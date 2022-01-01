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Фильмы про пиратов и сокровища
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Фильмы про пиратов и сокровища

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Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
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7.0
фантастика, приключения, боевик
2018, США
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
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8.0
комедия, фэнтези, боевик, приключения
2017, США
Капитан Саблезуб и сокровища Лама Рама
Капитан Саблезуб и сокровища Лама Рама
Смотреть за 1 рубль
5.0
приключения, семейный
2014, Норвегия
Лучшее предложение
Лучшее предложение
8.0
мелодрама, драма
2013, Италия
Мэрайа Мунди и шкатулка Мидаса
Мэрайа Мунди и шкатулка Мидаса
5.0
фэнтези, семейный, приключения
2013, Испания
Робинзон Крузо: Предводитель пиратов
Робинзон Крузо: Предводитель пиратов
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6.0
семейный, приключения, анимация
2012, Уругвай / Аргентина / Чили
Пираты Карибского моря: На странных берегах
Пираты Карибского моря: На странных берегах
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8.0
боевик, комедия, приключения
2011, США
Врата дракона
Врата дракона
5.0
приключения, боевик
2011, Китай
Остров сокровищ
Остров сокровищ
6.0
приключения
2011, Великобритания / Ирландия
Запретное царство
Запретное царство
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7.0
боевик, фантастика, комедия, приключения
2008, США
Пираты Карибского моря: На краю света
Пираты Карибского моря: На краю света
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8.0
сказка, боевик, комедия, приключения
2007, США
Мой папа – псих
Мой папа – псих
6.0
драма
2007, США
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
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8.0
боевик, сказка, комедия, приключения
2006, США
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
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8.0
приключения, боевик
2003, США
Планета сокровищ
Планета сокровищ
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5.0
анимация, семейный, фантастика, приключения
2002, США
Пятый элемент
Пятый элемент
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8.0
приключения, триллер, боевик, фантастика, мелодрама
1997, Франция
Лепрекон
Лепрекон
5.0
фантастика, комедия, ужасы
1992, США
Одиссея капитана Блада
Одиссея капитана Блада
Смотреть за 1 рубль
6.0
приключения
1991, СССР / Франция
Остров сокровищ
Остров сокровищ
Смотреть за 1 рубль
8.0
мюзикл, анимация, приключения, семейный
1988, СССР
Тайна третьей планеты
Тайна третьей планеты
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, приключения, семейный, фантастика
1981, СССР
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Романтика пиратской жизни в кино очаровывает: золото и ром льются рекой, теплый морской бриз играет в волосах, брызги воды приятно охлаждают кожу, и вообще жизнь вне закона весела, полна приключений и беззаботна. Иногда надо и шпагой помахать, и пару выстрелов сделать, но в целом все просто и понятно: никаких обязательств. В сущности, это переиначенный вестерн, только Дикий Запад как место действия сменился на любую точку в океане.

Капитан Джек Воробей, прохвост с хорошо подвешенным языком, конечно, легенда жанра, за что стоит благодарить талант Джонни Деппа, исполняющего эту роль. Его цитаты легендарны, а вариации знаменитой фразы «Вам запомнится день, когда чуть не был пленен капитан Джек Воробей» прозвучали в пяти фильмах франшизы много раз. Вряд ли есть более харизматичный пират во всей истории кино, и весьма характерно, что после успеха «Пиратов Карибского моря» фильмы в этой тематике почти не снимаются, только если это не продолжение приключений Капитана Воробья.

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