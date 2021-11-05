Неуловимый аромат любви, 2021

5 причин смотреть «Неуловимый аромат любви»

Этот проект стримингового гиганта Netflix — идеальный вариант для тех, кто соскучился по уютным романтическим комедиям с атмосферой Нового года. Сюжет фильма фокусируется на девушке, которая становится жертвой ужасного обмана — парень, с которым она познакомилась по переписке, оказался совсем не тем, за кого себя выдавал.

Главную женскую роль в «Неуловимом аромате любви» исполнила популярная голливудская актриса Нина Добрев, знакомая большинству зрителей по роли в фэнтезийном сериале «Дневники вампира», который выходил на канале The CW на протяжении нескольких лет и фактически сделал Добрев звездой.

Одним из исполнительных продюсеров фильма стал МакДжи, у которого большой опыт в производстве романтических комедий разного толка и качества. В свое время именно он выпустил популярный молодежный сериал «О.С. — Одинокие сердца». МакДжи также принимал непосредственное участие в разработке таких фильмов, как «Значит, война» и «Прежде чем мы расстанемся».

Главную мужскую роль в картине сыграл американец Даррен Барнет – нетфликсовский актер, запомнившийся пользователям по роли в комедийном сериале «Я никогда не…», где также сыграл любовный интерес центрального персонажа.

Сценарий к «Неуловимому аромату любви» написали Дэнни Маки и Ребекка Юинг, которые, по собственному признанию, вдохновлялись фильмом «Когда Гарри встретил Салли» во время работы.