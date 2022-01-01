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Фильмы про женщин-врачей
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Фильмы про женщин-врачей

Все 22 Онлайн
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По году По рейтингу По названию
Спутник
Спутник
6.0
фантастика
2019, Россия
Жизнь на повторе
Жизнь на повторе
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6.0
комедия, драма
2018, Франция
Горы и камни
Горы и камни
6.0
драма, военный
2017, США
Это чертово сердце
Это чертово сердце
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7.0
драма, комедия
2017, Германия
Неоперабельная
Неоперабельная
3.0
ужасы
2017, США
Неизвестная
Неизвестная
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6.0
драма
2016, Бельгия / Франция
Страх темноты
Страх темноты
3.0
триллер
2016, Австралия
Между небом и землей
Между небом и землей
0.0
документальный
2016, Беларусь
Американское насилие
Американское насилие
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5.0
триллер, драма, криминал
2016, США
Росомаха: Бессмертный
Росомаха: Бессмертный
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7.0
приключения, боевик
2013, США
Барбара
Барбара
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4.0
драма
2012, Германия
Поверь, все будет хорошо...
Поверь, все будет хорошо...
0.0
мелодрама
2012, Россия
Ловушка
Ловушка
7.0
драма, триллер
2010, США / Великобритания
Мать и дитя
Мать и дитя
7.0
драма
2009, США / Испания
Секретные материалы: Хочу верить
Секретные материалы: Хочу верить
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6.0
ужасы, фантастика, мистика
2008, США / Канада
Праздник любви
Праздник любви
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6.0
драма, мелодрама
2007, США
Дом у озера
Дом у озера
7.0
мелодрама, драма
2006, США
Выбор капитана Корелли
Выбор капитана Корелли
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8.0
военный, мелодрама, драма
2001, Великобритания / США / Франция
Спасибо за шоколад
Спасибо за шоколад
6.0
мистика, триллер, драма
2000, Франция / Швейцария
Без лица
Без лица
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7.0
боевик, криминал, триллер, фантастика, мелодрама, драма
1997, США
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Женщины-врачи не так часто становятся главными героинями художественных лент. Иногда они остаются за кулисами, что можно счесть несправедливостью. Ведь именно женщины обладают врожденной интуицией и чувством такта и могут помочь пациентам справиться не только с физическими недугами, но и с эмоциональными переживаниями.

Пять лучших фильмов про женщин-врачей

Вдохновляющие ленты про женщин, решивших посвятить свою жизнь медицине, рассказывают разные истории. Стремление спасать жизнь, помогать страждущим и сделать этот мир лучше – то, к чему стремятся главные героини фильмов. Они готовы на все, чтобы их пациенты вернулись к нормальной жизни. Но иногда и сами оказываются в непростых ситуациях.

Поверь, все будет хорошо…

Российская мелодрама рассказывает историю молодой девушки Жени, которая не послушалась отца и отправилась за парнем в другой город. Когда она забеременела, жених не выдержал ответственности и бросил ее. Девушка решилась на аборт, лишь бы не возвращаться к отцу с позором. Но Женя попала на прием к Ирине – взрослой женщине, которая когда-то оказалась в такой же ситуации. С тех пор она жалеет о том, что избавилась от ребенка, и решает помочь молодой провинциалке.

Она уговаривает ее пожить у нее до родов, а затем оставить ей малыша.

Жизнь на повторе

В основу экранизации легла автобиография бывшего главы двух крупных корпораций Кристиана Страйфа. Главный герой фильма – бизнесмен Ален, вся жизнь которого посвящена движению вперед. Он не успевает насладиться ни одним моментом, потому что все время спешит. Но из-за занятости мужчина не обращал внимания на тревожные симптомы и вскоре оказался на больничной койке с инсультом. После операции Ален быстро научился снова ходить. Вот только память и речь никак не возвращались в нормальное состояние. Реабилитацией бизнесмена занялась логопед Жанна. Им обоим пришлось пройти непростой путь к восстановлению и к тому, чтобы лучше узнать друг друга.

Американская жестокость

Криминальная драма рассказывает исповедь рецидивиста, который совершил множество жестоких преступлений. В центре повествования – серийный убийца, осужденный на смертную казнь. Он должен умереть через несколько дней. Аманда – доктор психологии, которая собирается расспросить преступника. Она надеется понять, что сделало его таким жестоким и в результате привело в камеру смертников. Во время сеанса психотерапии убийца начинает вспоминать свое прошлое. Еще в детстве он узнал о вещах, которые были недоступны его пониманию.

С тех пор ярость и агрессия Джека только увеличивались.

Горы и камни

Военная драма переносит зрителей в Филадельфию начала 20-го века. Молодая медсестра Лили всегда стремилась к тому, чтобы помочь как можно большему числу людей. Но в Америке того периода многим могли отказать в неотложной помощи только потому, что их цвет кожи не был белым. Вдохновившись примером доктора Джуда, она решает отправиться в Османскую империю в составе американской миссии. Здесь девушка влюбляется в турецкого офицера и теперь должна сделать непростой выбор.

Ловушка

Молодой врач Джульет недавно развелась с мужем и теперь подыскивает себе новое жилье. Она пытается найти недорогой вариант и попадает на объявление о сдаче шикарного лофта. Хозяин назначает за него невероятно низкую цену, но женщину это не смущает. Она собирает вещи и переезжает в новый дом. Вскоре в квартире начинают происходить пугающие события. Это наводит главную героиню на мысль о том, что она здесь не одна. Единственным, кого она поначалу подозревает, становится харизматичный владелец жилья.

Джульет решает установить скрытую камеру, чтобы понять, что же происходит на самом деле.

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