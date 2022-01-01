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Фильмы про ведьм
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Фильмы про ведьм

Все 109 Онлайн
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Фокус-покус 2
Фокус-покус 2
0.0
комедия, семейный, фэнтези
2022, США
Семейка Аддамс: Горящий тур
Семейка Аддамс: Горящий тур
Смотреть за 1 рубль
8.0
анимация, ужасы, комедия, семейный
2021, США / Великобритания / Канада
Ая и ведьма
Ая и ведьма
5.0
аниме , анимация, фэнтези
2021, Япония
Трагедия Макбета
Трагедия Макбета
7.0
драма, исторический, триллер
2021, США
Ведьмы
Ведьмы
6.0
фэнтези
2020, США
За призрачной дверью
За призрачной дверью
Смотреть за 1 рубль
6.0
ужасы, вестерн
2020, США
Маленькие волшебницы
Маленькие волшебницы
Смотреть за 1 рубль
5.0
фэнтези, комедия, приключения
2020, Германия
Ключ времени
Ключ времени
Смотреть за 1 рубль
0.0
фэнтези, приключения
2020, Россия
Колдовство: Новый ритуал
Колдовство: Новый ритуал
5.0
ужасы, фэнтези, драма
2020, США
Уиджа. Проклятое зеркало
Уиджа. Проклятое зеркало
Смотреть за 1 рубль
5.0
ужасы
2020, Новая Зеландия
Заповедь зла
Заповедь зла
Смотреть за 1 рубль
4.0
драма, ужасы, мистика
2020, Канада
Мама: Возвращение из тьмы
Мама: Возвращение из тьмы
Смотреть за 1 рубль
4.0
триллер
2020, Австралия
Хроники Нарнии: Серебряное Кресло
Хроники Нарнии: Серебряное Кресло
0.0
фэнтези, приключения
2019, США
Малефисента: Владычица тьмы
Малефисента: Владычица тьмы
Смотреть за 1 рубль
8.0
фэнтези, семейный, приключения
2019, США
Хеллбой
Хеллбой
Смотреть за 1 рубль
6.0
фантастика, фэнтези, боевик
2019, США
Домовой
Домовой
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, фэнтези, семейный
2019, Россия
Семейка Аддамс
Семейка Аддамс
7.0
анимация, фэнтези
2019, США
Гретель и Гензель
Гретель и Гензель
Смотреть за 1 рубль
5.0
ужасы, фэнтези, триллер
2019, США
Первая ведьма
Первая ведьма
5.0
ужасы, фэнтези
2019, США
Проклятый лес
Проклятый лес
Смотреть за 1 рубль
4.0
триллер, ужасы, документальный
2019, Канада
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Фильмы про ведьм были особенно популярны в середине девяностых годов, когда тема оккультизма была наконец-то избавлена от многолетней стигматизации. В нашей специальной подборке можно посмотреть ленты про ведьм, действие которых происходит как в средневековье, так и в наши дни. Лучшие фильмы про ведьм обычно включают в себя интересную завязку и множество визуальных эффектов. Однако больше всего зрителей, как правило, цепляет атмосфера мистики. Смотреть фильмы про ведьм лучше всего в одиночестве или в компании близких друзей, также испытывающих интерес к оккультной теме.

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