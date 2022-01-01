Фильмы про ведьм были особенно популярны в середине девяностых годов, когда тема оккультизма была наконец-то избавлена от многолетней стигматизации. В нашей специальной подборке можно посмотреть ленты про ведьм, действие которых происходит как в средневековье, так и в наши дни. Лучшие фильмы про ведьм обычно включают в себя интересную завязку и множество визуальных эффектов. Однако больше всего зрителей, как правило, цепляет атмосфера мистики. Смотреть фильмы про ведьм лучше всего в одиночестве или в компании близких друзей, также испытывающих интерес к оккультной теме.