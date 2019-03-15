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Майк Ньюэлл
Майк Ньюэлл
Mike Newell
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Майк Ньюэлл
Mike Newell
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Дата рождения
28 марта 1942
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Продюсер, Актер
Биография Майк Ньюэлл
Родился 28 марта 1942 года. Сент-Олбанс, Хартфордшир, Англия.
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Фильмография Майк Ньюэлл
Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков
драма, мелодрама, исторический
2018, США
7.0
Большие надежды
фэнтези, драма
2012, США / Великобритания
7.0
Принц Персии: Пески времени
приключения, мелодрама, боевик, фэнтези
2010, США
8.0
Любовь во время холеры
драма, мелодрама
2007, США
7.0
Гарри Поттер и кубок огня
семейный, приключения, триллер, фэнтези, сказка
2005, США / Великобритания
8.0
Улыбка Моны Лизы
драма
2003, США
6.0
Управляя полетами
комедия, драма
1999, Германия / США
6.0
Донни Браско
драма, триллер, криминал
1997, США
7.0
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15 марта 2019 14:52
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