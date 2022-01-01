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Фильмы про роботов
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Фильмы про роботов

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Большой баг
Большой баг
5.0
приключения, комедия, фэнтези
2022, Франция
Неисправимый Рон
Неисправимый Рон
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7.0
анимация
2021, США
Финч
Финч
7.0
фантастика
2021, США / Великобритания
Митчеллы против Машин
Митчеллы против Машин
8.0
анимация, комедия
2021, США
Мой создатель
Мой создатель
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6.0
фантастика, боевик
2020, США
Альфа-тест
Альфа-тест
3.0
фантастика
2020, США
Высшая сила
Высшая сила
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4.0
фантастика, боевик, триллер
2020, США
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
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6.0
фантастика, боевик
2019, США
Робо
Робо
6.0
фантастика, семейный
2019, Россия
Терминатор: Темные судьбы
Терминатор: Темные судьбы
6.0
фантастика, боевик
2019, США
Playmobil Фильм: Через вселенные
Playmobil Фильм: Через вселенные
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5.0
анимация, семейный
2019, Франция / США / Германия / Китай / Нигерия / Индия / Канада / Великобритания / Танзания
Маугли дикой планеты
Маугли дикой планеты
Смотреть за 1 рубль
6.0
анимация
2019, США
Human Lost: Исповедь неполноценного человека
Human Lost: Исповедь неполноценного человека
Смотреть за 1 рубль
6.0
аниме
2019, Япония
Робакоп 2077
Робакоп 2077
Смотреть за 1 рубль
4.0
фантастика
2019, США
Ликвидация
Ликвидация
2.0
боевик, ужасы, фантастика
2019, США
Тихоокеанский рубеж 2
Тихоокеанский рубеж 2
Смотреть за 1 рубль
7.0
фантастика, боевик
2018, США
Бамблби
Бамблби
8.0
фантастика, боевик
2018, США
Алита: Боевой ангел
Алита: Боевой ангел
Смотреть за 1 рубль
8.0
фантастика, боевик, приключения, мелодрама
2018, США / Канада / Аргентина
Аксель
Аксель
Смотреть за 1 рубль
7.0
фантастика
2018, США
Битва за Землю
Битва за Землю
Смотреть за 1 рубль
5.0
фантастика, боевик
2018, США
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На фоне активной диджитализации общества фильмы про роботов продолжают оставаться крайне актуальными — ведь всегда интересно знать, каким может стать наш мир через несколько сотен лет. В нашей специальной подборке можно найти фильмы про роботов, которыми управляли люди, в жанре научно-фантастического триллера и даже мелодрамы. Кроме того, здесь есть фильм про робота и мальчика, который рассказывает о необычной дружбе человека и машины. Смотреть картины про роботов лучше всего в шумной компании близких друзей, которые с радостью помогут обсудить все самые сложные повороты сюжета.

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