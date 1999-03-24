Прерванная жизнь, 1999

После окончания школы Сюзанна Кейсен впадает в тяжелую депрессию. Она говорит своему психиатру про роман со взрослым мужчиной и попытку суицида, после чего ей рекомендуют короткий период отдыха в частной психиатрическая больнице. Там Сюзи встречает Джорджину Таскин, патологическую лгунью, ставшую ее соседкой по палате. В их блоке также живут Полли Кларк, пострадавшая от пожара, Дейзи Рендон, занимающаяся селфхармом, а также социопатка Лиза Роу, у которой есть длинная история побегов из больницы. Вскоре парень Сюзанны Джейкоб замечает, что ей, кажется, слишком комфортно жить со своими больными подругами…
В конце шестидесятых дикие сердцем отправлялись в Вудсток, неудачники — на войну, а те, кому отправиться было некуда, — в бездну. После того, как Сюзанне поставили диагноз "пограничное состояние", девушка оказывается в закрытом психиатрическом учреждении. И здесь, чтобы подняться со дна пропасти к свету, она должна победить хаос в самой себе и в окружающем мире. Но так трудно сражаться с бесплотным врагом, особенно если это твоя собственная тень...