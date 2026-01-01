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Майк Ньюэлл
Mike Newell
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Майк Ньюэлл
Майк Ньюэлл
Mike Newell
Дата рождения
28 марта 1942
Возраст
84 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Продюсер, Актер
Место рождения
Сент-Олбанс, Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии
Биография Майк Ньюэлл
Родился 28 марта 1942 года. Сент-Олбанс, Хартфордшир, Англия.
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Популярные фильмы
8.1
Гарри Поттер и кубок огня
(2005)
Билеты
7.6
Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков
(2018)
7.6
Донни Браско
(1997)
Фильмография Майк Ньюэлл
6.2
Магнум 578
578: Phát Đạn Của Kẻ Điên
боевик, приключения, драма
2022, Вьетнам
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7.6
Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков
The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society
драма, мелодрама, исторический
2018, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.9
Большие надежды
Great Expectations
фэнтези, драма
2012, США / Великобритания
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7.4
Принц Персии: Пески времени
Prince of Persia: Sands of Time
приключения, мелодрама, боевик, фэнтези
2010, США
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Рецензия
6.7
Любовь во время холеры
Love in the Time of Cholera
драма, мелодрама
2007, США
Смотреть трейлер
8.1
Гарри Поттер и кубок огня
Harry Potter and the Goblet of Fire
семейный, приключения, триллер, фэнтези, сказка
2005, США / Великобритания
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
6.6
Улыбка Моны Лизы
Mona Lisa Smile
драма
2003, США
6.3
Управляя полетами
Pushing Tin
комедия, драма
1999, Германия / США
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