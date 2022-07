1 Meet Han (1M1) Джон Пауэлл, John Williams / John Williams 2:21

2 Bunk / Proxima (1M2-3) Джон Пауэлл / John Williams 3:09

3 Corellia Chase (1M4-5) Джон Пауэлл / John Williams 3:34

4 Spaceport (1M6-7) Джон Пауэлл / John Williams 4:09

5 Gonna Be a Pilot (1M8) John Williams 0:30

6 Empire Recruitment (1M9) Джон Пауэлл, John Williams / John Williams 0:32

7 Mimban Battle (1M10A-B) Джон Пауэлл / John Williams 2:04

8 Blackmail (1M11) Джон Пауэлл / John Williams 1:32

9 The Beast (2M12) Джон Пауэлл / John Williams 2:36

10 Chewie Untamed (2M13) Джон Пауэлл / John Williams 3:33

11 Surveying Conveyex (2M14) Джон Пауэлл 1:01

12 Deluxe Train Heist (2M15-16A-B-C) Джон Пауэлл / John Williams 10:21

13 Walk to Dryden's (3M17) Джон Пауэлл / John Williams 2:14

14 Chicken in the Pot (3M18S) [feat. Baraka May & Reid Bruton] Джон Пауэлл 2:09

15 Han & Qi'Ra Reunite (3M19) Джон Пауэлл 1:12

16 Stormtrooper JP-054 Karaoke (3M20S) [feat. John Powell] Джон Пауэлл 2:09

17 Dryden's Patience Is Tested (3M21-22-23) Джон Пауэлл / John Williams 5:30

18 Card Room (3M24) Джон Пауэлл / John Williams 1:09

19 Sabacc Game (3M25) Джон Пауэлл / John Williams 2:35

20 L3 & Millennium Falcon (3M26) Джон Пауэлл / John Williams 3:17

21 Family Stories (4M27) Джон Пауэлл, John Williams / John Williams 2:00

22 Lando's Closet (4M28) Джон Пауэлл 2:11

23 Trust No One (4M29) Джон Пауэлл / John Williams 1:17

24 Oksana Floren, yadda yadda yadda (4M30A) Джон Пауэлл / John Williams 4:28

25 Extra Deluxe Mine Mission (4M30B-5M30C-31) Джон Пауэлл / John Williams 10:23

26 Kessel Run in Less Than 12 Parsecs (5M32-33A-B-C) Джон Пауэлл, John Williams / John Williams 11:00

27 Savareen Tent (6M34) Джон Пауэлл 2:00

28 Enfys' Stand-Off (6M35) Джон Пауэлл / John Williams 4:25

29 Qi’Ra Knows a Bit More Than Han (6M36-37-38) Джон Пауэлл / John Williams 2:14

30 Double-Double Cross (6M39-40) Джон Пауэлл 4:47

31 Dryden’s Long, Long Fight (6M41-42) Джон Пауэлл / John Williams 4:51

32 Maul's Call / Parting Ways (7M43-44-45) Джон Пауэлл, John Williams / John Williams 5:39

33 Lando’s Jungle Room (7M46S) Джон Пауэлл 1:03

34 Sabacc Rematch / To Tatooine (7M47-48) Джон Пауэлл / John Williams 1:53