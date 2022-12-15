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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Триллер 2009

Рейтинг фильмов в жанре триллер 2009 года

Аватар
1 Аватар
боевик, фантастика, триллер 2009, США
8.8
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Законопослушный гражданин
2 Законопослушный гражданин
триллер, драма 2009, США
8.6
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Остров проклятых
3 Остров проклятых
драма, мистика, триллер 2009, США
8.4
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2012
4 2012
драма, фантастика, боевик, триллер, приключения 2009, США / Канада
8.1
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Пила 6
5 Пила 6
триллер, мистика, криминал, ужасы 2009, США / Канада / Великобритания / Австралия
7.9
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Терминатор: да придет спаситель
6 Терминатор: да придет спаситель
триллер, фантастика, боевик, драма, приключения 2009, США / Германия / Великобритания
7.9
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Луна 2112
7 Луна 2112
триллер, фантастика 2009, Великобритания
7.8
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Ангелы и демоны
8 Ангелы и демоны
криминал, мистика, драма, триллер 2009, США
7.7
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Знамение
9 Знамение
мистика, триллер, драма 2009, США
7.7
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Затащи меня в ад
10 Затащи меня в ад
триллер, ужасы 2009, США
7.7
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Экзамен
11 Экзамен
триллер 2009, Великобритания
7.6
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Четвертый вид
12 Четвертый вид
триллер 2009, США
7.5
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Опасные пассажиры поезда 123
13 Опасные пассажиры поезда 123
триллер 2009, США
7.5
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Хлоя
14 Хлоя
триллер, драма 2009, США / Канада / Франция
7.4
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Химера
15 Химера
триллер, фантастика, ужасы 2009, США / Канада / Франция
7.4
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Милые кости
16 Милые кости
триллер, драма, фэнтези 2009, США / Великобритания / Новая Зеландия
7.4
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История одного вампира
17 История одного вампира
триллер, семейный, мистика, приключения 2009, США
7.4
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Дело №39
18 Дело №39
ужасы, триллер 2009, США / Канада
7.4
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Разомкнутые объятия
19 Разомкнутые объятия
драма, триллер 2009, Испания
7.4
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Геймер
20 Геймер
фантастика, триллер 2009, США
7.4
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Последний дом слева
21 Последний дом слева
ужасы, триллер 2009, США
7.3
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Суррогаты
22 Суррогаты
триллер, фантастика, боевик 2009, США
7.3
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Другой мир 3: Восстание ликанов
23 Другой мир 3: Восстание ликанов
ужасы, фэнтези, боевик, триллер 2009, США
7.2
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Как я провел этим летом
24 Как я провел этим летом
триллер 2009, Россия
7.2
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Хранители
25 Хранители
фантастика, фэнтези, боевик, драма, триллер 2009, Великобритания / США
7.1
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Мой кровавый Валентин 3D
26 Мой кровавый Валентин 3D
ужасы, триллер 2009, США
7.1
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Ведьмина гора
27 Ведьмина гора
триллер, фантастика, комедия, приключения 2009, США
7.0
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Тело Дженнифер
28 Тело Дженнифер
ужасы, комедия, триллер, фантастика 2009, США
6.9
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Нерожденный
29 Нерожденный
ужасы, триллер 2009, США
6.9
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Призраки в Коннектикуте
30 Призраки в Коннектикуте
ужасы, триллер 2009, США
6.9
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Спуск 2
31 Спуск 2
ужасы, триллер, приключения 2009, Великобритания
6.9
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Пункт назначения 4
32 Пункт назначения 4
ужасы, триллер 2009, США
6.8
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Посылка
33 Посылка
ужасы, триллер 2009, США
6.8
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Носители
34 Носители
ужасы, триллер, драма 2009, США
6.7
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Фобос. Клуб страха
35 Фобос. Клуб страха
триллер 2009, Россия
6.7
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Антикиллер Д.К.: Любовь без памяти
36 Антикиллер Д.К.: Любовь без памяти
триллер, боевик, драма 2009, Россия
5.7
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Ничего личного
37 Ничего личного
комедия, триллер 2009, США
5.7
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