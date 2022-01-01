Романтика пиратской жизни в кино очаровывает: золото и ром льются рекой, теплый морской бриз играет в волосах, брызги воды приятно охлаждают кожу, и вообще жизнь вне закона весела, полна приключений и беззаботна. Иногда надо и шпагой помахать, и пару выстрелов сделать, но в целом все просто и понятно: никаких обязательств. В сущности, это переиначенный вестерн, только Дикий Запад как место действия сменился на любую точку в океане.

Капитан Джек Воробей, прохвост с хорошо подвешенным языком, конечно, легенда жанра, за что стоит благодарить талант Джонни Деппа, исполняющего эту роль. Его цитаты легендарны, а вариации знаменитой фразы «Вам запомнится день, когда чуть не был пленен капитан Джек Воробей» прозвучали в пяти фильмах франшизы много раз. Вряд ли есть более харизматичный пират во всей истории кино, и весьма характерно, что после успеха «Пиратов Карибского моря» фильмы в этой тематике почти не снимаются, только если это не продолжение приключений Капитана Воробья.

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