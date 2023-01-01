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Гарри Поттер и кубок огня Гарри Поттер и кубок огня
Киноафиша Фильмы Гарри Поттер и кубок огня Гарри Поттер и кубок огня, 2005: актеры и роли
Harry Potter and the Goblet of Fire Гарри Поттер и кубок огня 2005 / США / Великобритания
8.3 Оцените
106 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Гарри Поттер и кубок огня, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майк Ньюэлл Майк Ньюэлл Mike Newell
В ролях
Дэниел Рэдклифф Дэниел Рэдклифф Daniel Radcliffe Эмма Уотсон Эмма Уотсон Emma Watson Руперт Гринт Руперт Гринт Rupert Grint Алан Рикман Алан Рикман Alan Rickman Робби Колтрейн Робби Колтрейн Robbie Coltrane Рэйф Файнс Рэйф Файнс Ralph Fiennes Кэйти Леун Майкл Гэмбон Майкл Гэмбон Michael Gambon Брендан Глисон Брендан Глисон Brendan Gleeson Джейсон Айзекс Джейсон Айзекс Jason Isaacs Гэри Олдман Гэри Олдман Gary Oldman Роберт Паттинсон Роберт Паттинсон Robert Pattinson Миранда Ричардсон Миранда Ричардсон Miranda Richardson Афшан Азад Afshan Azad Предраг Бьелач Шефали Чоудхури Shefali Chowdhury Уорвик Дэвис Уорвик Дэвис Warwick Davis Фрэнсис де ла Тур Фрэнсис де ла Тур Frances de la Tour Альфред Энок Альфред Энок Alfred Enoch Том Фелтон Том Фелтон Tom Felton Роберт Харди Robert Hardy Ширли Хендерсон Ширли Хендерсон Shirley Henderson Джошуа Хердман Джошуа Хердман Josh Herdman Станислав Яневский Stanislav Ianevski Мэттью Льюис Мэттью Льюис Matthew Lewis Роджер Ллойд-Пэк Анжелика Мэнди Девон Мюррей Devon Murray
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