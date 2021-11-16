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Антон Ельчин

Anton Yelchin
Антон Ельчин
Антон Ельчин Anton Yelchin
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Дата рождения
11 марта 1989
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
19 июня 2016
Карьера
Актер
Место рождения
Ленинград (Санкт-Петербург), СССР (Россия)
Рост
175 см
Биография Антона Ельчина

Антон Ельчин родился 11 марта 1989 года в Ленинграде в семье профессиональных фигуристов Виктора Ельчина и Ирины Кориной. Когда Антону было всего полгода, семья эмигрировала в Америку, где его родители продолжили свою карьеру на льду, однако уже в качестве тренеров и постановщиков шоу. Мать Антона еще с раннего детства говорила, что ее сын обязаьельно станет актером, и мальчик действительно заинтересовался актерским мастерством, и уже в десятилетнем возрасте начал посещать кастинги. Ельчин даже пробовался на роль Гарри Поттера.

Роли Антона Ельчина

Антон Ельчин снялся в своем первом фильме в 2000 году. Это был независимый фильм под названием «A Man Is Mostly Water». Далее последовали малозаметные роли в фильмах «Время танцевать», «Ангел-хранитель», «15 минут славы». Антон также снялся в эпизодах некоторых сериалов: «Скорая помощь», «Закон и порядок» и «Полиция Нью-Йорка». Но настоящий успех пришел к актеру после фильма «Альфа Дог».

Антон Ельчин в фильме «Альфа Дог»

В 2009 году на экраны вышла картина «Альфа Дог» режиссера Ника Кассаветиса. Фильм снят по реальным событиям, основанным на истории наркоторговца Джони Трулава и похищении 15-летнего парня по имени Зак Мазурски. Именно его и сыграл Антон Ельчин, заслужив восторженные отзывы критиков. Вместе с ним в картине снялись Эмиль Хирш, Бен Фостер и Джастин Тимберлейк. По сюжету, похищенный парень настолько проникается симпатией к своим похитителям, что даже не пытается намекнуть окружающим на свое положение. В конечном итоге Мазурски становится жертвой собственной доверчивости и хладнокровия Джонни Трулава, который вынуждает своих помощников убить парня.

После «Альфа Дог» Антон Ельчин появляется в ряде успешных голливудских проектов, в числе которых «Звёздный путь», где он исполнил роль Павла Чехова, и «Терминатор: Да придёт спаситель», где он сыграл роль юного Кайла Риза.

Личная жизнь Антона Ельчина

В личной жизни актера никогда не было громких скандалов. Из подтвержденных романов прессе известны только его отношения с Александрой Бурман, Микой Бурем и Имоджен Путс.

Смерть Антона Ельчина

19 июня 2016 году утром  Антон Ельчин был найден мертвым. Тело актера обнаружили возле его дома в долине Сан-Фернандо, зажатым между собственным автомобилем и кирпичным почтовым ящиком, установленным на въездных воротах. При осмотре машины выяснилось, что коробка передач находилась в нейтральном положении. Вероятно, молодой человек забыл воспользоваться ручным тормозом, машина откатилась и прижала его.

Голливудские звезды, в числе которых были Крис Эванс, Линдси Лохан, Кэт Деннингс, Эмиль Хирш и многие другие выразили свою скорбь в социальных сетях, отметив, что Антон был замечательным и светлым человеком, а также отличным актером. Последний фильм, который должен выйти на экраны после его смерти, - «Стартрек: Бесконечность».

Награды и премии Антона Ельчина

2002 год
- Премия Phoenix Film Critics Award
Номинация: Лучший молодой исполнитель (за фильм "Сердца в Атлантиде")

- Премия Young Artist Award
Победитель: Лучший актер (за фильм "Сердца в Атлантиде")

2003 год
- Премия Young Artist Award
Номинация: Лучший актер второго плана в теле-сериале (за сериал "Похищенные")
 
2005 год
- Премия Young Artist Award
Номинация: Лучший актер в теле-сериале (за сериал "Джек")

2009 год
- Премия Boston Society of Film Critics Awards
Победитель: лучший актерский состав (за фильм "Звездный путь")

- Премия Washington DC Area Film Critics Association Awards
Номинация: Лучший актерский состав (за фильм "Звездный путь")

2010 год
- Премия Broadcast Film Critics Association Awards
Номинация: Лучший актерский состав (за фильм "Звездный путь")

 

Интересные факты о Антоне Ельчине
  • Антон пробовался на роль Гарри Поттера.
  • Родители Ельчина - профессиональные фигуристы.
  • Никогда не был женат, детей нет.
Фильмография Антона Ельчина
С любовью, Антоша
С любовью, Антоша
документальный 2019, США
8.0
Нам здесь не место
Нам здесь не место
драма, мистика 2017, США
5.0
Чистокровные
Чистокровные
триллер, драма 2017, США
6.0
Вспомни все
Вспомни все
фантастика, драма, детектив 2017, США
6.0
Неровная земля
Неровная земля
драма 2016, Канада / США
5.0
Последние любовники
Последние любовники
драма, мелодрама 2016, Португалия / Франция / США / Польша
6.0
Варкрафт
Варкрафт
приключения, боевик, фэнтези 2016, США
8.0
Стартрек: Бесконечность
Стартрек: Бесконечность
фантастика, боевик, приключения 2016, США
7.0
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