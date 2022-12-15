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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов 2018

Рейтинг фильмов 2018 года

Как приручить дракона 3
1 Как приручить дракона 3
анимация, семейный, комедия, приключения 2018, США
8.9
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Богемская рапсодия
2 Богемская рапсодия
драма, биография, мюзикл 2018, США / Великобритания
8.7
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Зеленая книга
3 Зеленая книга
драма 2018, США
8.7
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Мстители: Война бесконечности
4 Мстители: Война бесконечности
боевик, фантастика 2018, США
8.6
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Веном
5 Веном
фантастика, боевик, триллер 2018, США
8.5
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Алита: Боевой ангел
6 Алита: Боевой ангел
фантастика, боевик, приключения, мелодрама 2018, США / Канада / Аргентина
8.4
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Капернаум
7 Капернаум
драма 2018, Ливан / Франция
8.3
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Первому игроку приготовиться
8 Первому игроку приготовиться
фантастика, боевик, триллер 2018, США
8.3
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Проза бродячих псов. Фильм
9 Проза бродячих псов. Фильм
анимация, аниме 2018, Япония
8.2
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Звезда родилась
10 Звезда родилась
драма, мелодрама, мюзикл 2018, США
8.2
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Семья по-быстрому
11 Семья по-быстрому
комедия 2018, США
8.2
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Ральф против интернета
12 Ральф против интернета
анимация, комедия, фантастика, приключения, семейный 2018, США
8.2
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Суперсемейка 2
13 Суперсемейка 2
анимация, детский 2018, США
8.2
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Т-34
14 Т-34
военный, боевик, приключения 2018, Россия
8.2
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Человек-паук: Через вселенные
15 Человек-паук: Через вселенные
анимация, приключения, фантастика 2018, США
8.2
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Аквамен
16 Аквамен
фантастика, приключения, боевик 2018, США
8.1
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Отель Мумбаи: Противостояние
17 Отель Мумбаи: Противостояние
триллер, драма, криминал 2018, Австрия
8.1
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BTS: Love Yourself Tour in Seoul
18 BTS: Love Yourself Tour in Seoul
документальный, мюзикл 2018, Корея
8.1
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Укрась прощальное утро цветами обещания
19 Укрась прощальное утро цветами обещания
анимация, драма, приключения, аниме 2018, Япония
8.1
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Апгрейд
20 Апгрейд
фантастика, боевик, триллер 2018, Австралия
8.1
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Непрощенный
21 Непрощенный
драма 2018, Россия
8.1
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Величайший шоумен
22 Величайший шоумен
мюзикл, биография, драма 2018, США
8.1
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Монстры на каникулах 3: Море зовет
23 Монстры на каникулах 3: Море зовет
анимация, семейный, комедия 2018, США
8.1
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Игры разумов
24 Игры разумов
драма, детектив, биография 2018, Ирландия
8.1
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100 вещей и ничего лишнего
25 100 вещей и ничего лишнего
комедия 2018, Германия
8.0
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Небоскреб
26 Небоскреб
боевик 2018, США
8.0
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Бамблби
27 Бамблби
фантастика, боевик 2018, США
8.0
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Дэдпул 2
28 Дэдпул 2
боевик, приключения, комедия, фантастика 2018, США
8.0
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Мир Юрского периода 2
29 Мир Юрского периода 2
фантастика, боевик, приключения 2018, США
8.0
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Рэмпейдж
30 Рэмпейдж
боевик, фантастика, приключения 2018, США
8.0
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За бортом
31 За бортом
мелодрама, комедия 2018, США
8.0
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Гринч
32 Гринч
анимация 2018, США
8.0
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Астерикс и тайное зелье
33 Астерикс и тайное зелье
анимация 2018, Франция
8.0
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Мег: Монстр глубины
34 Мег: Монстр глубины
ужасы, фантастика, боевик 2018, США
7.9
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Кролик Питер
35 Кролик Питер
анимация, семейный, детский 2018, США
7.9
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Крид 2
36 Крид 2
спорт, драма, боевик 2018, США
7.9
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Человек-муравей и Оса
37 Человек-муравей и Оса
фантастика, боевик, приключения 2018, США
7.9
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Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
38 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
комедия, драма, криминал 2018, Россия
7.9
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Три богатыря и наследница престола
39 Три богатыря и наследница престола
анимация, приключения, семейный 2018, Россия
7.9
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Во власти стихии
40 Во власти стихии
драма 2018, США
7.9
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Великий уравнитель 2
41 Великий уравнитель 2
боевик, криминал, триллер 2018, США
7.8
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Простая просьба
42 Простая просьба
триллер, криминал, детектив 2018, США
7.8
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Черная Пантера
43 Черная Пантера
драма, боевик, фантастика 2018, США
7.8
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Поиск
44 Поиск
триллер 2018, США
7.8
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Тренер
45 Тренер
спорт, драма 2018, Россия
7.7
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Книжный клуб
46 Книжный клуб
комедия 2018, США
7.7
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Мирай из будущего
47 Мирай из будущего
анимация, фэнтези, аниме 2018, Япония
7.7
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Грех
48 Грех
драма, биография, исторический 2018, Россия / Италия
7.7
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Mamma Mia 2
49 Mamma Mia 2
мюзикл 2018, США
7.7
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Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
50 Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
фэнтези 2018, США
7.7
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Миссия невыполнима: Последствия
51 Миссия невыполнима: Последствия
боевик, триллер, приключения 2018, США
7.7
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Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
52 Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
фантастика, боевик, триллер 2018, США
7.7
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Ночные игры
53 Ночные игры
комедия, детектив 2018, США
7.7
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Без меня
54 Без меня
мелодрама 2018, Россия
7.7
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Альфа
55 Альфа
боевик, триллер, драма 2018, США
7.7
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Пассажир
56 Пассажир
боевик, триллер 2018, США
7.6
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Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»
57 Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»
триллер 2018, США
7.6
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Красотка на всю голову
58 Красотка на всю голову
комедия 2018, США
7.6
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Охота на воров
59 Охота на воров
боевик, триллер 2018, США
7.6
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Винчестер. Дом, который построили призраки
60 Винчестер. Дом, который построили призраки
мистика, триллер 2018, США
7.6
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Оверлорд
61 Оверлорд
боевик 2018, Великобритания
7.6
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Гоголь. Страшная месть
62 Гоголь. Страшная месть
драма, исторический, мистика 2018, Россия
7.5
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Кристофер Робин
63 Кристофер Робин
приключения, комедия, семейный 2018, США
7.5
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Смолфут
64 Смолфут
анимация, фэнтези, комедия, семейный 2018, США
7.5
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Дыши во мгле
65 Дыши во мгле
фантастика, драма 2018, Франция
7.5
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Пришельцы в доме
66 Пришельцы в доме
анимация 2018, Германия / Люксембург / Дания
7.5
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Ты водишь!
67 Ты водишь!
комедия 2018, США
7.5
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Тобол
68 Тобол
драма, исторический 2018, Россия
7.5
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Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
69 Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
фантастика, приключения, боевик 2018, США
7.5
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Временные трудности
70 Временные трудности
драма 2018, Россия
7.5
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Tomb Raider: Лара Крофт
71 Tomb Raider: Лара Крофт
приключения, фэнтези, боевик 2018, США
7.5
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Завод
72 Завод
драма 2018, Россия / Франция
7.5
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Собибор
73 Собибор
военный, драма 2018, Россия
7.5
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Фаворитка
74 Фаворитка
биография, исторический 2018, Ирландия / Великобритания / США
7.5
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Начни сначала
75 Начни сначала
комедия 2018, США
7.5
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Остров собак
76 Остров собак
анимация, комедия, драма, фэнтези 2018, США
7.4
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Волшебный парк Джун
77 Волшебный парк Джун
анимация, комедия, приключения, семейный 2018, США / Испания
7.4
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Псы под прикрытием
78 Псы под прикрытием
комедия, приключения, семейный 2018, США / Великобритания
7.4
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Темное зеркало
79 Темное зеркало
триллер 2018, США
7.4
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Тихое место
80 Тихое место
ужасы, мистика 2018, США
7.4
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Аксель
81 Аксель
фантастика 2018, США
7.4
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Мэри Поппинс возвращается
82 Мэри Поппинс возвращается
мюзикл, семейный 2018, США
7.4
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Хроники хищных городов
83 Хроники хищных городов
фантастика 2018, США / Новая Зеландия
7.4
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Агент Джонни Инглиш 3.0
84 Агент Джонни Инглиш 3.0
комедия, приключения 2018, Великобритания
7.4
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Лето
85 Лето
биография, драма, мюзикл 2018, Россия
7.4
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Во всё тяжкое
86 Во всё тяжкое
драма, комедия 2018, США
7.3
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История одного назначения
87 История одного назначения
биография, исторический 2018, Россия
7.3
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Папа-мама Гусь
88 Папа-мама Гусь
анимация, комедия, семейный 2018, США / Китай
7.3
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Я худею
89 Я худею
комедия 2018, Россия
7.3
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Правда или действие
90 Правда или действие
ужасы, триллер 2018, США
7.3
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О чем говорят мужчины. Продолжение
91 О чем говорят мужчины. Продолжение
комедия 2018, Россия
7.3
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Щелкунчик и четыре королевства
92 Щелкунчик и четыре королевства
фэнтези, семейный 2018, США
7.3
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Тайна дома с часами
93 Тайна дома с часами
ужасы, фантастика, триллер 2018, США
7.3
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Робин Гуд: Начало
94 Робин Гуд: Начало
приключения 2018, США
7.3
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Человек на Луне
95 Человек на Луне
драма, биография 2018, США
7.3
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Дождливый день в Нью-Йорке
96 Дождливый день в Нью-Йорке
драма 2018, США
7.3
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Тихоокеанский рубеж 2
97 Тихоокеанский рубеж 2
фантастика, боевик 2018, США
7.3
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Проклятие монахини
98 Проклятие монахини
ужасы, мистика, триллер 2018, США
7.2
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Две королевы
99 Две королевы
исторический, драма, биография 2018, Великобритания
7.2
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Несокрушимый
100 Несокрушимый
военный, драма 2018, Россия
7.1
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