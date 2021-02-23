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Хищник 2 Хищник 2
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Хищник 2, 1990

1990 / США
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Знойное лето 1997 года, Лос-Анджелес, США. В городе идет жесточайшая война между бандами ямайцев и колумбийцев. Полиция не в силах остановить кровавые разборки и несет огромные потери в уличных перестрелках. На передовой борьбы с преступниками оказывается лейтенант Майкл Харриган — лучший полицейский города, сотрудник отдела по борьбе с наркотиками. Расследуя убийства Харриган замечает, что они совершены с какой-то нечеловеческой жестокостью и напоминают ритуальные жертвоприношения. Но как только у Харригана появляются малейшие зацепки, словно из ниоткуда появляются сотрудники ФБР, которые препятствуют дальнейшему продвижению дела.

Несмотря на запрет, Харриган вместе с несколькими надежными напарниками продолжают расследовать загадочные убийства: сбор улик, слежка, экспертиза… Вскоре становится ясно, что эти преступления не могут быть делом рук человека. В городе появился неизвестный охотник, невероятно сильный, умный и хорошо вооруженный хищник инопланетного происхождения. Найти и остановить его предстоит лейтенанту Харригану, но сделать это будет очень непросто, ведь существо знает, кто и зачем его ищет.

Образ ямайских банды-вуду, показанных в фильме, основан на реальных бандах, которые терроризировали Нью-Йорк и Канзас-Сити в середине-конце 1980-х годов.

Арнольд Шварценеггер отказался от участия в проекте.

На крупных планах, Хищника, который потерял часть руки, играл однорукий каскадер Р. Дэвид Смит.

Копье, которое использовалось в фильме, исчезло после окончания съемок и считается украденным.

Сцена нападения в метро была взята и адаптирована из первой серии комиксов про Хищника. Продюсерам так понравился этот сюжетный ход, что они решили использовать его в фильме.

Стивен Хопкинс получил должность режиссера после того, как он произвел на студию сильное впечатление, сняв “Кошмар на улице Вязов: Дитя сна”. Ему дали всего четыре недели на съемки и еще четыре недели на монтаж фильма. Это означало, что ему придется снимать одну сцену, в то время как съемочная группа подготавливает другую. Съемки шли почти беспрерывно.

Сыгравший Хищника Кевин Питер Холл специально изучал африканские племенные танцы, чтобы проникнуться чувством и гибкостью Хищника и придать ему индивидуальность.

По словам Стивена Хопкинса, из-за большего количества изуродованных и обезглавленных Хищником тел, фильм был перемонтирован более двадцати раз. Первоначально ему был присвоен рейтинг NC-17 (лица младше 17 лет на фильм не допускаются). Впоследствии рейтинг удалось снизить до R (лица не достигшие 17 лет допускаются на фильм только в присутствии родителя).

Хищники с космического корабля позже появились в юмористическом видео “Танцевальная вечеринка Дэнни Гловера”.

Одна из причин, почему Джон Мактирнан отказался от режиссуры “Хищник 2” заключается в том, что руководители проекта хотели уложиться в бюджет первого фильма — 15 миллионов долларов. Для сравнения: один только гонорар Джона Мактирнана за «Крепкий орешек 2» составил 2 миллиона долларов.

По словам сценаристов Джима и Джона Томасов, снимать продолжение первого фильма не планировалось, и им пришлось подождать, пока наберет популярность серия комиксов о Хищнике. После того, как комикс хитом, продюсер Джоэл Сильвер смог убедить студию “Fox” сделать сиквел.

Агент Питер Киз — первый кто использует слово «хищник» для обозначения пришельца.

Эльпидия Каррильо и Кевин Питер Холл — единственные актеры из первого фильма, которые появились в продолжении. Персонажа Каррильо, Анну, можно заметить в мобильном штабе Киза на одном из экранов.

Лос-Анджелес, 1997 год. Детектив Майкл Харриган пытается разобраться, кто убивает членов наркомафии. Агент Питер Киз напоминает ему о событиях десятилетней давности и делает вывод, что на бандитов охотится представитель той же инопланетной расы, что порешила спецназовцев в Южной Америке.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1990
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 20 ноября 1990
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $35 000 000
Режиссер
Стивен Хопкинс
Стивен Хопкинс
В ролях
Дэнни Гловер
Дэнни Гловер
Гэри Бьюзи
Гэри Бьюзи
Мария Кончита Алонсо
Билл Пэкстон
Билл Пэкстон
Рубен Бладес
Рубен Бладес
Все актеры и съемочная группа
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Сценаристы «Хищника» подали в суд на Disney, стремясь отвоевать права на франшизу Как раз когда к производству готовится новый фильм.
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16 апреля 2021 15:03
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