, потому что я не собираюсь это каждый раз повторять.
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Han Solo У меня отличное предчувствие по этому поводу. Ой, это моя ошибка.
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Han Solo Я не знаю, он сказал «племя» или «семья».
Tobias Beckett В чём разница?
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Чубакка Рррррррррр.
Хан Соло Ты думаешь, что всё звучит как плохая идея.
Чубакка Рррррррррр?
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Qi'Ra За что будем пить?
Han Solo Выпьем по два и посмотрим, что будет.
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[из трейлера]
Хан Соло Я на секунду подумал, что мы в беде, но всё в порядке. Мы в порядке.
[Фалькон уворачивается от гигантских щупалец]
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Lando Calrissian Хроники Калриссиана. Глава пятая... продолжение.
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[Кира выходит на связь со своим боссом, который появляется в голограмме]
Маул Да?
Кира С сожалением сообщаю, что Драйден Вос мёртв — убит вором, которого он нанял украсть груз с коаксиумом, и его другом — Тобиасом Беккетом.
Маул Вот как? А где теперь груз?
Кира Пропал. Беккет забрал его. Убил остальных. Выжила только я.
[Маул снимает капюшон]
Маул Один человек не мог сделать это в одиночку.
Кира Меня там не было. Но если бы я была, возможно, смогла бы его спасти.
[Маул усмехается, затем смеётся и силой притягивает к себе оружие]
Маул Привези корабль и явись ко мне на Датомир — тогда мы с тобой решим, что делать с предателем Беккетом и его сообщниками.
[Кира кивает]
Кира Я в пути.
[Маул зажигает свой световой меч]
Маул Кира, с этого момента мы будем работать гораздо теснее.
[Маул выключает световой меч, голограмма исчезает]
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Qi'Ra Это рискованно, но стоит попытаться.
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Beckett Извини, что влупил тебе в лицо.
Han Solo Это случается чаще, чем ты думаешь.
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Han Solo Я стану пилотом. Лучшим во всей галактике.
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Imperial Officer Мы почти на месте!
Han Solo Почти где? Где мы?
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Han Solo Как ты выбрался?
Qi'Ra Я не выбиралась.
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Lando Calrissian Хан! Ты жив!
Han Solo Да, и не благодаря тебе. Следовало Чубаке оторвать тебе руки. На самом деле, Чубака, сделай это.
[Чубака рычит на Лэндо]
Lando Calrissian Эй, Хан! Мы друзья. Ты это знаешь. Мы друзья, понял?
[Хан крепко обнимает Лэндо]
Han Solo Посмотри на себя. Ты думал, он оторвет тебе руки.
Lando Calrissian Я знал, что ты шутишь
Han Solo Нет, не знал.
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L3-37 Рад, что мы взялись за эту работу!
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Rio Durant Погоди-ка, это что, Вуки?
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[из трейлера]
Beckett Если пойдёшь с нами, то навсегда в этой жизни.
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Lady Proxima Ну и что случилось?
Han Solo Я тебе скажу, что случилось. Они предали тебя и пытались меня убить.
Lady Proxima А деньги?
Han Solo Они забрали их.
Lady Proxima А мой коаксиум?
Han Solo И его тоже забрали. Но мы извлекли важный урок. Нельзя этим ребятам доверять.
Lady Proxima То есть ты хочешь, чтобы я поверила, что ты ушёл ни с чем?
Han Solo Ну, я... я убежал с жизнью. Думаю, это уже кое-что. По-моему, это много значит.
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L3-37 Почему? Потому что ты мой «органический хозяин»?
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Rio Durant Говорю тебе, ты никогда не заснёшь крепче, чем свернувшись калачиком у лап Вуки.
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Han Solo Я спас свою шкуру. Думаю, это о чём-то говорит. Для меня это важно.
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L3-37 Так что ты собираешься делать со своей маленькой проблемой?
Qi'Ra Проблема? Я, э... эм...
L3-37 Ну, этот знак на твоём запястье говорит мне, что ты обручена. А колебания сердечного ритма этого молодого мужика — что он влюблён в тебя.
Qi'Ra Хан не влюблен в меня!
L3-37 Да ладно. Только мы вдвоём. Не надо притворяться. Я в такой же ситуации.
Qi'Ra Правда?
L3-37 Ты, наверное, заметила, что у Лэндо есть чувства ко мне. Из-за этого работать вместе непросто, потому что я к нему не испытываю того же.
Qi'Ra Понятно.
[пауза, решает подыграть ей]
Qi'Ra Да, да. Да, я понимаю.
L3-37 Иногда мне кажется... может быть. Но нет. Мы просто несовместимы.
Qi'Ra [пауза] Как это может работать?
L3-37 Это работает.
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Lando Calrissian [L3-37 дерётся с кем-то; Ландо подходит, чтобы представить Хану, Чубакке и Кайре] L3! Отпусти лицо этого мерзавца.
L3-37 [сбрасывает соперника] Кто эти ребята?
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Хан Соло [Чубаке на шириуке] У меня есть план побега. Мы с тобой сделаем свободу... тайной битвой притворства.
[указывает на опорную колонну]
Хан Соло Смотри... большая... палка...
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Lando Calrissian [Лэндо Беккетту] Это нечто невероятное. Мне точно надо будет поговорить с кем-то по этому поводу.
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[из трейлера]
Qi'Ra Ты выглядишь неплохо. Немного грубовато, но в целом хорошо.
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Han Solo Беккет, мы в 0.8 от моста! Вал всё ещё на рельсах!
Beckett Вал, тебе надо слезать с моста! Мы здесь!
Val Они прижали меня! Придётся доделывать это здесь.
Beckett Что?
Val Это было потрясающе, дорогая. И я ни за что не променял бы это.
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Tobias Beckett Ты хоть представляешь, каково это — жить с ценником на голове?
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Beckett Придерживайся плана. НИКАКИХ импровизаций.
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Кира [держит флакон с коаксиумом] Это, это стоит...
Хан Соло Пять, шестьсот кредитов. Это больше, чем ты говорила, что нам нужно.
Кира Чтобы выкупиться из контрольной зоны. И с Кореллии. Хан, это может сработать.
Хан Соло Это сработает. Кира, ты всегда говорила, что однажды мы отсюда выберемся. Вот он этот день.
Кира Чего мы ждём?
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Lando Calrissian [L3] Лучше пристегнись, малышка.
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Rio Durant Скажу честно, мне всё равно. Этот парень мне нравится.
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[первые реплики]
Хан Соло [пытается завести спидер] Давай! Давай!
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[из трейлера]
Han Solo Я стану пилотом... лучшим во всей галактике.
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[из трейлера]
Qi'Ra Ты чего-то хочешь. Это месть? Деньги? Или что-то другое?
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[Чубакка прижал Хана к полу в его грязной камере]
Хан Соло [Рычит что-то на шириуке]
Чубакка [Выглядит озадаченным]
Хан Соло Да, я немного говорю. Так что слушай меня, тупой Вуки!
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Рио Дюрант Эй, Беккетт, ты говорил, что мы здесь на быструю операцию.
Беккетт Да.
Рио Дюрант Это не быстрая операция! Это ВОЙНА!
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Tobias Beckett Хороший день?
Rio Durant ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ!
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Lando Calrissian [про Хана] Мне нравится этот парень!
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Han Solo [Хан впервые садится в «Тысячелетнем соколе» рядом с Лэндо и тянется к рулю]
L3-37 Извините. Убирай свою наглую задницу с моего места!
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Rio Durant Плохо умирать в одиночку, парень. Вал был прав.
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Val Всем нужен кто-то. Даже такой отработанный старый жулик, как я.
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Mimban Lieutenant Кормите его зверю.
Han Solo Зверю? Подожди, тут есть зверь?
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Qi'Ra Хан и я выросли вместе на Кореллии.
Dryden Vos О, товарищ из трущоб. Я восхищаюсь каждым, кто сумел выбраться из сточной канавы. Особенно из такой гнусной, как Кореллия. Вонь, да?
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Han Solo Опусти шасси! Когда скажу, заливай воздух в впуск и переключай на би-лат. Немножко того, чему меня научил мой приятель Нидлз, лучший уличный гонщик на всей Кореллии... пока он не разбился... и не сдох... делая ЭТО!
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Мимбанский лейтенант Через три часа выдвигаемся в южные болотистые края. Мне нужна передовая группа из десяти человек.
Хан Соло Отлично, ещё больше грязи.
Мимбанский лейтенант Что это было?
Хан Соло Просто пытаюсь понять, какова наша задача, лейтенант.
Мимбанский лейтенант Принести миру и процветанию галактику, установить режим, лояльный Императору, и уничтожить врагов.
Хан Соло Это их планета, мы — враги.
Мимбанский лейтенант [Мимбанский лейтенант подходит ближе к Хану Соло] Есть проблемы, солдат?
Хан Соло Проблем нет, сэр.
Мимбанский лейтенант [Мимбанский лейтенант отходит от Хана Соло] Вперед.
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Han Solo Шахтёрские колонии — это самое отстойное место.
Beckett Да ну, "самое отстойное" — это там, где деньги.
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L3-37 Кто эти ребята?
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Han Solo Они на хвосте?
Beckett Как рашнолд на калаче.
Han Solo Не понимаю, что это значит.
Beckett Как шкура гинглсона.
Han Solo Что? Они на хвосте или нет?
Beckett Да, они всё ещё на хвосте!
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Тобиас Беккет [Беккет Вэлу, Рио] Чёрт побери.
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Qi'Ra Пожалуйста, скажи, что это не твой план.
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Рио Дюрант Ну что, рассказывай. Сегодня удачный день?
Беккет Отличный день! Лучший в твоей жизни, мой хваткий друг!
Рио Дюрант Не знаю, ты же никогда не был на жареных майноках в Ардении. Это что-то с чем-то!
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L3-37 Отведи взгляд. Я не могу выступать, когда ты смотришь на меня.
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Dryden Vos Ладно, поедим немного, напьёмся от души и поговорим наедине.
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L3-37 Как насчёт того, чтобы попробовать меня, ты бугристый монстр.
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Лэндо Калриссиан Ты — Тобиас Беккет. Ты убил Аурру Синг.
Беккет Толкнул её. Наверное, падение и убило.
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L3-37 Ландонис, тебе не стоит нажимать эту кнопку со мной.
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Lando Calrissian Кира. Ты выглядишь потрясающе. Как всегда.
Qi'Ra Я знала, что увижу тебя.
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Lando Calrissian Что ты делаешь с Лохматым и мальчишкой?
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Lumpy Brute Я сдвину с места твою кнопку.
L3-37 Удачи в поисках.
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Beckett Ладно, ребята. Время блистать.
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Qi'Ra Ты вырождение, сволочь.
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Han Solo Давай!
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Beckett Говорят, у тебя отличный бренди.
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Enfys Nest Мы не мародёры. Мы союзники — и война только началась.
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Rio Durant Ты когда-нибудь пытался отозвать приглашение Вуки? Плохая идея!
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Lando Calrissian Очень немногие видели туманность Звёздной Пещеры. Это захватывает дух. Почти как твои глаза.
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L3-37 Директор Толсайт сказал, что наши рабы должны идти за этими ребятами, чтобы их отметили и промаркировали.
Han Solo [притворяется рабом] Что они там отрезают?
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Han Solo Ещё пара охранников меня заметила. У меня нет свободной руки, чтобы их обезвредить. Что делать?
Beckett Импровизируй.
Han Solo Ты же говорил никогда не импровизировать!
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Han Solo Все отойдите!
[держит камень, притворяясь оружием]
Lady Proxima Что это такое?
Han Solo Это термальный детонатор
[издаёт щёлкающий звук ртом]
Han Solo Я только что его активировал.
Lady Proxima Это просто камень.
Han Solo Нет, это не так.
Lady Proxima Да, так и есть! И ты ещё щёлкнул ртом.
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Han Solo Не оглядывайся.
Qi'Ra Как только прорвёмся, нужно быть умными и понять, куда направляемся.
Han Solo Куда угодно, лишь бы не туда, где Империя.
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Han Solo Капитан. Капитан. Я Хан.
Beckett Никому не интересно.
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Beckett Хочешь совет? Проваливай отсюда. Как можно быстрее, любым способом.
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Han Solo Куда бы мы ни пошли, хуже, чем там, где мы были, не будет.
Qi'Ra Может быть. Там нас никто не защитит. Нас могут схватить торговцы, продать «Алому Рассвету» или картелю Хаттов.
Han Solo Этого не случится. Я не позволю.
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Han Solo Слушай, я с детства на Кореллии промышлял махинациями. В десять лет уже угонял AV-21. Я водитель, пилот.
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Хан Соло Вы не Имперская армия. Вы воры, которые пришли украсть оборудование для дела, и я хочу участвовать.
Вэл Ну, тогда нам придётся его пристрелить.
Беккет Нет.
[пауза]
Беккет Сломай ему шею. Так меньше грязи.
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Han Solo Меня выгнали из Имперской академии за то, что у меня своё мнение. Но я отличный пилот.
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Han Solo Пара твоих рук вылезла из задницы и заправила штаны, солдат.
🧡
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Han Solo [Чубакка заходит к Хану, когда тот принимает душ] Разве нельзя было делать это, ну, по одному?
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Rio Durant О, девушка! Расскажи нам о ней, Хан. Она милая? У неё острые зубы?
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Val Ты кладёшь наши жизни в руки идиотов.
Beckett Вы, ребята, идиоты?
Han Solo Нет!
Beckett Нет. Видишь?
Han Solo Мы не идиоты.
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Imperial Recruitment Officer Как тебя зовут, сынок?
Han Solo Хан.
Imperial Recruitment Officer Хан кто? Откуда ты?
Han Solo Я никому не принадлежу. Я один.
Imperial Recruitment Officer Хан.
[думает]
Imperial Recruitment Officer Соло.
[записывает это в анкету на призыв]
Imperial Recruitment Officer Одобрено.
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Han Solo У тебя есть на примете корабль?
Qi'Ra Я знаю одного парня. И знаю, где его найти. Шанс небольшой, но стоит попытаться. Он лучший контрабандист в округе. Он выскальзывал из лап Империи больше всех остальных. И к тому же он привлекателен. Утончённый, с безупречным вкусом и — харизмой. Не говоря уже о его *потрясающем*...
Han Solo Поняли.
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Lando Calrissian Откуда мне было знать, что она — шпион Империи? Я думал, она меня любит.
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Lando Calrissian Вот она, моя гордость и радость. Тысячелетний сокол.
Han Solo Похоже, ты немного поработал над ней.
Lando Calrissian Да, Хан. Установил спасательную капсулу в нижней челюсти, аллювиальные демпферы, бар с напитками.
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Beckett У нас проблема. Ты её не видишь, потому что не хочешь.
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Beckett Давай, Чуи. Нам понадобится немного той вукивской силы.
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Beckett Ты совершаешь большую ошибку.
Han Solo Правда?
Beckett Это твоя ошибка, если только ты не начинаешь вмешиваться в мой заработок.
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Han Solo Может, я её знаю получше, чем ты.
Beckett Возможно, ты её недостаточно хорошо знаешь.
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Han Solo Я больше не тот мальчишка, которого ты знала на Кореллии, Квайра.
Qi'Ra Нет?
Han Solo Нет.
Qi'Ra Тогда кто ты?
Han Solo Я — преступник.
[Квайра смеётся]
Han Solo Что? Я не шучу.
Qi'Ra Ладно. Ладно, преступник, можешь так себя называть, но, возможно, я единственный человек во всей галактике, кто знает, кто ты на самом деле.
Han Solo Да? Кто же?
Qi'Ra Ты — хороший парень.
Han Solo Я *не* хороший парень. Я не — я точно не хороший парень.
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Han Solo Ты не всё знаешь.
Qi'Ra Нет. Просто чуть больше тебя.
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Beckett Ты не слушал. Я же говорил: «Никому не доверяй». Я не прав?
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Beckett Я ухожу. Если ты умный — пойдёшь со мной.
Han Solo Я думал, ты не веришь в бегство.
Beckett Я предпочитаю это смерти.
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Han Solo Ну, думаю, нам просто забрать плату и идти. Уверен, у тебя полно конкурентов, которых нужно раздавить, и чёрных рынков, которые надо завоевать.
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Han Solo Мы выиграем.
Qi'Ra Это не та игра, Хан. Цель — не выиграть. Цель — продержаться как можно дольше.
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Han Solo Честно и по правилам, детка. Честно и по правилам.
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Enfys Nest Повстанцы. Ты мог бы пойти с нами, знаешь. Нам нужны воины и лидеры, как ты.
[Хан качает головой, отрицая]
Enfys Nest Может, когда-нибудь ты почувствуешь иначе.
Han Solo Не затаивай дыхание, малыш.
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[последние слова]
Хан Соло Когда я тебя хоть раз подводил?
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Lando Calrissian Что ты знаешь о взаимосвязанных небесных телах? Потому что я в этом кое-что понимаю.
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Lando Calrissian В этой игре нет лжецов, есть только игроки.
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Актеры, которые произнесли культовые фразы
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Дональд Гловер
Donald Glover
Олден Эйренрайк
Олден Эйренрайк
Alden Ehrenreich
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Woody Harrelson
Фиби Уоллер-Бридж
Фиби Уоллер-Бридж
Phoebe Waller-Bridge
Йонас Суотамо
Йонас Суотамо
Joonas Suotamo
Пол Беттани
Пол Беттани
Paul Bettany
Эмилия Кларк
Эмилия Кларк
Emilia Clarke
Сэм Уитвер
Sam Witwer
Джон Фавро
Джон Фавро
Jon Favreau
Линда Хант
Линда Хант
Linda Hunt
Тэнди Ньютон
Тэнди Ньютон
Thandiwe Newton
Эрин Келлиман
Эрин Келлиман
Erin Kellyman
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