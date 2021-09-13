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Брайан Ти
Брайан Ти
Brian Tee
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Брайан Ти
Brian Tee
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Дата рождения
15 марта 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Окинава, Япония
Рост
175 см
Биография Брайана Ти
Родился 15 марта 1977 года. Окинава, Япония.
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Фильмография Брайана Ти
Черепашки-ниндзя 2
фантастика, комедия, приключения, фэнтези, боевик
2016, США
7.0
История Габриэль Дуглас
биография, драма, спорт
2014, США
7.0
В канун Рождества
комедия, драма, семейный
2014, США
6.0
Росомаха: Бессмертный
приключения, боевик
2013, США
7.0
Тринадцать друзей Оушена
криминал, комедия, драма, триллер
2007, США
7.0
Тройной форсаж: Токийский дрифт
боевик, криминал, триллер
2006, США / Германия
7.0
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Брайан Ти сыграет с Николь Кидман в драматическом сериале «Экспаты»
Постановкой займется Лулу Ванг, автор фестивального хита «Прощание».
Написать
13 сентября 2021 15:56
Брайан Ти попросился на роль Нэмора в киновселенной Marvel
После того, как Marvel вернула себе права на еще одного супергероя из комиксов, Нэмора, появились слухи о том, что этот персонаж может присоединиться к киновселенной Marvel. Одним из первых на
Написать
8 июня 2016 07:11
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