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Терминатор: да придет спаситель
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Terminator Salvation: The Future Begins
Терминатор: да придет спаситель
2009 / США / Германия / Великобритания
Трейлер
7.9
Оцените
222
голоса
Рейтинг IMDb: 6.5
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Терминатор: да придет спаситель, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
МакДжи
McG
В ролях
Кристиан Бэйл
Christian Bale
Сэм Уортингтон
Sam Worthington
Антон Ельчин
Anton Yelchin
Мун Бладгуд
Moon Bloodgood
Хелена Бонем Картер
Helena Bonham Carter
Коммон
Common
Брайс Даллас Ховард
Bryce Dallas Howard
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