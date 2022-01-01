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Росомаха: Бессмертный
Росомаха: Бессмертный, 2013: актеры и роли
The Wolverine
Росомаха: Бессмертный
2013 / США
Трейлер
7.5
Оцените
54
голоса
Рейтинг IMDb: 6.7
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Росомаха: Бессмертный, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Мэнголд
James Mangold
В ролях
Хью Джекман
Hugh Jackman
Фамке Янссен
Famke Janssen
Брайан Ти
Brian Tee
Светлана Ходченкова
Хироюки Санада
Hiroyuki Sanada
Тао Окамото
Tao Okamoto
Рила Фукусима
Rila Fukushima
Джеймс Фрайзер
Иэн МакКеллен
Ian McKellen
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Рецензия
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2022, Великобритания / США, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Челюсти. Столкновение
Рецензия
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2022, Великобритания, триллер
После
Рецензия
Отзывы
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
Рецензия
Отзывы
2020, США, мелодрама
Неудержимые
Рецензия
Отзывы
2010, США, боевик
Неудержимые
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