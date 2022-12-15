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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Семейный 2005

Рейтинг фильмов в жанре семейный 2005 года

Гарри Поттер и кубок огня
1 Гарри Поттер и кубок огня
семейный, приключения, триллер, фэнтези, сказка 2005, США / Великобритания
8.4
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Белый плен
2 Белый плен
приключения, семейный, драма, мелодрама 2005, США
8.0
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Чарли и шоколадная фабрика
3 Чарли и шоколадная фабрика
приключения, сказка, комедия, семейный 2005, США
7.6
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Мадагаскар
4 Мадагаскар
комедия, анимация, приключения, сказка, семейный 2005, США
7.5
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Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
5 Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
сказка, боевик, семейный, драма, приключения 2005, США
7.4
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