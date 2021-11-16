Антон Ельчин родился 11 марта 1989 года в Ленинграде в семье профессиональных фигуристов Виктора Ельчина и Ирины Кориной. Когда Антону было всего полгода, семья эмигрировала в Америку, где его родители продолжили свою карьеру на льду, однако уже в качестве тренеров и постановщиков шоу. Мать Антона еще с раннего детства говорила, что ее сын обязаьельно станет актером, и мальчик действительно заинтересовался актерским мастерством, и уже в десятилетнем возрасте начал посещать кастинги. Ельчин даже пробовался на роль Гарри Поттера.

Роли Антона Ельчина

Антон Ельчин снялся в своем первом фильме в 2000 году. Это был независимый фильм под названием «A Man Is Mostly Water». Далее последовали малозаметные роли в фильмах «Время танцевать», «Ангел-хранитель», «15 минут славы». Антон также снялся в эпизодах некоторых сериалов: «Скорая помощь», «Закон и порядок» и «Полиция Нью-Йорка». Но настоящий успех пришел к актеру после фильма «Альфа Дог».

Антон Ельчин в фильме «Альфа Дог»

В 2009 году на экраны вышла картина «Альфа Дог» режиссера Ника Кассаветиса. Фильм снят по реальным событиям, основанным на истории наркоторговца Джони Трулава и похищении 15-летнего парня по имени Зак Мазурски. Именно его и сыграл Антон Ельчин, заслужив восторженные отзывы критиков. Вместе с ним в картине снялись Эмиль Хирш, Бен Фостер и Джастин Тимберлейк. По сюжету, похищенный парень настолько проникается симпатией к своим похитителям, что даже не пытается намекнуть окружающим на свое положение. В конечном итоге Мазурски становится жертвой собственной доверчивости и хладнокровия Джонни Трулава, который вынуждает своих помощников убить парня.



После «Альфа Дог» Антон Ельчин появляется в ряде успешных голливудских проектов, в числе которых «Звёздный путь», где он исполнил роль Павла Чехова, и «Терминатор: Да придёт спаситель», где он сыграл роль юного Кайла Риза.

Личная жизнь Антона Ельчина

В личной жизни актера никогда не было громких скандалов. Из подтвержденных романов прессе известны только его отношения с Александрой Бурман, Микой Бурем и Имоджен Путс.

Смерть Антона Ельчина

19 июня 2016 году утром Антон Ельчин был найден мертвым. Тело актера обнаружили возле его дома в долине Сан-Фернандо, зажатым между собственным автомобилем и кирпичным почтовым ящиком, установленным на въездных воротах. При осмотре машины выяснилось, что коробка передач находилась в нейтральном положении. Вероятно, молодой человек забыл воспользоваться ручным тормозом, машина откатилась и прижала его.

Голливудские звезды, в числе которых были Крис Эванс, Линдси Лохан, Кэт Деннингс, Эмиль Хирш и многие другие выразили свою скорбь в социальных сетях, отметив, что Антон был замечательным и светлым человеком, а также отличным актером. Последний фильм, который должен выйти на экраны после его смерти, - «Стартрек: Бесконечность».

Награды и премии Антона Ельчина

2002 год

- Премия Phoenix Film Critics Award

Номинация: Лучший молодой исполнитель (за фильм "Сердца в Атлантиде")

- Премия Young Artist Award

Победитель: Лучший актер (за фильм "Сердца в Атлантиде")

2003 год

- Премия Young Artist Award

Номинация: Лучший актер второго плана в теле-сериале (за сериал "Похищенные")



2005 год

- Премия Young Artist Award

Номинация: Лучший актер в теле-сериале (за сериал "Джек")

2009 год

- Премия Boston Society of Film Critics Awards

Победитель: лучший актерский состав (за фильм "Звездный путь")



- Премия Washington DC Area Film Critics Association Awards

Номинация: Лучший актерский состав (за фильм "Звездный путь")



2010 год

- Премия Broadcast Film Critics Association Awards

Номинация: Лучший актерский состав (за фильм "Звездный путь")