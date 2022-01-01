Желающих посмотреть фильмы, похожие на «Хоббита», обязательно заинтересует новая подборка от Киноафиши. Мы собрали для вас список лучших киносказок и фэнтези, напоминающих трилогию «Хоббит». Это серия красочных волшебных фильмов по известной повести Джона Рональда Руэла Толкиена. По сюжету, представитель мирного и дружелюбного народца хоббитов по имени Бильбо Бэггинс бросает родной уютный городок, чтобы отправиться в опасное путешествие со своими новыми друзьями-гномами. По пути герои встречают множество диковинных опасностей, невиданных существ и мистических персонажей и, конечно, находят Кольцо Всевластия, с которого начинается другая легендарная эпопея – о Властелине Колец. В первую очередь, фильм «Хоббит» привлекает зрителей по всему миру своей особенной, темной, но уютной атмосферой сказки. Здесь всегда есть место дружбе, отваге, героизму, древним легендам и вере в чудеса. Теми же качествами обладают и другие фильмы из этой подборки.