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Все фильмы про Росомаху
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Все фильмы про Росомаху

Знаменитый Росомаха является вымышленным персонажем, который фигурирует в серии фантастических комиксов издательства «Марвел». Образ дерзкого мутанта появился в 1974 году (180-й выпуск Marvel Comics).

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Логан
Логан
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8.0
боевик, фантастика
2017, США
Люди Икс: Дни минувшего будущего
Люди Икс: Дни минувшего будущего
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7.0
фантастика, боевик, фэнтези
2014, США
Росомаха: Бессмертный
Росомаха: Бессмертный
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7.0
приключения, боевик
2013, США
Люди Икс: Первый класс
Люди Икс: Первый класс
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8.0
боевик, фантастика, драма
2011, США
Люди Икс: Начало. Росомаха
Люди Икс: Начало. Росомаха
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8.0
фантастика, боевик
2009, США / Новая Зеландия / Австралия
Люди Икс. Последняя битва
Люди Икс. Последняя битва
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7.0
фантастика, триллер, боевик
2006, США
Люди Икс 2
Люди Икс 2
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7.0
боевик, драма, фантастика
2003, США
Люди Икс
Люди Икс
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7.0
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В каком порядке смотреть все фильмы про Росомаху

Выносливый регенерирующий получеловек стал главным героем обширного кинематографического цикла, посвященного людям-мутантам. Супергеройская медиафраншиза «Люди Икс» стартовала в двухтысячных при содействии крупнейших американских киностудий «Marvel Entertainment» и «20th Century Fox». Сейчас киноцикл о могучем Росомахе (Логане) включает в себя восемь полнометражных фильмов.

2009, «Люди Икс: Начало. Росомаха»

В 1845 году маленький Джеймс Хоулетт впервые выпускает когти и совершает хладнокровное убийство. Жертвой становится отец мальчика. Затем вместе со сводным братом Виктором Кридом (Саблезубым) Росомаха подается в бега. Оба ребенка наделены невероятными сверхчеловеческими силами. Став старше, братья участвуют в многочисленных военных действиях. Однажды во Вьетнаме происходят фатальные события, из-за которых братьев приговаривают к смертной казни. Парни выживают после расстрела, ведь их тела способны восстанавливаться даже после самых тяжелых ранений. В итоге Росомаха соглашается участвовать в специальной программе. А еще главный герой намерен отомстить Виктору.

2011, «Люди Икс: Первый класс»

События боевика разворачиваются в 1944 и 1962 годах. Вторая часть киноцикла посвящена Эрику Леншерру (Магнето) и Чарльзу Ксавьеру (Доктор Икс). Освещаются такие темы: неразлучная дружба, совместная работа и окончательный разрыв дружеских отношений. В художественном фильме Мэттью Вона фигурирует множество людей-мутантов, в том числе небезызвестный Росомаха. Существует информация, что этот фильм планировался как приквел к сольной киноистории про Магнето.

2014, «Люди Икс: Дни минувшего будущего»

Кинокартина Брайана Сингера является идейным продолжением сразу к трем фильмам киновселенной Марвел. Сюжет охватывает 1973 и 2023 годы. Мир находится на волоске от гибели. Неактивные мутационные гены обнаружены и в обычных людях. Большинство суперлюдей убито, а выжившие мутанты и представители человечества прозябают в концлагерях…

2000, «Люди Икс»

Стартовая часть медиафраншизы и четвертая составляющая хронологического киноцикла про Росомаху создана кинорежиссером Брайаном Сингером. Здесь отшельница-мутант по прозвище Роуг (Мари) встречается с Логаном. Сверхчеловеческая парочка попадает в серьезную передрягу. Мутант Саблезубый пытается захватить Росомаху и его новую подругу. Однако мощная команда Профессора Икс не позволяет воплотиться в реальность коварным планам Саблезубого.

2003, «Люди Икс 2»

Режиссер Брайан Сингер продолжает культовую киноисторию о супермутантах Марвел. Противник силачей со сверхчеловеческими способностями вояка Уильям Страйкер похищает Доктора Икс и пытается уничтожить его школу. Супергеройской команде придется объединиться с врагом по прозвищу Магнето, чтобы одолеть противника и исправить ситуацию.

2006, «Люди Икс: Последняя битва»

Правительство занялось разработкой особого препарата против мутирования. Одновременно Джин Грей трансформируется в еще более бесконтрольную темную сущность и начинает сотрудничать с Магнето. Супергеройской команде придется сразиться с Фениксом и самым заклятым недругом.

2013, «Росомаха: Бессмертный»

Художественный фильм Джеймса Мэнголда является шестым из серии «Людей Икс» и стал седьмой хронологической частью киноцикла про Логана. Война, 1945 год, Росомаха совершает героический подвиг, спасая офицера Итиро Яшида от смертоносного взрыва…

2017, «Логан»

Фантастическая кинокартина Джеймса Мэнголда стала заключительной частью цикла, посвященного Росомахе. Регенерация Логана на исходе, а Доктор Икс страдает от прогрессирующей болезни мозга. Главный герой работает водителем, чтобы поднакопить денег и приобрести яхту. Росомаха планирует уйти в открытое плаванье, прихватив с собой больного профессора.

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