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МакДжи
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Дата рождения
9 августа 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Продюсер, Режиссер
Место рождения
Каламазу, Мичиган, США
Рост
188 см
Биография МакДжи
Родился 9 августа 1968 года. Каламазу, Мичиган, США.
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Фильмография МакДжи
Няня. Королева проклятых
ужасы, комедия, мелодрама
2020, США
5.0
Край света
фантастика, приключения
2019, США
5.0
Няня
ужасы, комедия
2017, США
6.0
3 дня на убийство
драма, триллер
2013, США / Франция
7.0
Значит, война
комедия, боевик, мелодрама
2011, США
8.0
Терминатор: да придет спаситель
триллер, фантастика, боевик, драма, приключения
2009, США / Германия / Великобритания
7.0
Мы - одна команда
драма, спорт
2006, США
9.0
Ангелы Чарли: Только вперед
криминал, боевик, комедия, приключения
2003, США
6.0
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