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Прерванная жизнь Прерванная жизнь
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Girl, Interrupted

Прерванная жизнь, 1999

1999 / Германия / США
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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После окончания школы Сюзанна Кейсен впадает в тяжелую депрессию. Она говорит своему психиатру про роман со взрослым мужчиной и попытку суицида, после чего ей рекомендуют короткий период отдыха в частной психиатрическая больнице. Там Сюзи встречает Джорджину Таскин, патологическую лгунью, ставшую ее соседкой по палате. В их блоке также живут Полли Кларк, пострадавшая от пожара, Дейзи Рендон, занимающаяся селфхармом, а также социопатка Лиза Роу, у которой есть длинная история побегов из больницы. Вскоре парень Сюзанны Джейкоб замечает, что ей, кажется, слишком комфортно жить со своими больными подругами…

  • Фильм основан на одноименных мемуарах Сюзанны Кейсен, которая после попытки самоубийства провела 18 месяцев в психиатрической больнице. Вайнона Райдер, сыгравшая Сюзанну, сама приобрела права на роман и запустила экранизацию. 
  • В одной из сцен посещают кафе-мороженое Eckels Soda Fountain в Механиксберге, штат Пенсильвания. Сейчас в магазине есть мороженое, названное в честь фильма. 
  • Анджелина Джоли умышленно избегала какого-либо общения с Вайноной Райдер во время съемок, утверждая, что, если бы она увидела в ней что-нибудь человеческое, ей было бы куда сложнее эффективно разыграть социопата Лизу Роу.
  • Название книги и фильма вдохновлено работой Вермеера «Прерванный урок музыки».

В конце шестидесятых дикие сердцем отправлялись в Вудсток, неудачники — на войну, а те, кому отправиться было некуда, — в бездну. После того, как Сюзанне поставили диагноз "пограничное состояние", девушка оказывается в закрытом психиатрическом учреждении. И здесь, чтобы подняться со дна пропасти к свету, она должна победить хаос в самой себе и в окружающем мире. Но так трудно сражаться с бесплотным врагом, особенно если это твоя собственная тень...

7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 1999
Премьера в России 8 декабря 1999
Премьера в мире 24 марта 1999
Возраст 18+
Режиссер
Джеймс Мэнголд
Джеймс Мэнголд
В ролях
Вайнона Райдер
Вайнона Райдер
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Клеа ДюВолл
Бриттани Мерфи
Бриттани Мерфи
Элизабет Мосс
Элизабет Мосс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Прерванная жизнь 2 постера
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саундтрек фильма Прерванная жизнь
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