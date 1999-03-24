Прерванная жизнь, 1999

В конце шестидесятых дикие сердцем отправлялись в Вудсток, неудачники — на войну, а те, кому отправиться было некуда, — в бездну. После того, как Сюзанне поставили диагноз "пограничное состояние", девушка оказывается в закрытом психиатрическом учреждении. И здесь, чтобы подняться со дна пропасти к свету, она должна победить хаос в самой себе и в окружающем мире. Но так трудно сражаться с бесплотным врагом, особенно если это твоя собственная тень...