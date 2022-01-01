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Терминатор: да придет спаситель Терминатор: да придет спаситель
Киноафиша Фильмы Терминатор: да придет спаситель Терминатор: да придет спаситель, 2009: актеры и роли
Terminator Salvation: The Future Begins Терминатор: да придет спаситель 2009 / США / Германия / Великобритания
7.9 Оцените
222 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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Терминатор: да придет спаситель, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
МакДжи МакДжи McG
В ролях
Кристиан Бэйл Кристиан Бэйл Christian Bale Сэм Уортингтон Сэм Уортингтон Sam Worthington Антон Ельчин Антон Ельчин Anton Yelchin Мун Бладгуд Moon Bloodgood Хелена Бонем Картер Хелена Бонем Картер Helena Bonham Carter Коммон Коммон Common Брайс Даллас Ховард Брайс Даллас Ховард Bryce Dallas Howard
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