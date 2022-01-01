Правильный порядок просмотра всех частей «Людей Икс» по хронологии событий

Общий таймлайн

2011, «Люди Икс: Первый класс»

Действие начинается в 1944, где мы знакомимся с совсем юными Эриком Леншерром, Чарльзом Ксавьером и Рэйвен. Основное действие разворачивается в 1962 — Рэйвен-Мистик с Ксавьером встречают Леншерра-Магнето, сколачивают команду, спасают мир – грядет Карибский кризис, но Леншерр и Рэйвен не сходятся во мнениях с Ксавьером и покидают группу.

2014, «Люди Икс: Дни минувшего будущего»

1973. Генетик-милитарист Траск создает Стражей — роботов, способных спасти человечество от мутантов. Ртути, Ксавьеру и Зверю удается вытащить Леншерра Магнето из заключения, Мистик предпринимает попытку расправиться с Траском за его генетические эксперименты над подобными ей.

Далее таймлайн раздваивается. В первом попытка Мистик неудачна, сама она поймана Траском и разделяет судьбу жертв экспериментов. В будущем это поможет появиться оптимизированным Стражам, осуществившим фактически полный «мутантоцид».

Первая временная линия

2009, «Люди Икс: Начало. Росомаха»

Зрители знакомятся с прошлым Логана и его брата. Они участвуют во многих военных конфликтах 19 и 20 столетий, попадают в команду Страйкера, но в результате всех событий Логан теряет память.

2000, «Люди Икс»

Росомаха встречается с Ксавьером и его командой. Вместе они устраивают большой облом Леншерру, задумавшему превратить в себе подобных тех, кто управляет миром.

2003, «Люди Икс 2»

«Мутантоубийца» атакует мутантское учебное заведение и раскрывает Логану тайну его прошлого. Тот, вступив в союз с Магнето, противостоят планам Страйкера погубить всех мутантов.

2006, «Люди Икс: Последняя битва»

В решающем бою гибнет Профессор Икс, Леншерр обессилел, но «антимутантного средства» больше нет. Джин убита Логаном.

2013, «Росомаха: Бессмертный»

Когтистый удаляется в глушь, но его отыскали и соблазняют бессмертием.

2014, «Люди Икс: Дни минувшего будущего» (часть о будущих событиях)

Мутантов уничтожают Стражи, Логан в ментальном виде отправлен в прошлое, чтобы все изменить.

Альтернативный таймлайн

2014, «Люди Икс: Дни минувшего будущего» (часть о событиях в прошлом)

Траск не убит, но Мистик не в плену, Логан появляется в 1973. Мистик помогает президенту, Логан пленен Страйкером.

2016, «Люди Икс: Апокалипсис»

1983. Мистик возглавляет своих в войне с новой опасностью. Это могучий Апокалипсис, убивший семью Леншерра и сделавший его своей пешкой. Страйкер захватывает часть мутантов, используя обезумевшего Росомаху. Джин, мешая похищению тела Ксавьера, превращается в нечто необычное.

2019, «Люди Икс: Темный Феникс»

Раскрывается тайна — как Джин стала тем, чем стала.

2016, «Дэдпул»

Больной раком парень употребляет экспериментальный препарат, умирает, воскресает и становится здоровеньким мутировавшим Дэдпулом.

2018, «Дэдпул 2»

Экс-Уилсон сражается со шляющимся по времени Кэйблом и не только.

2017, «Логан»

«Так проходит земная слава». Спрятавшийся в глухой дыре Логан ухаживает за еле живым Ксавьером. Но «покой им только снится», когда появляется маленькая девчушка-мутант — ее надо спасать…