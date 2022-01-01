Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фильмы про конец света и выживание в постапокалиптическом мире
Киноафиша Подборки Фильмы про конец света и выживание в постапокалиптическом мире

Фильмы про конец света и выживание в постапокалиптическом мире

Все 89 Онлайн
По году
Сбросить
По году По рейтингу По названию
Падение Луны
Падение Луны
Смотреть за 1 рубль
6.0
боевик, приключения, фантастика
2022, США / Канада / Китай
Не смотрите наверх
Не смотрите наверх
7.0
комедия
2021, США
Гренландия
Гренландия
7.0
триллер
2020, США
2067: Петля времени
2067: Петля времени
Смотреть за 1 рубль
4.0
фантастика
2020, Австралия
Брешь
Брешь
3.0
боевик, фантастика
2020, Канада / США
Zомбилэнд: контрольный выстрел
Zомбилэнд: контрольный выстрел
7.0
комедия, ужасы
2019, США
Терминатор: Темные судьбы
Терминатор: Темные судьбы
6.0
фантастика, боевик
2019, США
Вальгалла: Рагнарёк
Вальгалла: Рагнарёк
Смотреть за 1 рубль
5.0
фэнтези, триллер
2019, Дания / Норвегия / Швеция / Исландия
Маленькие чудовища
Маленькие чудовища
6.0
ужасы, комедия
2019, Австралия
Последняя женщина на Земле
Последняя женщина на Земле
Смотреть за 1 рубль
5.0
фантастика, мелодрама, драма
2019, США
Вторжение: Планета Земля
Вторжение: Планета Земля
3.0
боевик, приключения, драма
2019, Франция
Код ДНК
Код ДНК
Смотреть за 1 рубль
2.0
драма
2019, США
Свет моей жизни
Свет моей жизни
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма
2018, США
Республика Z
Республика Z
5.0
приключения, ужасы, триллер
2018, Россия
Геошторм
Геошторм
6.0
боевик, фантастика, триллер
2017, США
Орган геноцида
Орган геноцида
Смотреть за 1 рубль
6.0
аниме , фантастика
2017, Япония
За пределами
За пределами
4.0
драма, фантастика
2017, Великобритания
Кловерфилд, 10
Кловерфилд, 10
Смотреть за 1 рубль
6.0
триллер, ужасы
2016, США
Мобильник
Мобильник
Смотреть за 1 рубль
3.0
ужасы, триллер
2016, США
Новая эра Z
Новая эра Z
Смотреть за 1 рубль
7.0
ужасы, триллер, драма
2016, США / Великобритания
Показать еще
Сбросить
Жанр
Все Боевик Приключения Фантастика Комедия Триллер Мелодрама Драма Ужасы Фэнтези Аниме Семейный Анимация Катастрофа Вестерн Мистика Криминал
Страна
Все США Канада Китай Австралия Дания Норвегия Швеция Исландия Франция Россия Япония Великобритания Испания Германия Бельгия Люксембург Ирландия Таиланд Мальта Швейцария Италия Индия Бразилия
Год
Все 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019 2020-2022

Фильмы про конец света и выживание в постапокалиптическом мире стали особенно популярны в период всемирного локдауна, когда каждый из нас фактически стал жертвой мощной цифровой паники, связанной с распространением эпидемии. В нашей подборке вы сможете найти лучшие фильмы про апокалипсис, тематически связанные не только с пандемией, но и с опасными изменениями климата, нашествием зомби, вторжением инопланетян, а также падением астероидов. Фильмы про различные варианты конца света продолжают пользоваться большим спросом зрителей, благодаря своей зрелищности, захватывающим спецэффектам и увлекательным фантастическим сюжетам.

Выбор редакции
Вся наша жизнь - симуляция: 10 фильмов, похожих на «Матрицу»
Вся наша жизнь - симуляция: 10 фильмов, похожих на «Матрицу»
Страшилки на ночь: 7 интересных сериалов для хэллоуинского сезона
Страшилки на ночь: 7 интересных сериалов для хэллоуинского сезона
5 отличных фильмов от Amazon на любой вкус
5 отличных фильмов от Amazon на любой вкус
Related video
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Приложение киноафиши