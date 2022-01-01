Через год после выхода фантастического боевика он получил главный приз международного кинофестиваля во Франции. Через 13 лет после этого национальная библиотека США включила блокбастер в перечень картин, ставших творческим наследием страны. А фраза главного героя «I’ll be back», что означает «Я вернусь», заняла 37 строчку рейтинга 100 лучших афоризмов из игровых фильмов. Ее до сих пор цитируют политики, спортсмены, студенты и домашние хозяйки.

В каком порядке смотреть все части «Терминатора»

1984, «Терминатор»

Действие картины происходит в двух измерениях. Одно из них – 2029 год, мрачное пост апокалиптическое будущее, откуда прибыл чудовищный киборг. Второе – 1984 год, где все идет своим чередом. До тех пор, пока в Лос-Анджелесе не начали пропадать женщины. Всех зовут одинаково – Сара Коннор. Но одна из них родит спасителя человечества.

Раздобыв телефонную книгу, терминатор убивает потенциальных матерей героя. Спасти Сару Коннор, ради которой смешались прошлое и будущее, сможет единственный человек – солдат Кайл Ривз.

1991, «Терминатор 2: Судный день»

Сара Коннор родила сынишку. Она знает, что будущее планеты в руках мальчика. Момент истины, который определит грядущий мир, неумолимо приближается. Надвигается битва искусственного разума, которым наделены сверхмощные киборги, с человеческим интеллектом.

Противник выжидает свой час. Когда-то ему не удалось уничтожить Сару, но сейчас он должен убить ее сына. Новый киборг, который прибыл из мрачного будущего, опасен тем, что может перевоплощаться в любой образ.

2003, «Терминатор 3. Восстание машин»

Сын Сары Коннор выполнил миссию: человечество спасено. Но у парня нет настоящего и будущего. Он не может иметь ту атрибутику, которая есть у каждого американца – сотовый телефон, кредитная карта, крыша над головой. Все то, что может отследить система Skynet.

На тропе войны появляется Терминатрикс – киборг, от которого еще никто не уходил. Убийца разыскивает Джона.

2009, «Терминатор 4. Да придет спаситель»

За окнами 2018 год, который не сулит человечеству ничего хорошего. Началась жестокая война между киборгами и людьми. Джон Коннор понимает: в его руках судьба Земли. В далеком детстве он впервые узнал о своем предназначении. Понимал, что только он сможет возглавить Сопротивление, уничтожить искусственный интеллект Skynet и победить киборгов.

Рядом неожиданно появился Маркус Райт. Кто это – друг или коварный враг? Понять замысел нового знакомого можно, проникнув в мозг операционной системы, которая разрабатывает план уничтожения Земли.

2015, «Терминатор 5: Генезис»

Джон Коннор возглавил Сопротивление. В его голове зреет план спасения Вселенной. Помочь реализовать его должен сержант Кайл Ривз. Он отправляется в 1984 год. По пути Ривз попадает в неожиданный разлом. Неизученная версия прошлого нарушила ход событий. Все прежние инструкции теряют смысл. К счастью, сержант и здесь находит единомышленников, которые готовы подставить плечо.

2019, «Терминатор: Темные судьбы»

Сиквел первой части «Терминатора» и второй серии «Терминатор 2: Судный день» не связан с другими сериями эпического боевика. Но он вернул зрителям Арнольда Шварценеггера, Линду Хэмилтон.

Действие происходит в Мексике, где живут милая девушка Дани и ее брат. Утро, не предвещавшее неприятностей, начинается с грустных известий. Всех работников завода обещают заменить автоматами. Но это не единственная беда. На Дани нападает терминатор REV-9. Победить его невозможно.

На выручку приходит Грейс – женщина из будущего, которая довела бойцовские качества до уровня терминатора. Ей поможет Сара Коннор, которая за время борьбы освоила новую для себя роль – охотницы на киборгов-убийц.