Четвертая часть поттерианы вышла самой мрачной и готически насыщенной, вследствие чего даже напоролась на острие прокатного рейтинга. Наконец-то обрел кое-какую плоть, сквозь которую проступают вполне явственные черты Рэйфа Файннса, дражайший повелитель Темной стороны Силы Лорд Волан-де-Морт – роулинговская версия Сатаны, – отличающийся от своего собрата и почти тезки мессира Воланда полным отсутствием всуе примысленных Булгаковым органического обаяния и чувства справедливости. Впрочем, вкус к…
Вообще очень жду этих двух фильмовпро Поттера и Хроники Нарнии ФЕНТЕЗИ РУЛЕЗ!!! Качественно снятый фентезт это что-то.
dr. Hell, слешеры не то, как вы грубо их назвали. Сначала ознакомтесь с терминологией, прежде чем выдавать притензии.
зы Но сначала ознакомьтесь с правилами орфографии (вот это действительно прЕтензия)
все ГП классные✊
Извините, но каждому своё. Мне третья часть понравилась больше всех имею я надеюсь на это право?
А четвёртая мне не понравилась этими глупыми непонятными соревнованиями. Не знаю как в книге в фильме они выследят глупо и бессмысленно. Подвергать детей 17 лет опаснейшим состязанием разве не бред?
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