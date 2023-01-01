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Терминатор: да придет спаситель
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Terminator Salvation: The Future Begins
Терминатор: да придет спаситель
2009 / США / Германия / Великобритания
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7.9
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223
голоса
Рейтинг IMDb: 6.5
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