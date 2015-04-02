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Росомаха: Бессмертный Росомаха: Бессмертный
Киноафиша Фильмы Росомаха: Бессмертный Отзывы о фильме «Росомаха: Бессмертный»
The Wolverine Росомаха: Бессмертный 2013 / США
7.5 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Росомаха: Бессмертный»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Несмотря на генетическую память о холодной войне и периодических обострениях отношений с Россией, не очень галантно со стороны американцев брать русских женщин только на роль гадюк (в прямом смысле этого слова, хотя и в переносном тоже). Тем не менее Светлану Ходченкову подрядили как раз на вышеупомянутую роль, одели в зеленый садомазо-латекс и заставили вытворять языком разные биохимические непотребства. А чтобы добавить психологической достоверности, аттестовали ее как…

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Qbik 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел Я россомаху, и зачесалось рассказать о нахлынувших , ну тех самых, после которого регаешься и излагаешь мыслью..

Фильм конечно же качественно сделан, на 5 из 5, в 3D приятно добавляла удовольствие картинка и моушн на экране, возникали другие мысли...... Я ими с вами поделюсь...

Вот живет себе хорошо регенерирующее мужское, Человеческое (!) , [ну ведь и домашних любимых питомцев так сделаем] тело, и все в нашей, [именно в Нашей, не его Жизни] имеет начало и конец, и видел он как горстями мрут люди, и живет он такой регенерирующий, не стареющий СВОЕЮ какой то жизнью, где он выживает всегда, и режь его, он прям тут же зарастает, и ядерным и радиационным взрывом его обожгло, он и тут себя ислечил, восстановил, и вот появляется стареющий японец и давай по случайному знакомству путать его уговаривая умереть, и как подзапахло это поиском персонала на вакантную профессию самосмертника, да только у бессмертного другие планы по жи зни, ни каких путок с смертними людьми, а то как повелся он и давай присматривать за внучкой японца..!! Отвлекся на смертную, когда тут же встретились настоящие судьбы не стареющую, постоянно регенерирующую Светланочку Ходченкову, которая Гадюкой называется и ядами владеет, и даже презентовала себя и свои способности Светочка ,Логану, продала себя по высшему разряду, и уже даже намекала россомахе слиться генами, для увеличения хромосом в потомстве, и все должно было бы так и идти,... Бессмертный, как бог живет долго, переживая потомство, встречая новых и новых Женщин на своем пути, естесственно бес предохранения, сразу для популяции, но нам зрителям скормили байку, что он отказался из каких то японских путках от красивой и сексуальной блондинки.

И когда японец сказал, что Ты, Логан, должен присмотреть за внучкой, и Логан наклонился сказать ему на ухо, мне так хотелось, чтобы он сказал японцу:"Да идите Вы со своими путками, якудзу приписали еще, вы и так все смертные помрете все, [подумает, но не скажет Логан],

ледите сами за внучкой, я и так вас всех переживу, все каждый раз буду с Женщиной

Да.!! В фильме прививают нам мысли о плотской любви к Японской рассе, [фукусимы след, нас будут размножать Японской кровью, и через фильм Вы, зритель, почувствуешь..!!] Целуется , спит с внучкой старого японца,
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
В целом кино не достойно внимания. Очень типичный для Марвела сюжет. Средние спецухи. Игры актеров нету и близко. Хью явно перекачен и стероиден. (он еле бегал). 2\10 ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Фильм просто ДЕРЬМО РЕДКОСТНОЕ. СКУЧНЫЫЫЫЫЫЫЙ до безумия ✊ ✊ ✊

Просто , полтора часа ОДНА НУДНАЯ БОЛТОВНЯ и минут 30-ть убогих драк. Драки в этом фильме , дешёвые и унылые. А железный самурай в конце это тупость редкостная ( даже драки нормальной не было)

Кароче сняли чушь !!!!!!!!!! С (ЛЮДЬМИ Х) , даже сравнивать нельзя !!!


И коллеги в 3D даже не вздумайте идти !!!!! там просто нечего в 3D смотреть. СПЕЦ ЭФФЕКТЫ ДЕШЁВЫЕ !!!

1/10 такая низка оценка из-за того что фильм НОЛЬ !!!!✊ ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
ComonЦитата (Comon, 26/07/2013 - 03:47:51):



Ты заметил , когда в американском фильме появляется русский актёр , то фильм полное ГГ сразу =))) Как и с Крепким орешком последним =))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Pradd81 2 апреля 2015, 12:51
фильм полная лажа!!! очень скучный и глупый!!! очень пожалел время потраченное на просмотр и что так испортили серию росомахи...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Qbik 2 апреля 2015, 12:51
Начало интриги бредовое, взбурлила справедливость в его крови за медведя , убитого, и ведь пережил он уже тысячи смертей всех своих друзей по Времени, и не впутывался бы в дела людские, да скучно стало, захотел расплаты ипонеслось.

А еще мотивы внучки не ясны, у деда может единственный шанс появился взять днк регенерирующего парня, он бы в своей лаборатории для людей тосделал бы... , а она ему нож в череп..подвела человечество...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Ну хоть ,не мне одному , фильм не понравился ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Худшая часть из всех фильмов с участием Росомахи-Джекмана.

Кто подбирал актрис на главные роли? Деревянная Ходченкова, за каким то лешим привезённая из России и самая страшная японская актриса, из всех, что я когда либо видел!✊ (кроме японских ужастиков)

3/10 за поезд и Нагасаки.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Хочется задать режиссеру вопрос ....зачем он притащил эту Ходчинкову???? На фига она здесь нужна??? Можно было бы вынести один эпизод с ее участием, но смотреть на ее рожу весь фильм это слишком✊

2/10 - ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Отвратительный, скучный фильм

Рейтинг фильма 8,5 не соответствует действительности..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
patish 2 апреля 2015, 12:51
Я один заметил, что за весь фильм показали только ДВА мутанта??!!!! (японка предсказывающая смерть не в счет, таких каждую пятницу по ТНТ показывают в битве экстрасенсов, на таких компьютерную графику не тратят).
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ilttkolosov 2 апреля 2015, 12:51
Фильм отстой полный, вообще непонятно кто проплатил за такой рейтинг??? Это просто бред полнейший.

Если вы вдруг решили сходить, то не тратьте свое время и деньги, оно того не стоит, абсолютно!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Отстой редкостный!!!!!! скукота тоскливая.✊ 2/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Так все обругали.. Не пойду! ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Trapper 2 апреля 2015, 12:51
Фильм аЦЦтой! 4/10 - и только из уважения к предыущим частям. лучше дождаться выхода релиза.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Фильм получился. Внятный, вполне динамичный сюжет с неожиданными поворотами, что делает фильм интересным до самого финала. Немного коробит, что в основе сюжета ( как потом выяснилось ) "черная" человеческая неблагодарность и воплощение принципа цель оправдывает средства. Практически все атрибуты "японской экзотики": японская баня, суперсовременные города,самураи в доспехах, храм с церемонией и клан ниндзя в фильме есть и на это интересно посмотреть. Не обошлось и без японских роботов в финале. Есть и неудавшиеся сцены, например сцена драки на крыше поезда выглядит откровенной халтурой и вставкой в фильм. Об актёрах, про японцев не сужу, хотя папаша выглядит убедительно и кстати где-то уже снимался, показался мне знакомым ( неужели снимался в "Ниндзя правителя"? так и есть- "глава клана Мамочи" - класс!!! ✊ , а наша Ходченкова хорошо справляется с ролью из двух слов для персонажа из комикса, даже внешне слишком хороша для такой отрицательной роли и отвлекает внимание от внучки на себя, но в конце концов её "разоблачают" - делают из неё змею ( получается только для этого и приглашают русских актрис ✊ ), но и здесь обезобразить "русскую красоту" полностью не удаётся. Фиг вам. ✊ Моя оценка всему увиденному 8/10.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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