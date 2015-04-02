Несмотря на генетическую память о холодной войне и периодических обострениях отношений с Россией, не очень галантно со стороны американцев брать русских женщин только на роль гадюк (в прямом смысле этого слова, хотя и в переносном тоже). Тем не менее Светлану Ходченкову подрядили как раз на вышеупомянутую роль, одели в зеленый садомазо-латекс и заставили вытворять языком разные биохимические непотребства. А чтобы добавить психологической достоверности, аттестовали ее как…
Фильм конечно же качественно сделан, на 5 из 5, в 3D приятно добавляла удовольствие картинка и моушн на экране, возникали другие мысли...... Я ими с вами поделюсь...
Вот живет себе хорошо регенерирующее мужское, Человеческое (!) , [ну ведь и домашних любимых питомцев так сделаем] тело, и все в нашей, [именно в Нашей, не его Жизни] имеет начало и конец, и видел он как горстями мрут люди, и живет он такой регенерирующий, не стареющий СВОЕЮ какой то жизнью, где он выживает всегда, и режь его, он прям тут же зарастает, и ядерным и радиационным взрывом его обожгло, он и тут себя ислечил, восстановил, и вот появляется стареющий японец и давай по случайному знакомству путать его уговаривая умереть, и как подзапахло это поиском персонала на вакантную профессию самосмертника, да только у бессмертного другие планы по жи зни, ни каких путок с смертними людьми, а то как повелся он и давай присматривать за внучкой японца..!! Отвлекся на смертную, когда тут же встретились настоящие судьбы не стареющую, постоянно регенерирующую Светланочку Ходченкову, которая Гадюкой называется и ядами владеет, и даже презентовала себя и свои способности Светочка ,Логану, продала себя по высшему разряду, и уже даже намекала россомахе слиться генами, для увеличения хромосом в потомстве, и все должно было бы так и идти,... Бессмертный, как бог живет долго, переживая потомство, встречая новых и новых Женщин на своем пути, естесственно бес предохранения, сразу для популяции, но нам зрителям скормили байку, что он отказался из каких то японских путках от красивой и сексуальной блондинки.
И когда японец сказал, что Ты, Логан, должен присмотреть за внучкой, и Логан наклонился сказать ему на ухо, мне так хотелось, чтобы он сказал японцу:"Да идите Вы со своими путками, якудзу приписали еще, вы и так все смертные помрете все, [подумает, но не скажет Логан],
ледите сами за внучкой, я и так вас всех переживу, все каждый раз буду с Женщиной
Да.!! В фильме прививают нам мысли о плотской любви к Японской рассе, [фукусимы след, нас будут размножать Японской кровью, и через фильм Вы, зритель, почувствуешь..!!] Целуется , спит с внучкой старого японца,
Просто , полтора часа ОДНА НУДНАЯ БОЛТОВНЯ и минут 30-ть убогих драк. Драки в этом фильме , дешёвые и унылые. А железный самурай в конце это тупость редкостная ( даже драки нормальной не было)
Кароче сняли чушь !!!!!!!!!! С (ЛЮДЬМИ Х) , даже сравнивать нельзя !!!
И коллеги в 3D даже не вздумайте идти !!!!! там просто нечего в 3D смотреть. СПЕЦ ЭФФЕКТЫ ДЕШЁВЫЕ !!!
1/10 такая низка оценка из-за того что фильм НОЛЬ !!!!✊ ✊ ✊ ✊
Ты заметил , когда в американском фильме появляется русский актёр , то фильм полное ГГ сразу =))) Как и с Крепким орешком последним =))
А еще мотивы внучки не ясны, у деда может единственный шанс появился взять днк регенерирующего парня, он бы в своей лаборатории для людей тосделал бы... , а она ему нож в череп..подвела человечество...
Кто подбирал актрис на главные роли? Деревянная Ходченкова, за каким то лешим привезённая из России и самая страшная японская актриса, из всех, что я когда либо видел!✊ (кроме японских ужастиков)
3/10 за поезд и Нагасаки.
2/10 - ✊
Рейтинг фильма 8,5 не соответствует действительности..
Если вы вдруг решили сходить, то не тратьте свое время и деньги, оно того не стоит, абсолютно!
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