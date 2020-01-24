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Йонас Суотамо
Йонас Суотамо
Joonas Suotamo
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Йонас Суотамо
Joonas Suotamo
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Дата рождения
3 октября 1986
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Биография Йонаса Суотамо
Родился 3 октября 1986 года. Эспоо, Финляндия.
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Фильмография Йонаса Суотамо
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
фантастика, боевик
2019, США
6.0
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
фантастика, приключения, боевик
2018, США
7.0
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Исполнитель роли Чубакки рассказал, как импровизировал на съемках «Звездных войн: Пробуждение силы»
Импровизация Йонаса Суотамо, который сыграл Чубакку в фильме «Звездные войны: пробуждение силы», осталась в фильме. Немногим поступкам вне сценария так везет.
Написать
24 января 2020 14:08
Исполнитель роли Чубаки надеется на продолжение киноистории о молодом Хане Соло
Первый фильм о культовом контрабандисте провалился в прокате, так что единственное, что можно пожелать актеру – «Да пребудет с тобой сила».
Написать
10 января 2020 07:44
Начались съемки фильма о приключениях Хана Соло и Чубакки из кино-саги «Звёздные войны»
На лондонской студии «Pinewood Studios» начались съемочные работы над новым фильмом по мотивам популярной кино-саги «Звёздные войны», главными героями в котором станут
Написать
22 февраля 2017 18:36
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