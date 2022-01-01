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Фильмы про будущее

Все 124 Онлайн
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Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
8.0
приключения, боевик, фантастика
2022, США
Проект Адам
Проект Адам
6.0
боевик, приключения, фантастика
2022, США
Звездный разум
Звездный разум
5.0
приключения, фантастика, триллер
2021, Россия
Финч
Финч
7.0
фантастика
2021, США / Великобритания
Война будущего
Война будущего
6.0
боевик
2021, Канада
Космические рейнджеры
Космические рейнджеры
2.0
фантастика, боевик
2021, США
Сбой в матрице
Сбой в матрице
5.0
документальный
2021, США
Мой создатель
Мой создатель
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6.0
фантастика, боевик
2020, США
2067: Петля времени
2067: Петля времени
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4.0
фантастика
2020, Австралия
Брешь
Брешь
3.0
боевик, фантастика
2020, Канада / США
Капитал в XXI веке
Капитал в XXI веке
7.0
документальный
2019, Франция / Новая Зеландия
Пароль: Хаус
Пароль: Хаус
Смотреть за 1 рубль
6.0
триллер, фантастика
2019, Испания
Рейв
Рейв
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, комедия, криминал, мюзикл
2019, Великобритания
Human Lost: Исповедь неполноценного человека
Human Lost: Исповедь неполноценного человека
Смотреть за 1 рубль
6.0
аниме
2019, Япония
2040: Будущее ждёт
2040: Будущее ждёт
Смотреть за 1 рубль
6.0
документальный, исторический
2019, Австралия
Затерянное львиное королевство
Затерянное львиное королевство
6.0
приключения, фэнтези, анимация
2019, США
Отряд Фокстрот
Отряд Фокстрот
Смотреть за 1 рубль
5.0
фантастика, боевик, драма
2019, Индонезия / США
Эллипс
Эллипс
Смотреть за 1 рубль
2.0
фантастика
2019, США
Робакоп 2077
Робакоп 2077
Смотреть за 1 рубль
4.0
фантастика
2019, США
Четвертая стена
Четвертая стена
5.0
драма
2019, Россия
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В последние годы режиссеры все чаще снимают фантастические фильмы про будущее человечества. Эта тема не может не волновать творческих людей в век изменений климата, экологических проблем, небывалых научных открытий и изобретений. В списке собраны самые потрясающие и немыслимые версии нашего будущего глазами разных съемочных групп.

Говорят, что из-за смерти одной бабочки впоследствии может измениться судьба целой планеты, а каждая выброшенная пластиковая бутылка приближает вынужденную миграцию землян в другую галактику. Так ли это на самом деле, вы можете узнать, посмотрев топ лучших фильмов о будущем.

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