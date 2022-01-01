Сценаристы франшиз Marvel порой действуют с размахом истинных демиургов, создавая альтернативные версии уже существующих вселенных. Этой судьбы не избежала и популярнейшая франшиза «Люди Икс». В каком порядке следить за приключениями ребят со сверхспособностями? Тут самим зрителям нужны сверхспособности… Шутка. Это возможно!
2011, «Люди Икс: Первый класс»
Действие начинается в 1944, где мы знакомимся с совсем юными Эриком Леншерром, Чарльзом Ксавьером и Рэйвен. Основное действие разворачивается в 1962 — Рэйвен-Мистик с Ксавьером встречают Леншерра-Магнето, сколачивают команду, спасают мир – грядет Карибский кризис, но Леншерр и Рэйвен не сходятся во мнениях с Ксавьером и покидают группу.
2014, «Люди Икс: Дни минувшего будущего»
1973. Генетик-милитарист Траск создает Стражей — роботов, способных спасти человечество от мутантов. Ртути, Ксавьеру и Зверю удается вытащить Леншерра Магнето из заключения, Мистик предпринимает попытку расправиться с Траском за его генетические эксперименты над подобными ей.
Далее таймлайн раздваивается. В первом попытка Мистик неудачна, сама она поймана Траском и разделяет судьбу жертв экспериментов. В будущем это поможет появиться оптимизированным Стражам, осуществившим фактически полный «мутантоцид».
2009, «Люди Икс: Начало. Росомаха»
Зрители знакомятся с прошлым Логана и его брата. Они участвуют во многих военных конфликтах 19 и 20 столетий, попадают в команду Страйкера, но в результате всех событий Логан теряет память.
2000, «Люди Икс»
Росомаха встречается с Ксавьером и его командой. Вместе они устраивают большой облом Леншерру, задумавшему превратить в себе подобных тех, кто управляет миром.
2003, «Люди Икс 2»
«Мутантоубийца» атакует мутантское учебное заведение и раскрывает Логану тайну его прошлого. Тот, вступив в союз с Магнето, противостоят планам Страйкера погубить всех мутантов.
2006, «Люди Икс: Последняя битва»
В решающем бою гибнет Профессор Икс, Леншерр обессилел, но «антимутантного средства» больше нет. Джин убита Логаном.
2013, «Росомаха: Бессмертный»
Когтистый удаляется в глушь, но его отыскали и соблазняют бессмертием.
2014, «Люди Икс: Дни минувшего будущего» (часть о будущих событиях)
Мутантов уничтожают Стражи, Логан в ментальном виде отправлен в прошлое, чтобы все изменить.
2014, «Люди Икс: Дни минувшего будущего» (часть о событиях в прошлом)
Траск не убит, но Мистик не в плену, Логан появляется в 1973. Мистик помогает президенту, Логан пленен Страйкером.
2016, «Люди Икс: Апокалипсис»
1983. Мистик возглавляет своих в войне с новой опасностью. Это могучий Апокалипсис, убивший семью Леншерра и сделавший его своей пешкой. Страйкер захватывает часть мутантов, используя обезумевшего Росомаху. Джин, мешая похищению тела Ксавьера, превращается в нечто необычное.
2019, «Люди Икс: Темный Феникс»
Раскрывается тайна — как Джин стала тем, чем стала.
2016, «Дэдпул»
Больной раком парень употребляет экспериментальный препарат, умирает, воскресает и становится здоровеньким мутировавшим Дэдпулом.
2018, «Дэдпул 2»
Экс-Уилсон сражается со шляющимся по времени Кэйблом и не только.
2017, «Логан»
«Так проходит земная слава». Спрятавшийся в глухой дыре Логан ухаживает за еле живым Ксавьером. Но «покой им только снится», когда появляется маленькая девчушка-мутант — ее надо спасать…