Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Росомаха: Бессмертный
Фильмы похожие на Росомаха: Бессмертный
The Wolverine
Росомаха: Бессмертный
2013 / США
Смотреть трейлер
7.5
Оцените
54
голоса
Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Росомаха: Бессмертный
Вся информация о фильме
Новые мутанты
фантастика, боевик
2020, США
5.0
Логан
боевик, фантастика
2017, США
8.0
Дэдпул
фэнтези, фантастика, боевик
2016, США / Канада
7.0
Люди Икс: Дни минувшего будущего
фантастика, боевик, фэнтези
2014, США
7.0
Люди Икс: Первый класс
боевик, фантастика, драма
2011, США
8.0
Люди Икс: Начало. Росомаха
фантастика, боевик
2009, США / Новая Зеландия / Австралия
8.0
Люди Икс. Последняя битва
фантастика, триллер, боевик
2006, США
7.0
Люди Икс 2
боевик, драма, фантастика
2003, США
7.0
Люди Икс
триллер, боевик, приключения, фантастика
2000, США
7.0
Люди Икс: Тёмный Феникс
фантастика, боевик, приключения
2019, США
6.0
Дэдпул 2
боевик, приключения, комедия, фантастика
2018, США
8.0
Жил-был Дэдпул
приключения, фантастика
2018, США
5.0
Люди Икс: Апокалипсис
боевик, фэнтези, приключения, фантастика
2016, США
7.0
Новый Человек-паук: Высокое напряжение
боевик, фэнтези, приключения
2014, США
7.0
Малая Москва
исторический, драма
2008, Польша
6.0
Невероятный Халк
боевик
2008, США
7.0
Призрачный гонщик
триллер, боевик, фэнтези
2007, США
7.0
Звериная ярость
боевик
2019, США
4.0
Джон Уик 3
боевик
2019, США
7.0
Рыцарь дня
боевик, комедия
2010, США
8.0
Властелин Колец: Братство Кольца
приключения, боевик, фэнтези
2001, Новая Зеландия / США
8.0
Обмануть всех
комедия, приключения, боевик
2002, США
7.0
Золотой глаз
триллер, приключения, боевик
1995, Великобритания / США
7.0
Ван Хельсинг
приключения, ужасы, боевик, сказка
2004, США / Чехия
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Мучения позади: Виторган слезливо обратился к четырехлетней дочери
Невозможно общаться: женщин с этими именами не просто так все недолюбливают
Вася — щеголь, Раиса Захаровна — нимфа: такими звезд фильма «Любовь и голуби» вы не видели
Самый страшный фильм СССР: людей увозили в реанимацию из кинотеатров
Что у нее с лицом? Дочь Барановской переполошила народ
«Это неприятно»: оголившуюся в кадре Тому унизила родная дочь
Скрывала его годами: посмотрите, как выглядит брат-близнец Малышевой
Тест: в душе вы взрослый или ребенок?
Рыбак из мема «Батя, ты как, нормально?» взялся за голову и снова стал звездой (фото)
Зря прятали: под гримом советской Снежной королевы скрывалась роскошная девушка
Фото «тайных» детей Акиньшиной произвело фурор в Сети: внимание на их лица
«Женись, потом поговорим»: Винер ошарашила молодого волокиту заявлением
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить