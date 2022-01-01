Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс, 2022

Новый документальный эпизод, посвященный двадцатилетию всемирно известной франшизы, вновь объединит полюбившихся зрителям актеров, многие из которых не виделись друг с другом более десятка лет. Ожидается, что на экран вернется и золотое трио в лице Дэниела Рэдклиффа, Эммы Уотсон и Руперта Гринта. Исполнители ролей Гарри, Рона и Гермионы обсудят жизни и карьеру друг друга, а также вспомнят о временах, когда снимались в «Гарри Поттере». Идеальный вариант для тех, кто хочет начать 2022 год с атмосферы сказки и волшебства.

В рамках особенного праздничного эпизода «поттерианы» будут показаны ранее ни разу не демонстрировавшиеся архивные материалы со съемок фэнтезийной франшизы. Долгое время эти кадры хранились в недрах студии Warner Bros. По всей видимости, продюсеры придерживали их для особенного случая.

Помимо самих актеров, в эпизоде будут показаны локации, на которых снимались фильмы «поттерианы». В первую очередь, конечно, это главный зал волшебной школы, а также гостиная факультета Гриффиндор, кабинет Дамблдора и многое другое.

Помимо Рэдклиффа, Уотсон и Гринта в специальном эпизоде появится Джейсон Айзекс, сыгравший родителя Драко Малфоя. Мелькнет на экране и сам исполнитель роли Драко Том Фелтон. Британская актриса Хелена Бонем Картер даст большое интервью о своем перевоплощении в роль Беллатрисы, а Рэйф Файнс расскажет о том, как согласился на роль Волан-де-Морта.

Не исключено, что в рамках двадцатилетнего реюниона «Гарри Поттера» боссы студии также объявят о новых проектах по всенародно любимой франшизе. Так, уже несколько месяцев в Сети активно ходят слухи о том, что на HBO Max может выйти новый сериал по вселенной «поттерианы». Однако сюжет шоу держится в большом секрете.