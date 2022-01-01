О японских преступных группировках ходят легенды, и не зря: это не просто криминальные синдикаты, а целые семьи, живущие по определенным внутренним законам. Фильмы о якудза приоткроют завесу тайн влиятельных и принципиальных мафиози.

Пять самых захватывающих фильмов про якудза

Между членами японских криминальных кланов установлена четкая иерархия, а отношения между подчиненными боссов напоминают братские. Здесь в приоритете традиционные патриархальные ценности, а безоговорочная покорность главе якудзы даже не обсуждается. Тем не менее в мире японских мафиози случаются и предательства, и обманы, за что провинившегося жестоко наказывают.

Черный дождь

Ник Конлин – принципиальный полицейский. Он носит косуху, гоняет на мощном байке и крайне редко улыбается. Однажды он ввязывается в опасное дело, ради которого нужно отправиться в Японию и вывести на чистую воду влиятельных коррупционеров. Большая часть событий киноленты разворачивается в Токио. Главного героя ждут зрелищные погони, перестрелки, драки и задержания, а расследование запутанного клубка преступлений ведет на самый верх иерархии японских криминальных авторитетов.

Получится ли у Ника справиться с таким могущественным противником?

Призрак в доспехах

Действия происходят в недалеком будущем. Технический прогресс достиг того уровня, когда в тело человека можно вживлять специальные чипы, помогающие в обычной жизни. Нейронные имплантаты стали обыденностью, но есть и темная сторона у этой медали. Человеческий мозг благодаря наличию в нем чипа можно взломать, чем и занимается хакер по кличке Кукловод. Пользуясь своими навыками, он вмешивается в политические события, чем крайне обеспокоены чиновники. Отдел общественной безопасности получает сложную задачу остановить злоумышленника.

Васаби

Юбер – полицейский во Франции, чьи жесткие методы работы, несмотря на эффективность, не одобряет начальство. После очередного скандала руководство насильно отправляет главного героя в отпуск. Он отправляется в Японию на похороны женщины, с которой виделся последний раз почти двадцать лет назад, но всегда считал ее любовью всей своей жизни. Там он узнает, что у него есть девятнадцатилетняя дочь. Скоро она станет наследницей многомиллионного состояния ее матери, но об этом узнает мафия.

Якудза планирует завладеть деньгами Юми, и ее отец собирается применить все известные ему способы этого не допустить.

Беспредел

Отомо – якудза с многолетним опытом, много повидавший за время своей деятельность. Ничто в мире не способно его удивить или помешать нажать на курок. Но современная действительность меняется, и методы решения проблем тоже. В почете коррупция, скользкие дела финансистов и лицемерных чиновников. Мир вокруг Отомо меняется, и его поколению, привыкшему выживать с помощью силы и власти, тяжело приспосабливаться к новым методам решения проблем. Такеши Китано, режиссер фильма, большой поклонник гангстерского кино. Для своего проекта он также стал сопродюсером и исполнил главную роль.

Дочь якудзы

Юрико – маленькая девочка из японской семьи. Ее дедушка, Тацио Ямада, – влиятельный человек из клана якудзы. Из-за его положения в криминальном мире жизнь главной героини постоянно находится под угрозой. Сопровождение телохранителей для нее стало привычной реальностью, и обычно этого достаточно. Но однажды Тацио попадает в серьезную передрягу и от греха подальше отправляет внучку в Рим.