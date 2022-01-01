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Фильмы про якудза
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Фильмы про якудза

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Амнезия
Амнезия
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3.0
боевик, криминал, детектив
2020, США
Первая любовь
Первая любовь
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6.0
драма, мелодрама
2019, Япония / Великобритания
Чужак
Чужак
6.0
триллер, драма, криминал
2018, США
Призрак в доспехах
Призрак в доспехах
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7.0
криминал, драма, фантастика, боевик
2017, США
Последний беспредел
Последний беспредел
5.0
боевик, драма, криминал
2017, Япония
Рюдзо и семеро бойцов
Рюдзо и семеро бойцов
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7.0
комедия, боевик
2015, Япония
Росомаха: Бессмертный
Росомаха: Бессмертный
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7.0
приключения, боевик
2013, США
Снято!
Снято!
6.0
драма
2011, США / Франция / Япония / Корея / Турция
Безымянный гангстер
Безымянный гангстер
7.0
триллер, криминал
2011, Корея
Дочь якудзы
Дочь якудзы
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5.0
комедия
2010, Россия / Германия
Беспредел
Беспредел
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7.0
криминал, драма
2010, Япония
Война
Война
7.0
боевик, триллер
2007, США
Тень якудза
Тень якудза
4.0
боевик, триллер
2005, США / Япония
Васаби
Васаби
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8.0
приключения, криминал, биография, комедия
2001, Франция / Япония
Противостояние
Противостояние
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6.0
фантастика, боевик, триллер
2001, США
Такси 2
Такси 2
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7.0
комедия, боевик
2000, Франция
Фейерверк
Фейерверк
7.0
триллер, криминал, драма
1997, Япония
Сонатина
Сонатина
7.0
боевик, триллер, криминал, драма
1993, Япония
Точка кипения
Точка кипения
7.0
криминал, комедия, триллер, боевик, драма
1990, Япония
Черный дождь
Черный дождь
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6.0
криминал, драма, триллер, боевик
1989, США
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О японских преступных группировках ходят легенды, и не зря: это не просто криминальные синдикаты, а целые семьи, живущие по определенным внутренним законам. Фильмы о якудза приоткроют завесу тайн влиятельных и принципиальных мафиози.

Пять самых захватывающих фильмов про якудза

Между членами японских криминальных кланов установлена четкая иерархия, а отношения между подчиненными боссов напоминают братские. Здесь в приоритете традиционные патриархальные ценности, а безоговорочная покорность главе якудзы даже не обсуждается. Тем не менее в мире японских мафиози случаются и предательства, и обманы, за что провинившегося жестоко наказывают.

Черный дождь

Ник Конлин – принципиальный полицейский. Он носит косуху, гоняет на мощном байке и крайне редко улыбается. Однажды он ввязывается в опасное дело, ради которого нужно отправиться в Японию и вывести на чистую воду влиятельных коррупционеров. Большая часть событий киноленты разворачивается в Токио. Главного героя ждут зрелищные погони, перестрелки, драки и задержания, а расследование запутанного клубка преступлений ведет на самый верх иерархии японских криминальных авторитетов.

Получится ли у Ника справиться с таким могущественным противником?

Призрак в доспехах

Действия происходят в недалеком будущем. Технический прогресс достиг того уровня, когда в тело человека можно вживлять специальные чипы, помогающие в обычной жизни. Нейронные имплантаты стали обыденностью, но есть и темная сторона у этой медали. Человеческий мозг благодаря наличию в нем чипа можно взломать, чем и занимается хакер по кличке Кукловод. Пользуясь своими навыками, он вмешивается в политические события, чем крайне обеспокоены чиновники. Отдел общественной безопасности получает сложную задачу остановить злоумышленника.

Васаби

Юбер – полицейский во Франции, чьи жесткие методы работы, несмотря на эффективность, не одобряет начальство. После очередного скандала руководство насильно отправляет главного героя в отпуск. Он отправляется в Японию на похороны женщины, с которой виделся последний раз почти двадцать лет назад, но всегда считал ее любовью всей своей жизни. Там он узнает, что у него есть девятнадцатилетняя дочь. Скоро она станет наследницей многомиллионного состояния ее матери, но об этом узнает мафия.

Якудза планирует завладеть деньгами Юми, и ее отец собирается применить все известные ему способы этого не допустить.

Беспредел

Отомо – якудза с многолетним опытом, много повидавший за время своей деятельность. Ничто в мире не способно его удивить или помешать нажать на курок. Но современная действительность меняется, и методы решения проблем тоже. В почете коррупция, скользкие дела финансистов и лицемерных чиновников. Мир вокруг Отомо меняется, и его поколению, привыкшему выживать с помощью силы и власти, тяжело приспосабливаться к новым методам решения проблем. Такеши Китано, режиссер фильма, большой поклонник гангстерского кино. Для своего проекта он также стал сопродюсером и исполнил главную роль.

Дочь якудзы

Юрико – маленькая девочка из японской семьи. Ее дедушка, Тацио Ямада, – влиятельный человек из клана якудзы. Из-за его положения в криминальном мире жизнь главной героини постоянно находится под угрозой. Сопровождение телохранителей для нее стало привычной реальностью, и обычно этого достаточно. Но однажды Тацио попадает в серьезную передрягу и от греха подальше отправляет внучку в Рим.

Но самолет из-за поломки вынужденно приземляется в России, где охрану Юрико убивают, но девочка умудряется сбежать и теперь вынуждена пытаться спастись в незнакомой и недружелюбной стране.

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