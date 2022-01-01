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Фильмы похожие на «Хоббит»

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Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
7.0
фэнтези
2018, США
Варкрафт
Варкрафт
Смотреть за 1 рубль
8.0
приключения, боевик, фэнтези
2016, США
Фантастические твари и где они обитают
Фантастические твари и где они обитают
7.0
семейный, фэнтези, приключения
2016, Великобритания / США
Малефисента
Малефисента
Смотреть за 1 рубль
7.0
фэнтези
2014, США
Джек - покоритель великанов
Джек - покоритель великанов
Смотреть за 1 рубль
7.0
мелодрама, драма, фэнтези, приключения
2013, США
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
8.0
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2011, США / Великобритания
Хроники Нарнии: Покоритель зари
Хроники Нарнии: Покоритель зари
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7.0
приключения
2010, Великобритания
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
8.0
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2010, США / Великобритания
Гарри Поттер и Принц-Полукровка
Гарри Поттер и Принц-Полукровка
7.0
фэнтези, семейный, приключения
2008, Великобритания / США
Гарри Поттер и Орден Феникса
Гарри Поттер и Орден Феникса
8.0
сказка, семейный, драма, приключения
2007, Великобритания / США
Звездная пыль
Звездная пыль
Смотреть за 1 рубль
8.0
приключения, мелодрама, сказка
2007, Великобритания / США
Гарри Поттер и кубок огня
Гарри Поттер и кубок огня
8.0
семейный, приключения, триллер, фэнтези, сказка
2005, США / Великобритания
Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
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7.0
сказка, боевик, семейный, драма, приключения
2005, США
Гарри Поттер и узник Азкабана
Гарри Поттер и узник Азкабана
8.0
приключения, семейный, фэнтези
2004, США / Великобритания
Властелин Колец: Возвращение Короля
Властелин Колец: Возвращение Короля
8.0
фэнтези
2003, США / Новая Зеландия / Германия
Властелин Колец: Две крепости
Властелин Колец: Две крепости
8.0
приключения, фэнтези, драма
2002, США / Новая Зеландия / Германия
Гарри Поттер и Тайная Комната
Гарри Поттер и Тайная Комната
8.0
мистика, приключения, сказка, семейный
2002, США / Великобритания / Германия
Властелин Колец: Братство Кольца
Властелин Колец: Братство Кольца
8.0
приключения, боевик, фэнтези
2001, Новая Зеландия / США
Гарри Поттер и философский камень
Гарри Поттер и философский камень
8.0
приключения, семейный, сказка
2001, Великобритания / США
Властелин колец
Властелин колец
7.0
драма, фэнтези, приключения, анимация
1978, США
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Жанр
Все Фэнтези Приключения Боевик Семейный Мелодрама Драма Мистика Сказка Триллер Анимация
Страна
Все США Великобритания Новая Зеландия Германия
Год
Все 1970-1979 2000-2009 2010-2019

Желающих посмотреть фильмы, похожие на «Хоббита», обязательно заинтересует новая подборка от Киноафиши. Мы собрали для вас список лучших киносказок и фэнтези, напоминающих трилогию «Хоббит». Это серия красочных волшебных фильмов по известной повести Джона Рональда Руэла Толкиена. По сюжету, представитель мирного и дружелюбного народца хоббитов по имени Бильбо Бэггинс бросает родной уютный городок, чтобы отправиться в опасное путешествие со своими новыми друзьями-гномами. По пути герои встречают множество диковинных опасностей, невиданных существ и мистических персонажей и, конечно, находят Кольцо Всевластия, с которого начинается другая легендарная эпопея – о Властелине Колец. В первую очередь, фильм «Хоббит» привлекает зрителей по всему миру своей особенной, темной, но уютной атмосферой сказки. Здесь всегда есть место дружбе, отваге, героизму, древним легендам и вере в чудеса. Теми же качествами обладают и другие фильмы из этой подборки.

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