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Неуловимый аромат любви Неуловимый аромат любви
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Love Hard

Неуловимый аромат любви, 2021

2021 / США
6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин смотреть «Неуловимый аромат любви»

Этот проект стримингового гиганта Netflix — идеальный вариант для тех, кто соскучился по уютным романтическим комедиям с атмосферой Нового года. Сюжет фильма фокусируется на девушке, которая становится жертвой ужасного обмана — парень, с которым она познакомилась по переписке, оказался совсем не тем, за кого себя выдавал.

Главную женскую роль в «Неуловимом аромате любви» исполнила популярная голливудская актриса Нина Добрев, знакомая большинству зрителей по роли в фэнтезийном сериале «Дневники вампира», который выходил на канале The CW на протяжении нескольких лет и фактически сделал Добрев звездой.

Одним из исполнительных продюсеров фильма стал МакДжи, у которого большой опыт в производстве романтических комедий разного толка и качества. В свое время именно он выпустил популярный молодежный сериал «О.С. — Одинокие сердца». МакДжи также принимал непосредственное участие в разработке таких фильмов, как «Значит, война» и «Прежде чем мы расстанемся».

Главную мужскую роль в картине сыграл американец Даррен Барнет – нетфликсовский актер, запомнившийся пользователям по роли в комедийном сериале «Я никогда не…», где также сыграл любовный интерес центрального персонажа.

Сценарий к «Неуловимому аромату любви» написали Дэнни Маки и Ребекка Юинг, которые, по собственному признанию, вдохновлялись фильмом «Когда Гарри встретил Салли» во время работы.

Съемки картины «Неуловимый аромат любви» проходили в канадском городе Ванкувере еще в конце 2020 года. Известно, что ситуация с мировой пандемией никак не повлияла на работу над фильмом. Все члены съемочной команды соблюдали меры безопасности, необходимые на площадке.

Изначально главную мужскую роль в романтической комедии должен был сыграть голливудский актер Чарльз Мелтон, известный преимущественно по подростковому сериалу «Ривердэйл», который также выходит на Netflix. Однако Мелтон был вынужден уйти из проекта из-за занятости на площадке своего шоу. В итоге его заменил Даррен Барнет.

Одну из ролей в фильме исполнил Джимми О. Ян – известный американский комик и писатель, который также снимался в комедийном шоу «Силиконовая долина», которое в течение нескольких лет выходило на телеканале HBO и было закрыто после шести успешных сезонов.

Для голливудской актрисы Нины Добрев этот проект стал первой совместной работой со стриминговой корпорацией Netflix. После закрытия «Дневников вампира» актриса не особо активно появлялась на экранах, предпочитая сниматься в небольших эпизодах телешоу. Последним ее большим проектом стала «Семья», которая, увы, была закрыта после первого сезона.

Встретив идеального парня в приложении для знакомств, писательница из Лос-Анджелеса летит через всю страну, чтобы удивить его на Рождество, но узнаёт, что ее обманули.

6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 5 ноября 2021
Премьера в мире 5 ноября 2021
Возраст 12+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Эрнан Хименес
В ролях
Нина Добрев
Нина Добрев
Гарри Шам мл.
Гарри Шам мл.
Локлин Манро
Локлин Манро
Микаела Хувер
Ребекка Стааб
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Неуловимый аромат любви 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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28 октября 2021 19:03
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