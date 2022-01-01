Фильмы про конец света и выживание в постапокалиптическом мире стали особенно популярны в период всемирного локдауна, когда каждый из нас фактически стал жертвой мощной цифровой паники, связанной с распространением эпидемии. В нашей подборке вы сможете найти лучшие фильмы про апокалипсис, тематически связанные не только с пандемией, но и с опасными изменениями климата, нашествием зомби, вторжением инопланетян, а также падением астероидов. Фильмы про различные варианты конца света продолжают пользоваться большим спросом зрителей, благодаря своей зрелищности, захватывающим спецэффектам и увлекательным фантастическим сюжетам.