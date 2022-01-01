Они готовы льстить, обманывать, подкупать и идти по головам. Главные герои фильмов про интриги ведут сложную игру, цель которой знают только они. Их изощренный ум создает комбинации, которые не под силу разгадать обычным людям. И лишь в финале каждой истории станет понятно, ради чего все затевалось.

Пять лучших фильмов про интриги

Искусно плести интриги могут не только придворные в исторических лентах, но и обычные герои фильмов других жанров. Хитросплетение сюжетных поворотов заставляет зрителей ломать голову над тем, что же в действительности происходит. Разгадку знают лишь персонажи и сценаристы, которые придумывали невероятные повороты событий.

Иллюзионист

Основанный на рассказе обладателя Пулитцеровской премии Стивена Миллхаузера фильм рассказывает историю иллюзиониста Эйзенхайма. Действие происходит в Вене на стыке 19-го и 20-го веков. В детстве главный герой встретил таинственного человека, который наделил его необыкновенный даром создавать иллюзии. Мальчик вырос и превратился в прославленного фокусника. Слава о нем разнеслась по всей стране, и именитого иллюзиониста пригласил в свой дворец кронпринц Леопольд. В его невесту Софию Эйзенхайм влюбился еще в юности.

Но молодые люди не могли быть вместе из-за низкого происхождения фокусника.

Основной инстинкт

Эротический триллер пристально рассматривает человеческие страсти и то, к каким последствиям они могут привести. Детектив Ник расследует убийство популярного певца, которое произошло во время интимной близости. Главная подозреваемая в этом деле – писательница Кэтрин, с которой встречался музыкант. У женщины есть алиби, и тестирование на детекторе лжи она проходит без проблем. Но Ник чувствует, что привлекательная и загадочная Кэтрин замешана в преступлении. Вот только постепенно он начинает испытывать к ней настолько сильное влечение, что закрывает на это глаза.

Иллюзия обмана

Четыре иллюзиониста получают послания от загадочного общества волшебников «Око». Их выбрали за необыкновенный талант и способности. Группе фокусников предстоит реализовать самое грандиозное шоу, которое когда-либо видело человечество. Во время своего выступления в Лас-Вегасе они переносят зрителя во французский банк, где он хранит деньги. И похищают наличные, хранящиеся в закрытом сейфе. Расследование этого странного ограбления поручают агентам ФБР и Интерпола. Но доказать причастность иллюзионистов к ограблению они не в состоянии.

Тем временем «Всадники» планируют очередное невероятное шоу.

Человек в железной маске

Во времена Людовика XIV во французских тюрьмах содержался таинственный узник в железной маске. Большинство историков придерживались точки зрения, что этим загадочным пленником был брат-близнец короля, который теоретически мог претендовать на трон. Эту версию и взяли за основу создатели картины. Лента рассказывает о заговоре, который замыслили мушкетеры. Взамен взбалмошного и жестокого Людовика они хотят тайно возвести на трон его родного брата. Но перед этим им предстоит вызволить юношу из Бастилии, где он содержится.

Иллюзия полета

В основу сюжета лег шпионский фильм Альфреда Хичкока «Леди исчезает». Кайли недавно потеряла мужа. Вместе с маленькой дочерью она возвращается рейсом из Берлина в Нью-Йорк. Женщина засыпает, а когда приходит в себя, понимает, что девочка пропала. Экипаж проверяет каждую зону самолета, но не находит ребенка. В какой-то момент командир начинает подозревать, что дочь Кайли погибла вместе с ее мужем, но она не смогла смириться с потерей и продолжает считать ее живой.