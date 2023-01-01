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Гарри Поттер и кубок огня
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Harry Potter and the Goblet of Fire
Гарри Поттер и кубок огня
2005 / США / Великобритания
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8.4
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111
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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