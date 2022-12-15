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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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1
Как приручить дракона 3
анимация, семейный, комедия, приключения
2018, США
8.9
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2
Богемская рапсодия
драма, биография, мюзикл
2018, США / Великобритания
8.7
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3
Зеленая книга
драма
2018, США
8.7
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4
Мстители: Война бесконечности
боевик, фантастика
2018, США
8.6
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5
Веном
фантастика, боевик, триллер
2018, США
8.5
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6
Алита: Боевой ангел
фантастика, боевик, приключения, мелодрама
2018, США / Канада / Аргентина
8.4
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7
Капернаум
драма
2018, Ливан / Франция
8.3
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8
Первому игроку приготовиться
фантастика, боевик, триллер
2018, США
8.3
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9
Проза бродячих псов. Фильм
анимация, аниме
2018, Япония
8.2
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10
Звезда родилась
драма, мелодрама, мюзикл
2018, США
8.2
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11
Семья по-быстрому
комедия
2018, США
8.2
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12
Ральф против интернета
анимация, комедия, фантастика, приключения, семейный
2018, США
8.2
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13
Суперсемейка 2
анимация, детский
2018, США
8.2
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14
Т-34
военный, боевик, приключения
2018, Россия
8.2
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15
Человек-паук: Через вселенные
анимация, приключения, фантастика
2018, США
8.2
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16
Аквамен
фантастика, приключения, боевик
2018, США
8.1
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17
Отель Мумбаи: Противостояние
триллер, драма, криминал
2018, Австрия
8.1
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18
BTS: Love Yourself Tour in Seoul
документальный, мюзикл
2018, Корея
8.1
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19
Укрась прощальное утро цветами обещания
анимация, драма, приключения, аниме
2018, Япония
8.1
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20
Апгрейд
фантастика, боевик, триллер
2018, Австралия
8.1
Оцените
21
Непрощенный
драма
2018, Россия
8.1
Оцените
22
Величайший шоумен
мюзикл, биография, драма
2018, США
8.1
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23
Монстры на каникулах 3: Море зовет
анимация, семейный, комедия
2018, США
8.1
Оцените
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24
Игры разумов
драма, детектив, биография
2018, Ирландия
8.1
Оцените
25
100 вещей и ничего лишнего
комедия
2018, Германия
8.0
Оцените
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26
Небоскреб
боевик
2018, США
8.0
Оцените
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27
Бамблби
фантастика, боевик
2018, США
8.0
Оцените
28
Дэдпул 2
боевик, приключения, комедия, фантастика
2018, США
8.0
Оцените
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29
Мир Юрского периода 2
фантастика, боевик, приключения
2018, США
8.0
Оцените
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30
Рэмпейдж
боевик, фантастика, приключения
2018, США
8.0
Оцените
31
За бортом
мелодрама, комедия
2018, США
8.0
Оцените
Смотреть онлайн
32
Гринч
анимация
2018, США
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
33
Астерикс и тайное зелье
анимация
2018, Франция
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
34
Мег: Монстр глубины
ужасы, фантастика, боевик
2018, США
7.9
Оцените
35
Кролик Питер
анимация, семейный, детский
2018, США
7.9
Оцените
36
Крид 2
спорт, драма, боевик
2018, США
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
37
Человек-муравей и Оса
фантастика, боевик, приключения
2018, США
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
38
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
комедия, драма, криминал
2018, Россия
7.9
Оцените
39
Три богатыря и наследница престола
анимация, приключения, семейный
2018, Россия
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
40
Во власти стихии
драма
2018, США
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
41
Великий уравнитель 2
боевик, криминал, триллер
2018, США
7.8
Оцените
42
Простая просьба
триллер, криминал, детектив
2018, США
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
43
Черная Пантера
драма, боевик, фантастика
2018, США
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
44
Поиск
триллер
2018, США
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
45
Тренер
спорт, драма
2018, Россия
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
46
Книжный клуб
комедия
2018, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
47
Мирай из будущего
анимация, фэнтези, аниме
2018, Япония
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
48
Грех
драма, биография, исторический
2018, Россия / Италия
7.7
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49
Mamma Mia 2
мюзикл
2018, США
7.7
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50
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
фэнтези
2018, США
7.7
Оцените
51
Миссия невыполнима: Последствия
боевик, триллер, приключения
2018, США
7.7
Оцените
52
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
фантастика, боевик, триллер
2018, США
7.7
Оцените
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53
Ночные игры
комедия, детектив
2018, США
7.7
Оцените
54
Без меня
мелодрама
2018, Россия
7.7
Оцените
55
Альфа
боевик, триллер, драма
2018, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
56
Пассажир
боевик, триллер
2018, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
57
Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»
триллер
2018, США
7.6
Оцените
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58
Красотка на всю голову
комедия
2018, США
7.6
Оцените
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59
Охота на воров
боевик, триллер
2018, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
60
Винчестер. Дом, который построили призраки
мистика, триллер
2018, США
7.6
Оцените
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61
Оверлорд
боевик
2018, Великобритания
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
62
Гоголь. Страшная месть
драма, исторический, мистика
2018, Россия
7.5
Оцените
63
Кристофер Робин
приключения, комедия, семейный
2018, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
64
Смолфут
анимация, фэнтези, комедия, семейный
2018, США
7.5
Оцените
65
Дыши во мгле
фантастика, драма
2018, Франция
7.5
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66
Пришельцы в доме
анимация
2018, Германия / Люксембург / Дания
7.5
Оцените
67
Ты водишь!
комедия
2018, США
7.5
Оцените
68
Тобол
драма, исторический
2018, Россия
7.5
Оцените
69
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
фантастика, приключения, боевик
2018, США
7.5
Оцените
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70
Временные трудности
драма
2018, Россия
7.5
Оцените
71
Tomb Raider: Лара Крофт
приключения, фэнтези, боевик
2018, США
7.5
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72
Завод
драма
2018, Россия / Франция
7.5
Оцените
73
Собибор
военный, драма
2018, Россия
7.5
Оцените
74
Фаворитка
биография, исторический
2018, Ирландия / Великобритания / США
7.5
Оцените
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75
Начни сначала
комедия
2018, США
7.5
Оцените
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76
Остров собак
анимация, комедия, драма, фэнтези
2018, США
7.4
Оцените
77
Волшебный парк Джун
анимация, комедия, приключения, семейный
2018, США / Испания
7.4
Оцените
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78
Псы под прикрытием
комедия, приключения, семейный
2018, США / Великобритания
7.4
Оцените
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79
Темное зеркало
триллер
2018, США
7.4
Оцените
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80
Тихое место
ужасы, мистика
2018, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
81
Аксель
фантастика
2018, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
82
Мэри Поппинс возвращается
мюзикл, семейный
2018, США
7.4
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Смотреть за 1 рубль
83
Хроники хищных городов
фантастика
2018, США / Новая Зеландия
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
84
Агент Джонни Инглиш 3.0
комедия, приключения
2018, Великобритания
7.4
Оцените
85
Лето
биография, драма, мюзикл
2018, Россия
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
86
Во всё тяжкое
драма, комедия
2018, США
7.3
Оцените
87
История одного назначения
биография, исторический
2018, Россия
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
88
Папа-мама Гусь
анимация, комедия, семейный
2018, США / Китай
7.3
Оцените
89
Я худею
комедия
2018, Россия
7.3
Оцените
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90
Правда или действие
ужасы, триллер
2018, США
7.3
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91
О чем говорят мужчины. Продолжение
комедия
2018, Россия
7.3
Оцените
92
Щелкунчик и четыре королевства
фэнтези, семейный
2018, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
93
Тайна дома с часами
ужасы, фантастика, триллер
2018, США
7.3
Оцените
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94
Робин Гуд: Начало
приключения
2018, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
95
Человек на Луне
драма, биография
2018, США
7.3
Оцените
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96
Дождливый день в Нью-Йорке
драма
2018, США
7.3
Оцените
97
Тихоокеанский рубеж 2
фантастика, боевик
2018, США
7.3
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Смотреть за 1 рубль
98
Проклятие монахини
ужасы, мистика, триллер
2018, США
7.2
Оцените
99
Две королевы
исторический, драма, биография
2018, Великобритания
7.2
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100
Несокрушимый
военный, драма
2018, Россия
7.1
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