Хищник 2, 1990

Образ ямайских банды-вуду, показанных в фильме, основан на реальных бандах, которые терроризировали Нью-Йорк и Канзас-Сити в середине-конце 1980-х годов.

Арнольд Шварценеггер отказался от участия в проекте.

На крупных планах, Хищника, который потерял часть руки, играл однорукий каскадер Р. Дэвид Смит.

Копье, которое использовалось в фильме, исчезло после окончания съемок и считается украденным.

Сцена нападения в метро была взята и адаптирована из первой серии комиксов про Хищника. Продюсерам так понравился этот сюжетный ход, что они решили использовать его в фильме.

Стивен Хопкинс получил должность режиссера после того, как он произвел на студию сильное впечатление, сняв “Кошмар на улице Вязов: Дитя сна”. Ему дали всего четыре недели на съемки и еще четыре недели на монтаж фильма. Это означало, что ему придется снимать одну сцену, в то время как съемочная группа подготавливает другую. Съемки шли почти беспрерывно.

Сыгравший Хищника Кевин Питер Холл специально изучал африканские племенные танцы, чтобы проникнуться чувством и гибкостью Хищника и придать ему индивидуальность.

По словам Стивена Хопкинса, из-за большего количества изуродованных и обезглавленных Хищником тел, фильм был перемонтирован более двадцати раз. Первоначально ему был присвоен рейтинг NC-17 (лица младше 17 лет на фильм не допускаются). Впоследствии рейтинг удалось снизить до R (лица не достигшие 17 лет допускаются на фильм только в присутствии родителя).

Хищники с космического корабля позже появились в юмористическом видео “Танцевальная вечеринка Дэнни Гловера”.

Одна из причин, почему Джон Мактирнан отказался от режиссуры “Хищник 2” заключается в том, что руководители проекта хотели уложиться в бюджет первого фильма — 15 миллионов долларов. Для сравнения: один только гонорар Джона Мактирнана за «Крепкий орешек 2» составил 2 миллиона долларов.

По словам сценаристов Джима и Джона Томасов, снимать продолжение первого фильма не планировалось, и им пришлось подождать, пока наберет популярность серия комиксов о Хищнике. После того, как комикс хитом, продюсер Джоэл Сильвер смог убедить студию “Fox” сделать сиквел.

Агент Питер Киз — первый кто использует слово «хищник» для обозначения пришельца.

Эльпидия Каррильо и Кевин Питер Холл — единственные актеры из первого фильма, которые появились в продолжении. Персонажа Каррильо, Анну, можно заметить в мобильном штабе Киза на одном из экранов.