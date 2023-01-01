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Хан Соло: Звёздные Войны. Истории Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Киноафиша Фильмы Хан Соло: Звёздные Войны. Истории Награды и номинации фильма Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Solo: A Star Wars Story Хан Соло: Звёздные Войны. Истории 2018 / США
7.2 Оцените
103 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
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Награды и номинации фильма Хан Соло: Звёздные Войны. Истории

Вся информация о фильме
Оскар 2019 Оскар 2019
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
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2023, Россия, анимация
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Жанна Дюбарри
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Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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