На фоне активной диджитализации общества фильмы про роботов продолжают оставаться крайне актуальными — ведь всегда интересно знать, каким может стать наш мир через несколько сотен лет. В нашей специальной подборке можно найти фильмы про роботов, которыми управляли люди, в жанре научно-фантастического триллера и даже мелодрамы. Кроме того, здесь есть фильм про робота и мальчика, который рассказывает о необычной дружбе человека и машины. Смотреть картины про роботов лучше всего в шумной компании близких друзей, которые с радостью помогут обсудить все самые сложные повороты сюжета.