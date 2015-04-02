Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Эскортница" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гарри Поттер и кубок огня Гарри Поттер и кубок огня
Киноафиша Фильмы Гарри Поттер и кубок огня Отзывы о фильме «Гарри Поттер и кубок огня»
Harry Potter and the Goblet of Fire Гарри Поттер и кубок огня 2005 / США / Великобритания
8.4 Оцените
108 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Гарри Поттер и кубок огня»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Четвертая часть поттерианы вышла самой мрачной и готически насыщенной, вследствие чего даже напоролась на острие прокатного рейтинга. Наконец-то обрел кое-какую плоть, сквозь которую проступают вполне явственные черты Рэйфа Файннса, дражайший повелитель Темной стороны Силы Лорд Волан-де-Морт – роулинговская версия Сатаны, – отличающийся от своего собрата и почти тезки мессира Воланда полным отсутствием всуе примысленных Булгаковым органического обаяния и чувства справедливости. Впрочем, вкус к…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
катя 2 апреля 2015, 12:51
Немножко не в тему, но обращусь к знатокам видео. Слышала, что первый Поттер в отснятом режиссёром варианте был намного длиннее представленного в кино и теперь на видео. Никто не знает, существует ли в природе режиссёрская версия, как это случилось с ВК? Всё таки, по моему скромному мнению, Поттер1 был самым красивым по сравнению с последующими. Обидно!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
катя 2 апреля 2015, 12:51
Я наверное не корректно выразилась. Или меня некорректно поняли. Я говорила о том, что ФИЛЬМ "Гарри Поттер и филосовский камень" был красивее чем тайная комната и уж точно чем узнмк Азкабана. Так на мой вопрос ответ существует? Или все знают не больше меня?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BOSS 2 апреля 2015, 12:51
Реально ожидаю многого от этого фильма. Так, как так как качество фильмов про прыщавого пацана нарастает с каждым фильмом. Первый фильм фигня, второй уже можно посмотреть, а третий это уже очень качественный фентези заставляющий полностью погрузится в фильм. Судя по ролику 4 часть будет уж по крайне мере не хуже третьей.

Вообще очень жду этих двух фильмовпро Поттера и Хроники Нарнии ФЕНТЕЗИ РУЛЕЗ!!! Качественно снятый фентезт это что-то.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Reader 2 апреля 2015, 12:51
Я прочитала всего Г.Поттера, раз по 5 каждую книгу, включая ту, которая еще не издана в России. Не смотря на то, что разница между книгами и экранизацией существенная, премьеру Кубка жду с нетерпением. Согласна только с тем, что самая точная серия была первая, т.е. почти совсем по книге Philosophi stone. Те кто читал книги about Harry Potter поймет насколько сложно воплотить все в фильме. Но тем не менее все равно жутко интересно, хотя бы потому, что Состав актеров чисто английский и поэтому манеры, юмор, атмосфера и внешность максимально близки к задуманным.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
RJ 2 апреля 2015, 12:51
Ай-я-яй, не хорошо на слешеров наезжай... Мы вам жить не мешаем, и вы нас не обсирайте =)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
dr. Hell 2 апреля 2015, 12:51
слешеры? это теперь так пе_диков модно называть?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
RJ 2 апреля 2015, 12:51
Beorn, ну я рада)



dr. Hell, слешеры не то, как вы грубо их назвали. Сначала ознакомтесь с терминологией, прежде чем выдавать притензии.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
dr. Hell 2 апреля 2015, 12:51
2RJ: Ну так ознакомьте меня, серого (не голубого!))) с терминологией. А то наезжать-то все могут, а вот помочь, просветить, видимо не царское дело...



зы Но сначала ознакомьтесь с правилами орфографии (вот это действительно прЕтензия)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
S.Black 2 апреля 2015, 12:51
И книги, и фильмы про Поттера - ЧУМОВАЯ ТЕМА!!! ОСОБЕННО 4-й фильм и 7-я книжка!!! ВСЕМ СОВЕТУЮ ПОСМОТРЕТЬ!!!✊ ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ангелок 2 апреля 2015, 12:51
да ладно вам....помоему ГП 3 самый прикольный да и вообще

все ГП классные✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ангелок 2 апреля 2015, 12:51
я тоже собираюсь 4-ый посмотреть✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BOSS 2 апреля 2015, 12:51
Имхо третья часть была лучше. Этот тоже не плохой, но не более. То есть приятно посмотреть, но мега блогбастером назвать нельзя.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BOSS 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Betty, 24/12/2005 - 21:26:19):А уж 3 точно Блогбастер!!!!!Не смешите!!!!!!!4 намного лучше 3!В 4 хоть герои постарше!!!!!!!



Извините, но каждому своё. Мне третья часть понравилась больше всех имею я надеюсь на это право?

А четвёртая мне не понравилась этими глупыми непонятными соревнованиями. Не знаю как в книге в фильме они выследят глупо и бессмысленно. Подвергать детей 17 лет опаснейшим состязанием разве не бред?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BOSS 2 апреля 2015, 12:51
Я уже даже боюсь себе представить каким образом друзья Гарри оказались на дне озера, чем их там накачали и чтобы с ними было еслиб их не спасли?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
МфыЯ 2 апреля 2015, 12:51
Редкостный отстой..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
До 2 апреля 2015, 12:51
Непонятно почему всем стыдно за повзрослевших актеров? Так и представляю себе, как вы сидите у мониторов и краснеете. И , герои книги взрослели и вполне ес-нно когда взрослеют актеры. Вся мужская половина населения земного шара ждала когда ж наконец то у Гермионы появятся сиськи и вот наконец-то дождалась! А они краснеют ай ай ай...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Кристя 2 апреля 2015, 12:51
Фильм так то клёвый, но для тех кто читал книгу понятно что не очень интересно✊ ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Нюрнберг
Нюрнберг 4 комментария
Зимнее утро 1 комментарий
Моя пиратская свадьба
Моя пиратская свадьба 14 комментариев
Чекаго
Чекаго 7 комментариев
Папы против мам
Папы против мам 10 комментариев
Вам и не снилось
Вам и не снилось 1 комментарий
Праведник
Праведник 80 комментариев
Быть
Быть 22 комментария
Непослушная
Непослушная 45 комментариев
Король-львенок
Король-львенок 1 комментарий
Мира
Мира 43 комментария
Марлоу
Марлоу 1 комментарий
Форсаж 10
Форсаж 10 6 комментариев
Чебурашка
Чебурашка 361 комментарий
Бошетунмай 1 комментарий
(НЕ) Идеальный мужчина
(НЕ) Идеальный мужчина 44 комментария
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит 3 комментария
Капернаум
Капернаум 2 комментария
Титаник
Титаник 2 комментария
Крушение
Крушение 20 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Приложение киноафиши