Наша рецензия

Юный Хан живёт в бедности и промышляет мелким воровством, но у него есть мечта — он твёрдо решил стать лучшим пилотом во вселенной. Вырвавшись с родной планеты, Хан попадает сначала в имперские войска, а потом в банду Тобиаса Беккета (Вуди Харрельсон). Начинающему пилоту предстоит познакомиться с самыми опасными преступниками, а также встретиться с представителем расы вуки Чубаккой и знаменитым игроком Лэндо Калриссианом. И, конечно же, вся эта компания ввяжется в крупные неприятности,…