В последние годы режиссеры все чаще снимают фантастические фильмы про будущее человечества. Эта тема не может не волновать творческих людей в век изменений климата, экологических проблем, небывалых научных открытий и изобретений. В списке собраны самые потрясающие и немыслимые версии нашего будущего глазами разных съемочных групп.

Говорят, что из-за смерти одной бабочки впоследствии может измениться судьба целой планеты, а каждая выброшенная пластиковая бутылка приближает вынужденную миграцию землян в другую галактику. Так ли это на самом деле, вы можете узнать, посмотрев топ лучших фильмов о будущем.