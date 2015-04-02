Наша рецензия

Несмотря на генетическую память о холодной войне и периодических обострениях отношений с Россией, не очень галантно со стороны американцев брать русских женщин только на роль гадюк (в прямом смысле этого слова, хотя и в переносном тоже). Тем не менее Светлану Ходченкову подрядили как раз на вышеупомянутую роль, одели в зеленый садомазо-латекс и заставили вытворять языком разные биохимические непотребства. А чтобы добавить психологической достоверности, аттестовали ее как…