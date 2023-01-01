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Гарри Поттер и кубок огня
Гарри Поттер и кубок огня, 2005: актеры и роли
Harry Potter and the Goblet of Fire
Гарри Поттер и кубок огня
2005 / США / Великобритания
Трейлер
8.3
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106
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Гарри Поттер и кубок огня, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майк Ньюэлл
Mike Newell
В ролях
Дэниел Рэдклифф
Daniel Radcliffe
Эмма Уотсон
Emma Watson
Руперт Гринт
Rupert Grint
Алан Рикман
Alan Rickman
Робби Колтрейн
Robbie Coltrane
Рэйф Файнс
Ralph Fiennes
Кэйти Леун
Майкл Гэмбон
Michael Gambon
Брендан Глисон
Brendan Gleeson
Джейсон Айзекс
Jason Isaacs
Гэри Олдман
Gary Oldman
Роберт Паттинсон
Robert Pattinson
Миранда Ричардсон
Miranda Richardson
Афшан Азад
Afshan Azad
Предраг Бьелач
Шефали Чоудхури
Shefali Chowdhury
Уорвик Дэвис
Warwick Davis
Фрэнсис де ла Тур
Frances de la Tour
Альфред Энок
Alfred Enoch
Том Фелтон
Tom Felton
Роберт Харди
Robert Hardy
Ширли Хендерсон
Shirley Henderson
Джошуа Хердман
Josh Herdman
Станислав Яневский
Stanislav Ianevski
Мэттью Льюис
Matthew Lewis
Роджер Ллойд-Пэк
Анжелика Мэнди
Девон Мюррей
Devon Murray
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