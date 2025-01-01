[Кира выходит на связь со своим боссом, который появляется в голограмме]

Маул Да?

Кира С сожалением сообщаю, что Драйден Вос мёртв — убит вором, которого он нанял украсть груз с коаксиумом, и его другом — Тобиасом Беккетом.

Маул Вот как? А где теперь груз?

Кира Пропал. Беккет забрал его. Убил остальных. Выжила только я.

[Маул снимает капюшон]

Маул Один человек не мог сделать это в одиночку.

Кира Меня там не было. Но если бы я была, возможно, смогла бы его спасти.

[Маул усмехается, затем смеётся и силой притягивает к себе оружие]

Маул Привези корабль и явись ко мне на Датомир — тогда мы с тобой решим, что делать с предателем Беккетом и его сообщниками.

[Кира кивает]

Кира Я в пути.

[Маул зажигает свой световой меч]

Маул Кира, с этого момента мы будем работать гораздо теснее.