Opening ScrollЭто время беззакония. Преступные синдикаты борются за ресурсы — пищу, лекарства и гипертопливо. На кораблестроительной планете Кореллия злобная Леди Прокcима принуждает беглецов к жизни в преступном мире в обмен на кров и защиту. На этих жёстких улицах молодой человек борется за выживание, но мечтает летать среди звёзд...
Dryden VosО, товарищ из трущоб. Я восхищаюсь каждым, кто сумел выбраться из сточной канавы. Особенно из такой гнусной, как Кореллия. Вонь, да?
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Han SoloОпусти шасси! Когда скажу, заливай воздух в впуск и переключай на би-лат. Немножко того, чему меня научил мой приятель Нидлз, лучший уличный гонщик на всей Кореллии... пока он не разбился... и не сдох... делая ЭТО!
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Мимбанский лейтенантЧерез три часа выдвигаемся в южные болотистые края. Мне нужна передовая группа из десяти человек.
Qi'RaЯ знаю одного парня. И знаю, где его найти. Шанс небольшой, но стоит попытаться. Он лучший контрабандист в округе. Он выскальзывал из лап Империи больше всех остальных. И к тому же он привлекателен. Утончённый, с безупречным вкусом и — харизмой. Не говоря уже о его *потрясающем*...