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Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс
Киноафиша Фильмы Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс
Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts

Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс, 2022

2022 / Великобритания / США
8.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Новый документальный эпизод, посвященный двадцатилетию всемирно известной франшизы, вновь объединит полюбившихся зрителям актеров, многие из которых не виделись друг с другом более десятка лет. Ожидается, что на экран вернется и золотое трио в лице Дэниела Рэдклиффа, Эммы Уотсон и Руперта Гринта. Исполнители ролей Гарри, Рона и Гермионы обсудят жизни и карьеру друг друга, а также вспомнят о временах, когда снимались в «Гарри Поттере». Идеальный вариант для тех, кто хочет начать 2022 год с атмосферы сказки и волшебства.

В рамках особенного праздничного эпизода «поттерианы» будут показаны ранее ни разу не демонстрировавшиеся архивные материалы со съемок фэнтезийной франшизы. Долгое время эти кадры хранились в недрах студии Warner Bros. По всей видимости, продюсеры придерживали их для особенного случая.

Помимо самих актеров, в эпизоде будут показаны локации, на которых снимались фильмы «поттерианы». В первую очередь, конечно, это главный зал волшебной школы, а также гостиная факультета Гриффиндор, кабинет Дамблдора и многое другое.

Помимо Рэдклиффа, Уотсон и Гринта в специальном эпизоде появится Джейсон Айзекс, сыгравший родителя Драко Малфоя. Мелькнет на экране и сам исполнитель роли Драко Том Фелтон. Британская актриса Хелена Бонем Картер даст большое интервью о своем перевоплощении в роль Беллатрисы, а Рэйф Файнс расскажет о том, как согласился на роль Волан-де-Морта.

Не исключено, что в рамках двадцатилетнего реюниона «Гарри Поттера» боссы студии также объявят о новых проектах по всенародно любимой франшизе. Так, уже несколько месяцев в Сети активно ходят слухи о том, что на HBO Max может выйти новый сериал по вселенной «поттерианы». Однако сюжет шоу держится в большом секрете.

Известно, что сама английская писательница Джоан Роулинг, которая в свое время придумала историю об одиннадцатилетнем волшебнике-сироте, в специальном эпизоде не появится. По крайней мере, она не заявлена в основном касте. Не исключено, что это могло произойти по причине трансфобного Twitter-скандала, произошедшего несколько лет назад.

Проект «Возвращение в Хогвартс» был анонсирован в середине ноября уходящего года. Ровно в тот день, когда двадцать лет назад в британских кинотеатрах впервые вышел первый фильм поттерианской франшизы, который получил название «Гарри Поттер и Философский камень».

В нашей стране официальной площадкой, транслирующей праздничный эпизод «Гарри Поттера», станет сервис «Амедиатека», что неудивительно, ведь эта компания занимается распространением всех проектов HBO Max в России. Ожидается, что русская версия реюниона также выйдет 1 января.

Точная дата съемок двадцатилетнего реюниона не сообщается. По всей видимости, они проходили осенью текущего года, непосредственно перед официальным анонсом самого проекта. Собрать всех актеров вместе было непомерно сложной задачей для продюсеров голливудской корпорации Warner Bros.

Актеры из фильмов про Гарри Поттера воссоединяются вновь в специальном телевизионном эпизоде, посвященном двадцатилетию выхода первой картины.

8.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 1 января 2022
Премьера в мире 1 января 2022
Возраст 18+
Стрим-сервис HBO Max
Режиссер
Эрен Криви
Эрен Криви
В ролях
Дэниел Рэдклифф
Дэниел Рэдклифф
Эмма Уотсон
Эмма Уотсон
Руперт Гринт
Руперт Гринт
Том Фелтон
Том Фелтон
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс 5 постеров
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User 9 января 2022, 11:31
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